Synchronoss tem mais de 30 milhões de assinantes de mensagens com base em RCS no Japão

BRIDGEWATER, N.J., Dec. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” ou a “Empresa”) (NASDAQ: SNCR), líder global e inovadora em nuvem, mensagens e produtos e plataformas digitais, anunciou hoje o lançamento de um novo marco no Japão para sua plataforma Synchronoss Advanced Messaging. Em colaboração com as operadoras móveis NTT DOCOMO, KDDI e SoftBank, o consórcio japonês agora tem mais de 32,5 milhões de assinantes do +Messaging, o serviço RCS entre operadoras alimentado pelo Synchronoss Advanced Messaging.

O marco atual representa um aumento de 62% de assinantes desde que a Synchronoss passou a observar o progresso da implantação do Consórcio Japonês do seu Rich Communications Service (RCS) em novembro de 2020.

Oferecendo um sistema de mensagens de texto com amplos recursos, o +Messaging permite que os usuários japoneses se comuniquem com amigos e familiares, além de fornecer a capacidade de interagir e se envolver com marcas e empresas com segurança.

O serviço +Messaging do consórcio tem por base o Synchronoss Advanced Messaging, uma completa plataforma e suíte de comércio móvel que permite que as operadoras ofereçam um ecossistema de mensagens avançado. O Synchronoss Advanced Messaging conecta marcas e provedores de conteúdo com assinantes, oferecendo novas maneiras de se comunicar e realizar transações comerciais.

“A sua adoção por mais de 30 milhões de assinantes do +Messaging no Japão confirma ainda mais o valor do RCS e como as operadoras móveis podem utilizá-lo para oferecer novos serviços geradores de receita”, disse Yosuke Morioka, Gerente Geral da Synchronoss no Japão. “Estamos prontos para trabalhar com a NTT DOCOMO, a KDDI e a SoftBank para explorar oportunidades de mercado adicionais para esta plataforma de tecnologia plena de recursos.”

Devemos destacar que o +Messaging está atualmente disponível para todas as marcas de telefones celulares das três operadoras e MVNO. Além disso, o serviço agora dá suporte à identificação pessoal pública (JPKI) com cartões My Number, permitindo que os usuários abram uma conta bancária ou usem um cartão de crédito com verificação fácil e segura da identidade via +Messaging, proporcionando experiências mais envolventes dentro do ecossistema móvel.

