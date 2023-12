Une « GigaFarm » capable de remplacer 1 % des importations alimentaires des Émirats arabes unis sera construite dans la Food Tech Valley de Dubaï

DUBAI, Émirats arabes unis, 07 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — La Food Tech Valley a signé un accord à la COP28 avec ReFarmTM pour commencer la construction d’une « GigaFarm » de 900 000 pieds carrés changeant complètement la donne. Cette ferme innovante de valorisation des déchets pourra recycler plus de 50 000 tonnes de déchets alimentaires et faire pousser deux milliards de plants chaque année.

ReFarmTM a été fondée aux Émirats arabes unis par SSK Enterprise et Christof Global Impact (CGI) comme groupe d’entreprises axé sur des projets portant sur la circularité et les technologies propres. La marque a opté pour une technologie d’agriculture verticale développée par le fournisseur d’infrastructures Intelligent Growth Solutions (IGS). La construction devrait commencer à la mi-2024 dans la Food Tech Valley de Dubaï, un projet de développement majeur lancé par Son Altesse Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum et dirigé par le principal promoteur immobilier de Dubaï, Wasl. ReFarmTM a fait appel à sa banque principale pour obtenir le soutien de UK Export Finance au sein du ministère britannique des affaires et du commerce.

Une première mondiale : six technologies complémentaires seront installées sur le site de la Dubai Food Tech Valley dans le cadre d’un système circulaire de valorisation des déchets en boucle fermée, créant un écosystème autonome conçu pour optimiser l’efficacité des ressources et éviter que les déchets ne soient mis en décharge.

Pouvant cultiver plus de trois millions de kilos de produits par an, le site soutiendra l’évolution des Émirats arabes unis vers la décarbonisation de la production alimentaire, en substituant 1 % des importations de produits frais du pays. La construction devrait commencer à la mi-2024 et le site devrait être pleinement opérationnel d’ici 2026.

Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre d’État au commerce extérieur des Émirats arabes unis, a déclaré : « La stratégie de croissance économique des Émirats arabes unis met fortement l’accent sur la diversification et la durabilité, ce qui implique de développer de nouvelles connaissances et capacités dans des secteurs à fort impact.

Repenser les systèmes de production alimentaire est une priorité évidente et la décision de ReFarm de s’implanter dans la Food Tech Valley de Dubaï constitue une avancée considérable pour le développement d’un secteur agricole technologiquement avancé et à faible émission de carbone. »

Oliver Christof, PDG de Christof Global Impact (CGI), a indiqué : « Ce qui a été réalisé au cours des 36 derniers mois dans les Émirats arabes unis change la donne du secteur de l’alimentation durable. L’ouverture d’esprit des dirigeants des Émirats arabes unis et la priorité accordée à la circularité sont des facteurs clés de succès, qui ont permis de rassembler divers acteurs, y compris une grande variété de parties prenantes locales. »

