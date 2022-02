Taconic Biosciences® lance Cage+™, redéfinissant les solutions de gestion de colonies pour le laboratoire moderne

L’approche de gestion protège tous les éléments des services d’élevage sous contrat

RENSSELAER, New York, 21 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Taconic Biosciences, un leader mondial dans la fourniture de solutions de modèles animaux pour la découverte de médicaments, a lancé Cage+, une approche holistique et innovante des services d’élevage de modèles murins sous contrat. Cage+ fournit une gestion complète des projets du début à la fin, permettant aux chercheurs de se concentrer sur la recherche avec l’assurance que l’approvisionnement en modèles animaux est fiable, de la plus haute qualité et conforme à leur budget.

La recherche biomédicale et pharmaceutique a profondément changé au cours des vingt dernières années. Les études sont plus avancées et plus rapides, ce qui réduit le temps nécessaire à la production de données expérimentales requises pour prendre des décisions bien éclairées. Les nouveaux modèles animaux générés pour soutenir ces études avancées sont devenus plus complexes et plus précis. Pourtant, alors que le secteur des services de recherche sous contrat a suivi le rythme des progrès de la recherche biomédicale, le secteur de l’élevage sous contrat est resté dans une large mesure inchangé depuis le début des années 1990. La plupart des fournisseurs continuent de faire peser la charge de la planification et de la gestion des projets sur les chercheurs, qui n’ont ni le temps ni l’expertise nécessaires pour orienter les prestataires de services sur la meilleure façon de concevoir et de gérer la production à grande échelle de modèles animaux complexes.

La solution de gestion de colonies Cage+ de Taconic comble le fossé entre les demandes de programmes de recherche biomédicale et l’approche obsolète offerte par de nombreux services d’élevage sous contrat. Cage+ emploie une approche holistique, combinant des éléments de production animale et d’élevage standard avec une expertise complète en conception d’élevage, une méthodologie spécifique à chaque projet pour réduire les préoccupations relatives au bien-être animal, un suivi budgétaire, ainsi qu’une gestion et une communication proactives du projet. En outre, ce programme global élargit rapidement la production d’élevage grâce à des méthodes embryologiques menées par des experts, fournit des normes de santé animale harmonisées à l’échelle internationale et inclut l’outil de gestion de projets basé sur le web eTACONIC®, fournissant aux utilisateurs un accès aux informations sur les colonies 24h/24, 7j/7.

Cage+ permet aux chercheurs de tirer pleinement parti de cette expertise éprouvée dans la conception et l’élevage de modèles complexes pour faire progresser les programmes de recherche. Associée aux solutions de génération de modèles personnalisés de Taconic , la solutions de gestion de colonies Cage+ apporte un service de « conception à gestion » complet et transparent, permettant aux clients de tirer parti des modèles génétiquement modifiés les plus complexes, depuis la conception initiale jusqu’à la production à grande échelle de cohortes d’étude.

« Les chercheurs devraient exiger davantage des fournisseurs de services d’élevage sous contrat, et cette perspective est le facteur qui a motivé la création de notre approche basée sur la gestion Cage+ en matière de solutions de gestion de colonies », a déclaré le Dr John Couse, vice-président des services scientifiques. « Avec Cage+, les chercheurs considéreront Taconic comme une extension de leur équipe, en tirant parti de la collaboration de scientifiques et d’experts. Notre approche permet aux chercheurs de concentrer leur temps, leur énergie et leurs ressources sur la recherche tout en faisant confiance à Taconic pour le développement et la production de leurs modèles animaux personnalisés. »

Pour en savoir plus sur la manière dont Cage+ peut améliorer votre expérience de gestion de colonies et vos résultats, veuillez composer le 1-888-TACONIC (1-888-822-6642) aux États-Unis, le +45 70 23 04 05 in Europe, ou envoyer un e-mail à l’adresse info@taconic.com .

À propos de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences est un chef de file mondial entièrement autorisé dans les modèles et les services de rongeurs génétiquement modifiés. Fondée en 1952, Taconic offre les meilleures solutions animales afin que les clients puissent acquérir, générer d’une manière personnalisée, élever, pré-conditionner, tester et distribuer des modèles de recherche précieux dans le monde entier. Spécialiste des modèles de souris et de rats génétiquement modifiés, du microbiome, des modèles de souris pour l’immuno-oncologie et des services de conception de modèles intégrés et d’élevage, Taconic exploite des laboratoires et des établissements d’élevage aux États-Unis et en Europe, entretient des relations de distribution en Asie et dispose de capacités d’expédition mondiales pour fournir des modèles animaux presque partout dans le monde.

Contact auprès des médias :

Aidan Bouchelle

Directeur associé des opérations marketing

1-518-949-7598

Aidan.Bouchelle@taconic.com