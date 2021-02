Tendance technologique et industrielle : Huawei lance le Top 10 des tendances de l’alimentation du site

SHENZHEN, Chine, 4 février 2021 /PRNewswire/ — Alors que les technologies émergentes telles que la 5G, l’Internet des objets (IoT), le cloud computing et l’intelligence artificielle (IA) sont rapidement commercialisées, la transformation numérique dans diverses industries devient prospère. L’épidémie et les objectifs de neutralité carbone accélèrent encore la transformation vers une société intelligente. Qu’est-ce que cela signifie pour l’alimentation du site ? Que se passera-t-il si les technologies énergétiques sont combinées avec les technologies de l’électronique de puissance et les technologies numériques ?

Pour répondre à ces questions, Peng Jianhua, président de Huawei Site Power Facility Domain, a discuté avec des invités de l’industrie des tendances technologiques et industrielles et a prédit les dix tendances dans le domaine de l’alimentation du site. Les dix tendances sont publiées pour fournir des indices sur les orientations de développement et l’innovation pour l’industrie et aider à construire un avenir meilleur.

Tendance n° 1 : Numérisation de l’énergie

La liaison électrique complète, de la production à l’utilisation, en passant par la conversion et le stockage, sera numérisée. L’ensemble du réseau énergétique passera du flux de watts traditionnel à la collaboration watt+bit, entraînant la transformation numérique de l’alimentation des sites à partir de points, de chaînes et de réseaux avec le concept « Bit Manage Watt ». La convergence des technologies numériques et des technologies énergétiques rendra les réseaux d’énergie visibles, gérables, contrôlables et optimisables.

À cette fin, Huawei explore un réseau de cibles énergétiques à trois niveaux, des composants, du site, au réseau pour aider les clients à construire un réseau de cibles énergétiques simple, intelligent, vert et fiable et à répondre aux nouvelles exigences de développement énergétique dans le futur.

Tendance n° 2 : Réseau « zéro carbone »

Le développement vert et durable est une campagne mondiale. L’application de l’énergie propre et les économies d’énergie sont devenues la norme dans le monde entier. À l’avenir, le lien complet entre la production d’électricité, la consommation, la conversion et le stockage de l’énergie sera vert, efficace et économe en énergie. De la planification et de la conception du réseau de haut niveau, à la construction et à l’expansion des capacités, en passant par la reconstruction et l’optimisation, l’exploitation et l’entretien numériques, la gestion de l’efficacité énergétique et l’évaluation « zéro carbone », un réseau zéro carbone sera réalisé par l’intégration de l’électronique de puissance, du numérique et des technologies d’IA. Le développement rapide des technologies de base, des technologies à haut rendement et des technologies numériques rend également possible les réseaux zéro carbone. Les OPEX liés à l’énergie pour les réseaux d’opérateurs n’augmenteront pas après l’ajout de la 5G, ce qui réduira considérablement les CAPEX. Les émissions de carbone des réseaux seront éliminées grâce à une construction simplifiée des réseaux, à un fonctionnement et une maintenance intelligents et à une gestion du cycle de vie complet des réseaux d’énergie.

À Green Island, en Grèce, Huawei aide un transporteur à réduire ses émissions de carbone de 10 tonnes par site et par an grâce à un accès solaire intelligent. Au Pakistan, Huawei utilise une alimentation électrique hybride avancée pour remplacer les générateurs diesel, réduisant ainsi les émissions de carbone de 18 tonnes par site et par an.

Tendance n° 3 : Lithium pour tous

Grâce à leur longue durée de vie et au développement technologique continu, les batteries au lithium remplacent progressivement les batteries au plomb dans des applications à grande échelle dans diverses industries du monde entier. Les batteries qui servent uniquement d’alimentation de secours ne peuvent plus répondre à des besoins diversifiés dans divers scénarios. On espère qu’elles deviendront un approvisionnement énergétique complet. Les piles au lithium courantes ne fournissent qu’une seule fonction. Une fois que l’électronique de puissance et les technologies numériques auront été combinées, le BMS local et le BMS du cloud collaboreront entre eux. Avec l’aide de l’IA et des technologies big data, les piles au lithium courantes deviendront intelligentes et basées sur le cloud. D’un composant unique à un système de stockage d’énergie intelligent basé sur le cloud, les batteries au lithium seront plus sûres, applicables à plus de scénarios, et avec un fonctionnement et un entretien plus efficaces, maximisant la valeur du stockage d’énergie sur site.

Après la batterie au lithium intelligente, Huawei a lancé la solution CloudLi de cinquième génération, qui redéfinit l’architecture des batteries au lithium dans la nouvelle ère. La solution se caractérise par une connexion à scénario complet, une maintenance simplifiée du cloud, un stockage d’énergie intégré basé sur l’IA, une configuration précise et une gestion proactive de la sécurité. Cette solution apportera certainement plus d’avantages aux clients.

Tendance n° 4 : Du site télécom au site social

La 5G est entrée dans différentes industries. En conséquence, un grand nombre de sites numériques sont en train d’émerger. Des scénarios variés nécessitent des sites plus flexibles et plus diversifiés. Les sites traditionnels ayant pour seule fonction la connexion de communication évolueront vers des sites sociaux ayant des fonctions complètes, ce qui maximisera la valeur du site.

En Afrique du Nord, Huawei a lancé la solution innovante eMIMO, une plate-forme énergétique unifiée qui prend en charge plusieurs modes d’entrée et de sortie. Cette solution permet de transformer une infrastructure de site traditionnelle à fonction unique en une infrastructure offrant des services énergétiques complets. Les installations électriques du site fournissent également de l’énergie aux petits magasins de détail et aux postes de police dans les villages.

En Irak, les systèmes d’alimentation électrique de Huawei pour les équipements de communication fournissent également de l’électricité aux résidents voisins en échange d’une location gratuite et d’une protection de sécurité, ce qui permet à la société des tours d’économiser en moyenne 3 000 à 8 000 dollars par site et par an et de réduire les coûts de sécurité du site.

Tendance n° 5 : Diversification de l’approvisionnement énergétique

La diversification de l’approvisionnement en énergie s’incarne dans trois aspects : Premièrement, la diversification des sources d’approvisionnement en énergie. Les nouvelles énergies, en particulier l’énergie solaire, passeront progressivement de l’énergie complémentaire à l’énergie primaire. En outre, davantage de solutions d’alimentation électrique avec des configurations optimales seront disponibles grâce à la combinaison d’une nouvelle énergie avec le réseau et le système de stockage de l’énergie. Deuxièmement, la diversification des scénarios d’application. L’alimentation du site n’est plus seulement la source d’énergie des équipements informatiques ou de TC. Au lieu de cela, elle passe à l’alimentation électrique convergente des TIC et commence à alimenter les moyens de subsistance et la production des gens. Troisièmement, la diversification des modes de déploiement. À l’avenir, l’alimentation du site pourra être déployée selon plusieurs modes. Par exemple, une centrale solaire centralisée, une alimentation électrique de campus et un micro-réseau électrique de petite taille, une alimentation électrique distribuée et une alimentation électrique hybride, et une alimentation électrique PV domestique. Le déploiement des installations électriques passera du mode centralisé au mode centralisé+distribué pour répondre aux différentes exigences des applications.

En Éthiopie, Huawei a utilisé la solution hybride avancée d’énergie solaire, de stockage d’énergie et de générateur diesel pour économiser 12,26 millions de litres de carburant pour les sites de communication, ce qui a permis d’économiser 20 000 dollars US en frais de carburant et de réduire les émissions de carbone de 26,2 tonnes. Au Nigeria, des microcentrales électriques décentralisées hors réseau ont été utilisées pour réduire le coût du kWh de 0,5 à 0,2 dollars US. Le système d’alimentation électrique assure une alimentation stable de la zone locale 24 heures sur 24.

Tendance n° 6 : Intelligence Full Link

Avec la transformation numérique progressive de l’industrie énergétique, l’architecture traditionnelle en silos et la gestion isolée des sous-systèmes énergétiques évolueront vers une énergie intelligente intégrée. Les sous-systèmes définis par logiciel pour la production, la conversion, le stockage, la distribution, la consommation et le contrôle de la température de l’électricité utiliseront des algorithmes d’IA pour obtenir une collaboration complète et des systèmes d’alimentation électrique optimaux.

Dans la province chinoise du Zhejiang, Huawei coopère avec China Tower pour réduire la consommation d’électricité du site de 17,1 % grâce à la fonction d’échelonnement des pointes basée sur l’IA, ce qui permet au client de réduire les frais d’électricité de 1 788 CNY par site et par an.

Tendance n° 7 : Simple et convergent

Comme un grand nombre de sites seront déployés, les services informatiques et de communication seront intégrés sur un seul site et l’alimentation électrique et la batterie seront combinées. Les modes d’alimentation CA et CC sont intégrés dans une seule alimentation. Par conséquent, plusieurs systèmes d’alimentation ne feront plus qu’un. Les sites passeront de salles d’équipement à des armoires et à des poteaux, ce qui réduira l’empreinte et la consommation d’énergie. L’efficacité énergétique du site sera encore améliorée et la redevance d’électricité diminuera également, ce qui permettra d’obtenir de faibles émissions de carbone sur l’ensemble du réseau et de simplifier l’alimentation électrique pendant le cycle de vie.

Au Mexique, Huawei a lancé la solution iSuperSite, qui prend en charge l’alimentation électrique à ultra-haute densité et à grande capacité, et l’hébergement des équipements. Cette solution utilise des armoires pour remplacer les salles et intègre les alimentations informatiques et les TC en un seul appareil afin de réduire les coûts de déploiement du site et de raccourcir la période de déploiement. Il peut réduire la consommation d’énergie et économiser les loyers, ce qui permet d’atteindre un TCO optimal.

Tendance n° 8 : Architecture multimodale

Avec la diversification de l’approvisionnement en énergie et des types d’équipement, l’alimentation des sites va évoluer vers une architecture coordonnée multimode. L’architecture du système prendra en charge plusieurs modes d’entrée et de sortie d’énergie, ainsi que le contrôle et la gestion de la programmation multimodale. Le système évoluera par superposition modulaire. Un seul système d’alimentation électrique s’applique à plusieurs scénarios et permet de réaliser une alimentation électrique convergente pour différents services et appareils.

Grâce à l’architecture d’alimentation électrique eMIMO innovante et unifiée de Huawei, un seul système d’alimentation électrique (plate-forme) prend en charge plusieurs modes d’entrée et de sortie, répondant aux besoins en énergie de différents équipements dans divers secteurs tels que les communications, les transports et l’énergie électrique.

Tendance n° 9 : Conduite autonome

La conduite autonome est le thème de développement de l’alimentation des sites à l’avenir. Tout d’abord, l’application des technologies d’IA simplifiera l’exploitation et la maintenance de l’énergie, mettra en œuvre l’exploitation et la maintenance à distance, l’auto-apprentissage, l’exploitation et la maintenance automatiques, et améliorera la qualité et l’efficacité de l’exploitation et de la maintenance. Deuxièmement, les technologies de connexion intelligente IoT et les technologies de détection intelligentes permettront la gestion numérique de l’alimentation des sites. La gestion originale des appareils non intelligents sera éliminée. Grâce aux capteurs numériques et à la plateforme de gestion intelligente, tous les composants et dispositifs du réseau énergétique peuvent être détectés et interconnectés.

Dans la province du Zhejiang, Huawei utilise la technologie de découpage en tranches de la charge intelligente alimentée par l’IA pour assurer l’alimentation électrique de services importants et garantir l’absence de panne sur le site pendant l’épidémie. Pendant l’épidémie, la fonction d’inspection à distance des batteries des sites intelligents de Huawei réduit les visites manuelles sur place. La précision du test de batterie est également améliorée, ce qui réduit le coût de la visite d’un site de 200 dollars par an pour un seul site.

Tendance n° 10 : Sûr et fiable

L’augmentation des volumes de données stimule la transformation du réseau, du numérique et de l’intelligence dans l’industrie de l’énergie. Par conséquent, la fiabilité, la sécurité, la confidentialité et la résistance du matériel et des logiciels deviennent des exigences nécessaires.

Les produits de Huawei se caractérisent par une conception de logiciels et de matériels hautement sécurisés et fiables. En plus d’une conception et d’une fabrication hautement fiables, la maintenance prédictive est prise en charge du côté matériel pour consolider les bases fiables. En termes de logiciels, des fonctions de contrôle et de défense par couches sont ajoutées aux logiciels, ce qui rend l’industrie de l’énergie plus sûre et plus fiable.

Une connaissance approfondie des tendances de l’industrie aide les entreprises à mieux s’adapter aux défis futurs. En publiant les dix tendances, Huawei Site Power vise à fournir des orientations pour le développement technologique et industriel ainsi que pour la numérisation de l’industrie, à aider à construire un monde plus vert et mieux connecté, et à combler la fracture énergétique. À l’avenir, Huawei Site Power continuera à adhérer à l’ouverture et à la coopération et à travailler avec les clients, les partenaires et les organisations tierces du secteur pour promouvoir les innovations et obtenir des résultats gagnants à l’ère de l’énergie numérique.

