Umit Ciftci Nomeado Gerente Regional de Desenvolvimento de Negócios para a Turquia

TEMECULA, California, March 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — O Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grupo”) da Nikkiso Cryogenic Industries, parte do grupo de empresas da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o prazer de anunciar a nomeação de Umit Ciftci para Gerente Regional de Desenvolvimento de Negócios para a Turquia.

Com base em Istambul, Turquia, ele será responsável pela linha completa de produtos do Grupo e se reportará à Ole Jensen, NCE&IG GmbH Alemanha.

Umit é formado em Engenharia de Gestão, que fornece uma sólida formação em engenharia, bem como negócios e finanças. Ele tem mais de 25 anos de experiência em Ar Comprimido, ocupando vários cargos, incluindo de engenheiro de vendas, gerente de linha de marketing e negócios na Turquia e Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Atlas Copconos nos Emirados Árabes Unidos.

“A experiência de Umit, bem como o seu conhecimento do mercado e da indústria, serão de grande valia para a NCEIG GmbH, pois trabalhamos para desenvolver as oportunidades potenciais neste mercado. Estamos ansiosos por suas contribuições positivas”, disse Ole Jensen, Vice-Presidente da NCEIG Europa.

Com esta adição, a Nikkiso dá continuidade ao seu compromisso de ser uma presença global e local para seus clientes.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora membro da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica equipamentos de processamento de gás criogênico projetados e plantas de processo de pequena escala para as indústrias de gás natural liquefeito (GNL), serviços de poços e gás industrial. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com.