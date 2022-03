Taconic Biosciences Aprimora Acesso ao Sistema de Teste de Carcinogenicidade rasH2 na Região da Ásia-Pacífico

A parceria de distribuição de quatro vias fornece suprimento de rasH2 consistente e de qualidade para a Índia e a China, atendendo melhor os clientes globais

RENSSELAER, N.Y., March 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Taconic Biosciences, líder global no fornecimento de soluções de modelo de animais para a descoberta de medicamentos, anuncia a nomeação da Nomura Siam International Co., Ltd. (NSI) e da Nomura Jimusho Inc. (NJI) como agentes de vendas e distribuidores do Sistema de Teste de Carcinogenicidade de Camundongo rasH2 na Índia e na China. Esses acordos de distribuição aprimoram muito o acesso ao rasH2 para a crescente indústria farmacêutica na região Ásia-Pacífico.

O modelo de camundongo transgênico rasH2 é o único sistema de teste de carcinogenicidade de curto prazo (6 meses) aceito pelas autoridades reguladoras globais e disponível prontamente na produção comercial. Inventado pelo Central Institute for Experimental Animals (CIEA), o modelo rasH2 é amplamente utilizado como uma alternativa ao bioensaio de carcinogenicidade de 2 anos, fornecendo um sistema de teste mais rápido e preciso que se alinha melhor com os princípios 3R de Russell & Burch. Taconic and CLEA Japan, Inc (CLEA) fornecem camundongos rasH2 validados e consistentes para uso na América do Norte, Europa e Ásia desde 2006, embora o acesso na Índia e China tenha sido limitado. À medida que a atividade de descoberta e desenvolvimento de medicamentos aumenta na Índia e na China, é essencial o acesso a um ensaio de carcinogenicidade aceito pela Food and Drug Administration dos EUA (FDA) e pela European Medicines Agency (EMA), bem como pelas autoridades locais.

De acordo com o novo contrato, a NSI irá atuar como agente de vendas e distribuidora na Índia e a NJI como agente de vendas e distribuidora na China. Esses distribuidores e agentes de vendas simplificam muito o processo de transação para usuários localizados nesses países. A NSI e a NJI alavancarão as colônias de produção da CLEA e da Taconic no Japão, Dinamarca e EUA para atender à demanda do cliente, facilitando o acesso do investigador. Taconic, CLEA e CIEA monitoram de perto essas colônias e realizam estudos funcionais regulares usando compostos de controle positivo para garantir o desempenho essencial para a avaliação da segurança do medicamento. O acordo também permite que a CLEA e a Taconic alinhem a produção para atender à demanda global por meio de uma melhor visibilidade do uso e das necessidades globais de rasH2.

“O modelo rasH2 cumpriu a promessa da tecnologia transgênica, demonstrando valor excepcional na avaliação de carcinogenicidade de novos medicamentos, e a adoção mundial deste sistema é um testemunho das suas vantagens em termos de velocidade, especificidade e custo total”, disse o Dr. Michael Seiler, vice-presidente de produtos comerciais da Taconic.

“Esta colaboração histórica garante que os clientes em todos os países tenham acesso total ao sistema de teste de carcinogenicidade rasH2”, disse Ryuta Nomura, presidente do conselho e CEO da CIEA. “Esta parceria irá aumentar substancialmente a probabilidade de que todos os clientes em todo o mundo recebam o rasH2 solicitado, com um mínimo de atraso, permitindo que os estudos sejam realizados mais cedo e, por último, ajudando na disponibilização mais rápida de novos medicamentos no mercado que salvam vidas.”

Sobre a Taconic Biosciences, Inc.

A Taconic Biosciences é uma líder global totalmente licenciada em serviços e modelos geneticamente modificados. Fundada em 1952, a Taconic oferece as melhores soluções/modelos de pesquisas em murinos, para que os clientes possam adquirir, customizar, criar, pré-condicionar, testar e distribuir valiosos modelos de pesquisa em todo o mundo. Especializada em modelos de camundongos e de ratos geneticamente projetados, microbioma, modelos de camundongos imuno-oncologia, e serviços de design e criação de modelos integrados, a Taconic opera laboratórios de serviços e instalações de criação nos EUA e na Europa, mantém relações com distribuidores na Ásia , e tem capacidades de entrega em nível global para oferecer modelos em quase qualquer lugar no mundo.

Sobre a CIEA:

O Central Institute for Experimental Animals é um instituto privado e independente sem fins lucrativos, fundado em 1952, que tem o objetivo de contribuir para os cuidados médicos e ciência médica com base em experimentos com animais.

Sobre a CLEA:

A CLEA Japan Inc. foi fundada em 1965 como um fornecedor total de sistemas de animais de laboratório, sua dieta e equipamentos, para apoiar a pesquisa e desenvolvimento de biociências com uma visão de saúde, bem-estar e meio ambiente para os seres humanos.

A CLEA opera quatro instalações de criação no Japão, uma instalação de joint venture na Tailândia, e Centro de Serviços Técnicos perto do Mt. Fuji no Japão.

Sobre a Nomura Siam International Co. Ltd. (NSI):

A Nomura Siam International Co. Ltd., com sede em Bangkok, Tailândia, foi criada em 2012 pela CLEA Japan, Inc. juntamente com a Nomura Jimusho, Inc. para fornecer um serviço único para o campo de animais de laboratório. Como fornecedora completa de serviços únicos, a NSI, além de vender animais de laboratório, também lida com uma ampla gama de produtos afins, incluindo equipamentos para criação de animais e experimentos, rações e serragens, bem como fornece serviços de consultoria para pesquisa pré-clínica e instalações de projetos com animais de laboratório.

Sobre a Nomura Jimusho Inc. (NJI):

Fundada em 1933, para atender empresas relacionadas ao petróleo ela diversificou suas atividades para lidar com produtos com características únicas e distintas em campos como catalisadores de refino de petróleo, materiais especiais, recipientes de plástico, produtos químicos especiais e ciências da vida. No campo das ciências da vida, a NJI/NSI vem fornecendo animais de laboratório e vários equipamentos de animais de laboratório há mais de uma década para o mercado internacional, como China, Coreia, Tailândia, Cingapura, Indonésia, Malásia e, recentemente, Índia, em parceria com a Taconic Biosciences, Inc.

