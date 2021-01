MUNIQUE, Alemanha, Jan. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Telefónica Germany GmbH & Co. OHG anunciou que selecionou a Opanga Networks, Inc, sediada em Seattle, para parceira de RAN Optimization na Alemanha. “O desempenho da Rede Móvel está sob pressão crescente devido ao crescimento contínuo do tráfego de dados”, disse Jochen Bockfeld, Diretor de Núcleo e Serviços de Rede da Telefónica Germany. “O software RAN Optimization, que pode ser rapidamente implantado no núcleo móvel, é fundamental para que possamos fornecer a melhor experiência móvel da categoria para nossos clientes.”

As soluções de software altamente inovadoras da Opanga têm por base técnicas avançadas de aprendizado de máquina que fornecem benefícios imediatos à experiência do cliente de rede móvel. Quando o software da Opanga é implantado, a rede é executada muito mais rapidamente para proporcionar a melhor experiência possível para o usuário.

“Temos muito orgulho de ter a Telefónica Germany como cliente”, disse Ben Hadorn, Chefe de Operações Europeias da Opanga Networks. “A Telefónica Germany é uma operadora emblemática, bem como líder em inovação do nosso setor, e as nossas soluções serão fundamentais para ajudar a equipe da Telefónica a proporcionar a melhor experiência possível para seus clientes.”

A migração do Mobile Core para a nuvem proporciona novas oportunidades de utilização de tecnologias de software inovadoras que incorporam aprendizado de máquina de última geração para os designers de rede. A indústria móvel está em um ponto vital onde a inovação e o software devem aumentar a abordagem de rede para a “construção de uma rede maior”.

Sobre a Telefónica Germany

A Telefónica Germany oferece serviços de telecomunicações para clientes privados e empresariais, bem como produtos e serviços digitais inovadores no campo da Internet das Coisas e análise de dados. A empresa é um dos principais fornecedores integrados de telecomunicações na Alemanha. Somente nas comunicações móveis, a Telefónica Germany/O2 gerencia mais de 42,7 milhões de conexões sem M2M (a partir de 30.09.2020) – nenhum outro operador de rede conecta mais pessoas na Alemanha. Sob a marca principal O2, bem como várias marcas secundárias e parceiras, a empresa vende produtos móveis pós-pagos e pré-pagos com serviços de dados móveis inovadores. A base para isso é a rede móvel com base em uma infraestrutura GSM, UMTS e LTE altamente resiliente. Ao mesmo tempo, a empresa está construindo uma rede 5G potente e energeticamente eficiente. A Telefónica Germany também fornece produtos de telefonia e Internet de alta velocidade com base em diferentes tecnologias na área de rede fixa. A Telefónica Deutschland Holding AG está listada no Prime Standard na Bolsa de Valores de Frankfurt (TecDAX) desde 2012. No exercício de 2019 a empresa gerou vendas de 7,4 bilhões de euros com quase 8.500 colaboradores. A empresa é detida maioritariamente pelo grupo espanhol de telecomunicações Telefónica S.A. com sede em Madri. Com atividades empresariais em 14 países e uma base de clientes de cerca de 350 milhões de linhas, o grupo é um dos maiores fornecedores de telecomunicações do mundo.

Sobre a Opanga Networks

A Opanga Networks é uma empresa de soluções de software focada no desenvolvimento de produtos que tornam as redes móveis muito mais eficientes, rápidas e capazes de desempenho ultra alto. Nossos produtos estão instalados no núcleo móvel, acelerando drasticamente o desempenho da Rede de Acesso de Rádio (Radio Access Network – RAN). As soluções Opanga elevam a QoE, aliviando o congestionamento em locais de células sobrecarregados com o crescimento implacável do tráfego de dados. A Opanga oferece as únicas soluções RAN de desempenho ultra alto que podem ser implantadas em toda a rede em questão de horas.