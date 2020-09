TECNO CAMON 16 Premier, lauréat du Prix d’Or de l’innovation technologique en matière de caméras pour smartphone à l’IFA

HONG KONG, 4 septembre 2020 /PRNewswire/ — TECNO CAMON 16 Premier a obtenu le Prix d’Or de l’innovation technologique en matière de caméras pour smartphone pour ses fonctions de caméra exceptionnelles à l’IFA – l’événement le plus important et le plus influent au monde dans le domaine des appareils électroménagers et de l’électronique grand public –, qui se tient en Allemagne du 3 au 5 septembre. Cette récompense illustre une fois encore les capacités en matière de caméra de TECNO, un leader du secteur de la téléphonie mobile.

Le prix de l’innovation technologique des produits de l’IFA, qui couvre un grand choix de marques internationales d’électronique grand public, a été créé conjointement par l’International Data Group (IDG) et la Chambre allemande de commerce et d’industrie. Ce prix prestigieux, présenté par IDG et la Chambre de commerce et d’industrie allemande, est considéré comme l’un des plus brillants que les initiés du secteur puissent recevoir. Depuis sa création en 2005, il est reconnu comme un classement et une évaluation faisant autorité pour les produits électroniques grand public à travers le monde.

La sélection repose sur les principes « d’ouverture, d’équité et de transparence », les produits sont soumis à un ensemble strict de processus de collecte, de sélection préliminaire et d’examen. Huawei, Siemens, TCL, Google, Sony, JD.com et d’autres sociétés de renommée mondiale faisaient également partie de la sélection. TECNO CAMON 16 Premier est lauréat du prix au titre de l’innovation technologique en matière de caméras pour smartphone. Ce prix met en évidence le niveau technique avancé et la très grande compétitivité de TECNO dans le secteur international de la téléphonie mobile.

« TECNO s’attache toujours à atteindre l’excellence en matière de fonctionnalités des produits, d’image, d’expérience utilisateur et d’autres aspects, en vue de promouvoir l’innovation et les dernières technologies du secteur électronique. TECNO a été plébiscité par le jury, car le concept du produit était dans la droite ligne du thème ‘Innover la technologie, inspirer la vie’ défini par l’IFA », a déclaré Zhu Dong Fang, le Président adjoint d’IDG Asie. « La capacité de TECNO CAMON 16 Premier à reconnaître automatiquement les visages de plus de trois personnes permet une vidéographie haute définition et stable. Il satisfait les exigences des jeunes en matière d’enregistrement, en mode calme ou dynamique, car il est uniforme et facile à utiliser. Il fera durablement impression. »

Après le lancement, le grand public et les experts du secteur ont testé ses fonctions remarquables et noté que non seulement le TECNO CAMON 16 Premier a une apparence originale, mais son appareil photo arrière de 64 Mpx, le meilleur du secteur, et son appareil photo avant de 48 Mpx, lui permettent également de prendre facilement des photos de qualité magazine, grâce à la commutation intelligente du mode grand angle. La qualité de l’image surpasse celle des smartphones actuellement sur le marché. Dans le même temps, beaucoup ont relevé que les fonctions de prise de vue vidéo professionnelle du TECNO CAMON 16 Premier démontrent ce que la technologie peut potentiellement faire pour nous, qu’il s’agisse de la prise de vue au ralenti à 960 images, de la reconnaissance de scène par l’IA, de la prise de vue vidéo de nuit extrême à 1 080 px ou de la qualité d’image ultime à 4K. La puissance d’innovation du produit illustre une fois encore la raison pour laquelle TECNO est une marque de téléphone si respectée et pourquoi elle a remporté le Prix d’Or de l’innovation technologique en matière de caméras pour smartphone à l’IFA.

À l’avenir, TECNO accélérera son rythme d’innovation et lancera des produits numériques tendance et plus durables. TECNO concevra toujours en regardant devant, afin que les utilisateurs puissent jouir du confort et des agréments que la technologie apporte à la vie.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1249149/TECNO_Mobile1. jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1249150/TECNO_Mobile2. jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1249146/TECNO_Mobile3. jpg

Photo – https://mma. prnewswire.com/media/1249148/ TECNO_Mobile4.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1249151/TECNO_Mobile5. jpg