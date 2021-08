Telecom Review conclut que la construction du réseau 5G de 700 MHz stimule les investissements et apporte des avantages aux fournisseurs de télécommunications en Chine

Au début de l’année 2021, China Mobile et China Broadcasting Network (CBN) avaient annoncé un accord de coopération stratégique 5G pour construire et partager un réseau 5G de 700 MHz. Cette année, ces deux sociétés ont fait ensemble l’acquisition de 480 400 stations de base 5G dans la bande de 700 MHz. Selon Guang Yang de Strategy Analytics, cette augmentation du nombre de stations de base dans la bande de 700 MHz enverra une impulsion considérable sur le marché des infrastructures 5G et sera un catalyseur pour le développement de la 5G en Chine, puisque, jusqu’à présent, la plupart des stations de base 5G en Chine ont été déployées dans la bande 2,6 GHz ou 3,5 GHz.

China Telecom et China Unicom ont également lancé conjointement l’acquisition centralisée de 242 000 stations de base 5G et ont récemment publié l’annonce d’appels d’offres publics concernant le dispositif primaire sans fil 2,1 GHz nécessaire au projet de construction SA de la 5G en 2021.

Telecom Review indique que l’augmentation des activités 5G dans la bande de 700 MHz stimulera les investissements 5G en Chine et profitera aux fournisseurs d’équipement nationaux comme Huawei. Dans l’appel d’offres de China Mobile et CBN, Huawei, en tant que principal fournisseur d’infrastructures sur le marché chinois de la 5G, a gagné environ 60 % des parts de marché. En toute logique, Huawei devrait maintenir sa position dominante sur le marché chinois en 2021 et rester le principal fournisseur bénéficiaire des dépenses d’investissement 5G dans le pays.

Avec la puissance d’une couverture plus large et un affaiblissement de propagation mineur, Telecom Review s’attend à ce que les fréquences 5G de faible bande permettent une meilleure expérience réseau 5G et aident des entreprises comme Huawei à démontrer la véritable valeur de la 5G, ce qui continuera de renforcer la confiance des clients en sa capacité à assurer la continuité opérationnelle dans les circonstances actuelles.

