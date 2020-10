Un POUVOIR grandissant : GWM dévoile le nom de sa gamme de pick-up de série P à l’échelle mondiale, la gamme POER

L’entreprise a annoncé le nom officiel de sa gamme de pick-up de série P lors de l’événement Auto China 2020; des photos ont été publiées un peu plus tard

PÉKIN, 2 octobre 2020 /PRNewswire/ — Lors de l’événement Auto China 2020, GWM (601633.SS/02333.HK), un fabricant de SUV et de pick-up de renommée mondiale, a dévoilé le nom officiel de sa gamme de pick-up de série P pour les marchés internationaux : POER.

Le mot POER (qui se prononce comme « power ») est l’acronyme de « Powerful », « Off-road », « Enjoyable » et « Reliable ». Il est inspiré du personnage chinois Pao et du mot POWER dans sa forme en moyen anglais. Il symbolise l’objectif de GWM de construire un véhicule qui est puissant non seulement sur le plan mécanique, mais aussi sur le plan pratique. La connectivité intelligente du véhicule rend le trajet toujours agréable, et la sécurité intelligente le rend fiable dans différentes conditions routières.

Septembre 2020 coïncide avec le premier anniversaire du lancement de la gamme de pick-up POER de GWM. Cette gamme a rapidement atteint l’objectif de près de 100 000 véhicules vendus en très peu de temps, ce qui en fait le champion absolu de sa catégorie sur le marché. L’an dernier, GWM a vendu 1,8 million de pick-up à l’échelle mondiale. De plus, la part de marché de la gamme de pick-up de GWM a atteint un sommet inégalé de 50 % dans son marché local, en Chine.

La gamme de pick-up POER de GWM, dotés d’une toute nouvelle conception et de caractéristiques de sécurité intelligente, sera lancée dans certains marchés internationaux d’ici la fin de l’année. GWM espère que le lancement de cette gamme de pick-up POER de nouvelle génération lui permettra d’accroître son chiffre d’affaires sur la scène internationale.

Au cours des dernières années, les pick-up sont devenus extrêmement populaires dans le monde entier en raison de leur utilité dans une multitude de scénarios. Comme les modèles de la gamme font continuellement l’objet de mises à niveau et commencent à être équipés des dernières technologies intelligentes et technologies de sécurité d’abord intégrées aux berlines et aux SUV, parallèlement à l’augmentation du nombre de scénarios d’utilisation, nos pick-up répondent maintenant aux attentes des consommateurs en matière de design élégant, d’intelligence et de confort. En plus de son rôle principal de véhicule utilitaire, le pick-up est de plus en plus souvent utilisé comme voiture familiale ou véhicule de voyage de week-end.

Dans la continuité de cette tendance, et selon la position du produit POER sur la scène internationale, GWM lancera le pick-up de la gamme POER doté de la transmission automatique sur les marchés internationaux. Il s’agit de la première fois en 23 ans que le constructeur automobile exporte des pick-up équipés d’une transmission automatique. Grâce à la transmission automatique et aux caractéristiques de sécurité intelligentes, GWM s’attend à ce que le modèle POER pénètre le marché des pick-up haut de gamme, enrichissant la gamme de produits de l’entreprise et offrant un plus grand choix aux consommateurs.

Dans le but d’offrir plus d’options aux consommateurs, la gamme POER proposera deux styles extérieurs différents. Les faces avant des deux modèles offrent une grande calandre dont l’impact visuel est frappant, ce qui ajoute un sentiment de puissance au véhicule. Le logo agrandi au milieu complète l’apparence de l’avant du véhicule, ce qui renforce le sentiment de maîtrise et incarne le modèle avec une sensation d’audace attrayante. L’imposante calandre dotée d’un logo de grande taille, ainsi que son capot bombé, dote le véhicule d’un dynamisme et donne l’impression qu’il est prêt à se battre avec souplesse comme le ferait un prédateur. Son profil élancé rappelle les muscles saillants des prédateurs sauvages, qui injectent vie et âme dans le corps. Le design de la carrosserie du véhicule présente beaucoup de « cercles et de courbes » comme éléments de base, ce qui symbolise le pouvoir de résilience caché dans la vie et la beauté de la nature.

À propos de GWM

GWM est un fabricant de SUV et de pick-up de renommée mondiale. L’entreprise est inscrite à la Bourse de Hong Kong depuis 2003 et à la Bourse de Shanghai depuis 2011. Comptant quatre marques, HAVAL, WEY, ORA et GWM Pickup, le constructeur automobile produit à la fois des véhicules conventionnels et des véhicules à énergie nouvelle, en mettant l’accent sur les SUV et les pick-up. GWM peut soutenir de façon indépendante ses composants de base, y compris les moteurs et les transmissions. En 2019, GWM a vendu 1 058 648 véhicules neufs, ce qui représente une augmentation de 1,43 % par rapport à l’année précédente, dépassant le million de ventes pour une quatrième année consécutive.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.gwm-global. com/.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1294626/POER_1.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1294627/POER_2.jpg