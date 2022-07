Triller pede a proibição imediata do TikTok, chamando-o de maior ameaça existencial à infraestrutura da América

Triller pede que todos os americanos excluam o TikTok hoje e que o governo dos EUA tome medidas diretas e mais do que devidas para banir o TikTok

LOS ANGELES, July 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Triller pede à CFIUS, ao presidente Joe Biden, ao Congresso e ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos para proibir o TikTok, chamando-o de a maior ameaça à segurança dos EUA, hoje em carta aberta do CEO e presidente da Triller, Mahi De Silva.

Como CEO de uma empresa global cuja missão é ajudar os criadores a assumir o controle do seu destino na economia criadora, aproveitando a tecnologia adaptativa transformadora, estou me juntando a um crescente número de autoridades públicas, reguladores, autoridades de inteligência, outros executivos e consumidores de todo o mundo que reconhecem a enormidade do impacto devastador do TikTok na nossa sociedade. Os sinais de perigo são extremamente fartos e destacados pelos líderes da nossa comunidade de inteligência e até pelos mais versáteis e conectados jornalistas de tecnologia. Todos os pais americanos precisam perguntar o que este aplicativo de vídeo social sabe sobre seus filhos e como esses sinais são usados para obter um conhecimento mais profundo da localização, preferências e hábitos dos pais e de toda a família. Os petaflops de dados enviados pelos usuários do TikTok americano começam com as preferências de conteúdo e informações de localização, e podem chegar rapidamente ao conhecimento de quem é o proprietário da casa, do seu horário de trabalho e planejamento de férias, além de uma série de dados muito mais granulares sobre todos os aspectos vida nos Estados Unidos.

Pedimos a todos os americanos que removam o TikTok dos seus dispositivos imediatamente. Além disso, a Triller pede ao governo dos EUA que tome medidas imediatas e proíba o TikTok e sua empresa controladora chinesa ByteDance. O risco nunca foi tão alto.

Um recente trabalho do professor Scott Galloway, TikTok: Trojan Stallion , ilustra isso habilmente:

“O governo chinês tem o poder de acessar os dados de empresas do setor privado sempre que quiser. Uma ampla gama de leis torna isso possível, incluindo a Law of Guarding State Secrets (Lei de Guarda de Segredos de Estado): Quem estiver sob suspeição de abrigar informações sigilosas do estado deve conceder acesso. O estado assume a posição de pequeno proprietário, conhecida como golden shares (ações de ouro, que normalmente concede o direito de participar do conselho) de empresas consideradas estratégicas para o estado. Um desses acordos de golden shares é com a ByteDance. E, embora o TikTok não seja acessível aos consumidores chineses, o acesso chinês aos dados do TikTok não está em disputa. Em junho, a Buzzfeed obteve mais de 80 gravações de áudio de reuniões internas do TikTok, confirmando que a administração chinesa do ByteDance tinha acesso irrestrito aos dados do TikTok. Um gerente do TikTok refere-se a um engenhei ro em Pequim, como ‘Master Adm in’, que “tem acesso a tudo”.

Isso cria uma preocupação meteórica quanto ao TikTok nos Estados Unidos.

Os sistemas de IA que impulsionam a recomendação de vídeos curtos serão expandidos para influenciar o comércio eletrônico e sua cadeia de suprimentos, que, por sua vez, moldará e influenciará o futuro do comércio americano. O ByteDance de propriedade chinesa e seu agente nos Estados Unidos, o TikTok, já têm a maior parcela de atenção digital, onde os americanos passam até 90 minutos por dia percorrendo o conteúdo recomendado pela IA, muito mais do que o tempo gasto em plataformas como Google, Facebook ou Amazon.

E, o mais importante de tudo, a nossa preocupação como americanos deve ir além das nossas carteiras e chegar até a espinha dorsal da nossa sociedade: democracia representativa e liberdade de expressão. Os sistemas de IA controlados pelo proprietário chinês ByteDance e entregues via TikTok são a penúltima ferramenta para influenciar a nossa juventude, moldando conteúdo e percepções que favorecem uma agenda pró-China.

É claro que no léxico da tecnologia, a relação sinal-ruído do TikTok e da sua empresa controladora chinesa ByteDance é tudo um sinal. Tornou-se flagrante que a posição extremamente influente do TikTok no mercado não é simplesmente uma ameaça dentro do ecossistema do criador de conteúdo, e sim uma ameaça para toda a nossa economia, porque seus proprietários chineses não precisam seguir as mesmas regras que outras plataformas devem seguir neste espaço. Estes perigos presentes e futuros ameaçam toda a economia de inovação americana.

Entendemos que alguns possam argumentar dizendo que o Google, Facebook e Triller também coletam uma infinidade de grãos digitais dos usuários; no entanto, como todas as outras empresas dos EUA, o Triller opera sob as leis dos Estados Unidos. Também pode parecer conveniente para uma empresa pedir a proibição da maior empresa do seu próprio espaço. O Triller tem por objetivo dar aos criadores controle total do seu conteúdo e dos dados dos seus fãs — e, em última análise … controle completo do seu destino.

Como o Professor Galloway concluiu acertadamente, nós, como sociedade, recebemos um ator estrangeiro para seduzir nossos filhos e dominar este mercado, e o fizemos sem objeções.

A Triller acredita que isso deve acabar.

Com a expansão da Triller para construir a plataforma para criadores e para lançar as bases para sua primeira plataforma de criadores, desenvolvemos um conhecimento muito mais profundo da economia do criador de conteúdo. Ao assistir mais de 175 bilhões de itens de conteúdo de mídia social por trimestre, cobrindo mais de 2 milhões de criadores e 25.000 marcas, constatamos que o TikTok suprime o conteúdo e as contribuições dos criadores negros, tornando esse conteúdo invisível para o seu público. É indiscutível que o algoritmo de IA do TikTok projetado pela ByteDance é a melhor ferramenta de propaganda — e é por isso que a Índia baniu o aplicativo para os seus cidadãos. Outro exemplo é o papel do TikTok nas recentes eleições de Bong Marcos nas Filipinas, que pode ser visto com detalhes no artigo da Bloomberg . O artigo habilmente atribui a culpabilidade do papel do TikTok na escrita de uma nova versão da história das Filipinas. Isso também deve ser um aviso bem claro para que todos nós venhamos a entender exatamente o mecanismo que está em todas as nossas casas.

Não existe nenhuma dúvida de que o TikTok tem um papel central na capacitação de redes de vigilância dentro e fora da China. Os meios com os quais essas tecnologias podem acessar nossas vidas são quase ilimitados. Este perigo é claro e presente, além de ser uma questão de segurança nacional.

Pesquise a amplitude dos dados que o TikTok tem acesso e interpreta. Em seguida, faça uma correspondência disso com as preocupações mais amplas que nossos líderes políticos, comunidade de inteligência e líderes empresariais estão levantando para entender que, onde há fumaça, há fogo.

A Triller está acionando o alarme de incêndio.

Não temos tempo a perder.

Triller, a plataforma para criadores de conteúdo construída por criadores de conteúdo, é uma rede de serviços e produtos voltada para os criadores de conteúdo. Ela reuniu um ecossistema revolucionário para atender às necessidades imediatas e de longo prazo de quem busca compartilhar suas paixões com o mundo. Embora o nosso foco esteja no criador de conteúdo e no futuro da economia criadora, acreditamos que o futuro mais amplo da inovação americana está em risco por causa da nossa contínua indiferença a essa ameaça que está literalmente nas nossas mãos.

Junte-se a nós hoje e faça algo. Junte-se a nós e a todos os americanos que prezam a liberdade e que acreditam no livre mercado, liberdade de criação, inovação e em um futuro onde possamos viver a vida livre das forças das trevas.

Mahi de Silva

CEO

Triller, Inc.

Sobre a Triller:

Triller é uma plataforma com tecnologia Open Garden alimentada por IA para criadores de conteúdo. Com a união da cultura musical com esportes, moda, entretenimento e influenciadores, por meio de uma visão de 360 graus do conteúdo e da tecnologia, a Triller incentiva seus influenciadores a postar o conteúdo criado no aplicativo em diferentes plataformas de redes sociais, utilizando sua tecnologia de IA para impulsionar e rastrear seu conteúdo de forma viral em sites e redes afiliadas e não afiliadas, permitindo que alcancem milhões de usuários adicionais. Além disso, a Triller é proprietária da VERZUZ, plataforma de música ao vivo lançada pela Swizz Beatz e Timbaland; Amplify.ai, plataforma líder em engajamento com clientes; FITE, site de streaming global premier de PPV, AVOD e SVOD; e Thuzio, líder em eventos e experiências de influenciadores premium B2B. A Triller recentemente deu entrada em um IPO que deve ocorrer ainda este ano.

Sobre o TikTok:

O TikTok é um cavalo de Tróia do partido comunista chinês disfarçado de aplicativo para conteúdo curto que 80% das crianças americanas têm no seu celular. Ele pode ler, baixar, assistir, copiar, rastrear e controlar todas e quaisquer informações do telefone do proprietário e de quem está perto dele, e envia todas as informações para o maior inimigo da América, o Partido Comunista da China. Não se iludam, o TikTok não é um brinquedo, e sim uma das armas de guerra mais avançadas a atingir a América.

