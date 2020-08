TECNO a remporté le championnat de la compétition internationale LIP au CVPR 2020

HONG KONG, 26 août 2020 /PRNewswire/ — TECNO, la marque mondiale de smartphones haut de gamme, a remporté le championnat après avoir concouru avec les meilleurs esprits du monde lors de son premier match dans la compétition Look In Person (LIP) à Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2020 dans la piste 5: Dark Complexion Portrait Segmentation Challenge, cimentant TECNO en tant que leader de l’imagerie du teint foncé.

CVPR est la conférence la plus prestigieuse dans le domaine de la vision par ordinateur et de la reconnaissance des formes. Le concours international «Look Into Person (LIP)» organisé pour la 4e année consécutive par CVPR, se concentre sur la compréhension sémantique détaillée du corps humain qui est l’un des thèmes clés dans le domaine de la vision par ordinateur. Les juges du concours viennent des meilleures universités du monde tels que l’Université Carnegie Mellon, l’Université de Berkeley, l’Université Nationale de Singapour et plus encore. Ce concours a attiré de nombreux grands fabricants de téléphones mobiles ainsi que des participants des meilleures universités du monde telles que l’Académie Chinoise des Sciences, l’Université Taiwan Jiaotong, l’ETH Zurich.

La segmentation du portrait de teint sombre; une nouvelle piste ajoutée cette année, est devenue étonnamment la piste la plus compétitive parmi les cinq pistes de la compétition. La piste vise à promouvoir et à résoudre le problème de la segmentation des images de portraits au teint sombre dans diverses poses dans des scènes d’éclairage complexes. Il n’est pas facile de détecter les traits du visage dans un environnement où la lumière est minimale. TECNO a réussi à atteindre la première place avec l’IOU moyenne la plus élevée de 95,40% grâce à ses algorithmes et technologies appliquées dans le domaine de l’intelligence artificielle pour l’amélioration de l’image.

Ce n’est pas une surprise, car TECNO a toujours été un innovateur dans les technologies de traitement de l’imagerie, et avec ses algorithmes d’intelligence artificielle exclusifs combinés à des millions de points de données pour la photographie en éclairage sombre / coloration, il est facile de comprendre pourquoi TECNO a réussi à atteindre la première place dans la compétition de cette année. En remportant le premier prix, il est clair que TECNO n’a pas perdu de temps en investi dans sa R&D, en collaborant avec des ressources en matière de recherche scientifique externes. En même temps, une variété de conditions préalables et d’interventions de processus humains pourraient être définies pour entraîner automatiquement le modèle d’algorithme.

Le fait d’avoir remporté ce prix prestigieux témoigne de l’engagement de TECNO à innover en permanence sur ses produits, à la fois matériels et logiciels. Des temps passionnants sont à venir pour les utilisateurs du futur!

