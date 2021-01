Hospedeiro de Modelo de Tumor Singênico Jh Crítico Agora Disponível em um Fundo B6

RENSSELAER, NY, Jan. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Taconic Biosciences, líder global no fornecimento de soluções de modelo de animais para a descoberta de medicamentos, anuncia a expansão do portfólio de imuno-oncologia.

A imuno-oncologia é uma prioridade de pesquisa líder porque usa o próprio sistema imunológico do corpo para tratar eficazmente alguns tipos de câncer. Os modelos animais de tumor singênico desempenham um papel essencial porque usam camundongos endogâmicos padrão que têm um sistema imunológico competente, o que é necessário para avaliar terapias imunomoduladoras. Estes modelos são enxertados com tumores de camundongo derivados do mesmo fundo de cepa; esta semelhança genética entre tumor e hospedeiro impede que o hospedeiro rejeite o tumor.

Uma consideração no uso de modelos singênicos é que alguns candidatos a medicamentos podem causar uma resposta imune negativa não observada em humanos. Camundongos padrão podem desenvolver anticorpos antidrogas (ADA), que podem neutralizar a terapia ou até mesmo desencadear anafilaxia. Isso pode impedir que os pesquisadores determinem a eficácia terapêutica em um estudo pré-clínico.

O camundongo Jh da Taconic, que não possui células B, mas retêm outros tipos de células imunes, como células T importantes para avaliação de imunoterapias, são amplamente utilizados para superar esse problema. Como o camundongo Jh não pode produzir ADA, não há impacto neutralizante ou farmacocinético no risco terapêutico ou de anafilaxia. O camundongo Jh da Taconic era disponível anteriormente apenas no fundo BALB/c , portanto, era aplicável a apenas uma parte dos estudos de tumor singênico. O novo camundongo Jh no fundo C57BL/6 expande a sua utilidade para abranger a maioria dos estudos.

“A Taconic está empenhada em gerar modelos-chave de camundongos de imuno-oncologia e facilitar o acesso a eles para a descoberta de medicamentos”, compartilhou o Dr. Michael Seiler, vice-presidente de modelos comerciais da Taconic. “O camundongo Jh está disponível globalmente para pesquisadores sem fins lucrativos e com fins lucrativos, incluindo organizações de pesquisa sob contrato.”

Coortes de camundongos Jh de versões C57BL/6 e BALB/c estão disponíveis para entrega imediata.

Os modelos Jh são apenas um aspecto do portfólio de imuno-oncologia da Taconic, que inclui camundongos humanizados criados com base no CIEA NOG mouse® imunodeficiente, além de soluções personalizadas de geração de modelos e soluções de gerenciamento de colônias .

