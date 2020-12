Syntax remporte la désignation de fournisseur de services gérés (FSG) Amazon Web Services en démontrant ses compétences en matière de déploiement et maintenance des environnements AWS

Cette dernière reconnaissance d’AWS renforce encore la position de Syntax en tant que partenaire de confiance expérimenté dans la gestion des environnements cloud AWS

MONTRÉAL (Canada), 08 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Syntax , fournisseur de services ERP gérés dans le cloud, a annoncé aujourd’hui son acceptation au sein du programme des partenaires fournisseurs de services gérés (FSG) sur Amazon Web Services (AWS). Cette étape en fait un partenaire consultant AWS de niveau Avancé qui aide les clients à résoudre des problématiques internes complexes à n’importe quelle stade de leur parcours d’adoption du cloud grâce à des solutions AWS innovantes de bout en bout.

Pour gagner cette distinction, Syntax a franchi plusieurs jalons qui ont attesté de ses compétences en matière de gestion des environnements cloud AWS. L’une de ces étapes a notamment été la création de la Syntax AWS Academy en juillet 2019. Dans le cadre de ce programme de six mois, des jeunes diplômés sont immergés dans l’environnement de la plateforme par le biais de techniques d’observation et de formation avant d’acquérir le grade d’Architectes de solutions certifiés AWS chez Syntax.

« La priorité absolue pour Syntax est d’aider nos clients à faire migrer et à gérer leurs applications et charges de travail ERP stratégiques vers le cloud, notamment aujourd’hui où nous traversons une période de transformation numérique rapide », a déclaré Christian Primeau , Président-directeur général mondial de Syntax. « Grâce à notre vaste expérience de l’ERP sur les services gérés AWS, ainsi qu’à notre plateforme sans serveur exclusive reposant sur AWS, nos clients ont la garantie que leurs migrations vers le cloud ERP sont entre des mains expérimentées et compétentes. Le fait d’être accepté dans le programme FSG d’AWS confirme et renforce notre position de fournisseur de services techniques et fonctionnels fiables, et indique que nous sommes à même de soutenir les clients tout au long de leur transformation numérique ».

Parmi les autres étapes franchies par Syntax pour obtenir cette désignation, il y a eu :

La mise en place de l’IλP (Intelligent Autonomous Platform), une plateforme d’applications d’entreprise stratégique sans serveur reposant sur AWS, qui combine la puissance et l’envergure du cloud public à l’expertise de Syntax en matière d’ERP.

La présentation d’une enquête de satisfaction client très détaillée et bien structurée, qui a démontré une expérience positive des clients de Syntax à l’égard de sa gestion des environnements AWS.

La mise au point d’une méthodologie robuste et détaillée reposant sur un cadre à l’architecture bien ordonnée, focalisée sur l’ERP et intégrée dans les pratiques de migration de Syntax.

La création d’un Centre d’excellence pour le cloud, constitué d’un personnel hautement expérimenté et qualifié capable de travailler en équipe de manière très efficace.

« Dans l’environnement de télétravail actuel, les entreprises comptent plus que jamais sur leur infrastructure cloud », a déclaré Marcelo Tamassia , directeur technique mondial de Syntax. « Notre nouvelle désignation en tant que FSG AWS démontre notre capacité incontestée à faire appel à des solutions étendues pour naviguer dans un environnement professionnel en constante évolution. Nos architectes systèmes AWS et ERP s’engagent à déployer une méthodologie de migration de données cohérente et à fournir une assistance de niveau mondial en matière de surveillance et d’automatisation afin de moderniser les infrastructures informatiques de nos clients ».

Pour en savoir plus sur les services de migration et de modernisation du cloud d’entreprise basés sur le logiciel AWS de Syntax, rendez-vous sur : https://www.syntax.com/ enterprisecloud-powered-by- aws/

