Synchronoss Technologies, Inc. Anuncia Proposta de Oferta Pública de Ações Ordinárias de US $ 100 milhões

BRIDGEWATER, N.J., June 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Synchronoss Technologies, Inc. ( SNCR ) (a “Empresa” ou “Synchronoss”), líder global e inovadora em nuvem, mensagens e produtos e plataformas digitais, anunciou hoje que a Empresa pretende oferecer e vender, sujeito a condições de mercado e outras, ações ordinárias no valor de US$100 milhões em uma oferta pública subscrita. A Synchronoss também espera conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para compra de ações ordinárias adicionais com o valor de até US$10 milhões vendidas na oferta, ao preço da oferta pública, menos os descontos e comissões de subscrição. Não há nenhuma garantia de ou quando a oferta pode ser concluída, ou quanto ao tamanho real ou termos da oferta.Todas as ações da oferta devem ser vendidas pela Synchronoss, com o produto líquido da oferta, e da oferta de Notas Seniores e venda de Ações Preferenciais Série B (cada uma conforme descrito abaixo), que devem ser usadas para resgatar totalmente todas as Ações Preferenciais Contínuas Conversíveis Série A em circulação da Synchronoss e para reembolsar os valores em aberto sob a linha de crédito rotativo da Synchronoss.

B. A Riley Securities, Inc. (“BRS”) está atuando como o principal subscritor e único gerente de contabilidade da oferta. A Northland Capital Markets está atuando como cogerente da oferta.

Juntamente com a oferta, a Empresa está oferecendo, por meio de um suplemento de prospecto separado, notas seniores de valor principal agregado de US$120 milhões com vencimento em 2026 (as “Notas Seniores”). Além disso, a B. Riley Principal Investments, LLC (“BRPI”), uma afiliada da BRS, assinou um contrato nos termos do qual a BRPI concorda em comprar Ações Preferenciais Série B da Empresa no valor de US$75,0 milhões em uma transação privada a ser concluída simultaneamente com o fechamento da oferta.

As ações ordinárias descritas acima estão sendo oferecidas pela Synchronoss de acordo com uma declaração de registro padrão do Formulário S-3 anteriormente arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e declarado efetivo pelo SEC em 28 de agosto de 2020. Um suplemento do prospecto preliminar relativo que descreve os termos da oferta será arquivado no SEC e estará disponível no site do SEC em www.sec.gov. Os termos finais da oferta proposta serão divulgados em um suplemento de prospecto final a ser arquivado no SEC. Quando disponíveis, cópias do adendo ao prospeto preliminar relativo a esses valores mobiliários também podem ser obtidas com o envio de um pedido para: B. Riley Securities, Inc., 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209, ligação para (703) 312‐9580 ou envio de e-mail para [email protected].

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de uma oferta para compra de qualquer um desses valores mobiliários, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição.

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss Technologies(NASDAQ: SNCR) cria software que capacita empresas ao redor do mundo a se conectarem com seus assinantes de forma confiável e significativa. O conjunto de produtos da empresa ajuda a agilizar as redes, simplificar a integração e envolver os assinantes, permitindo novos fluxos de receita, redução dos custos e aumento da velocidade no mercado.

Declaração de Porto Seguro

Este comunicado contém declarações de previsão de acordo com a definição da Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas emendas, incluindo, mas não se limitando a, declarações sobre a oferta pública e o uso previsto dos seus produtos. Estas declarações de previsão estão sujeitas a uma série de riscos, incluindo a satisfação das condições habituais de fechamento relacionadas à oferta pública proposta e os fatores de risco estabelecidos ocasionalmente nos registros SEC da Synchronoss, incluindo, mas não se limitando aos riscos descritos nas seções “Fatores de Risco” e “Discussão e Análise da Condição Financeira e Resultados de Operações da Administração” (conforme aplicável) do Relatório Anual da Synchronoss no Formulário 10-K do exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020 e Relatório Trimestral no Formulário 10-Q do período encerrado em 31 de março de 2021, que estão arquivados no SEC e disponíveis no site do SEC em www.sec.gov . Além dos riscos descritos acima e nos outros registros da Synchronoss no SEC, outros fatores desconhecidos ou imprevisíveis também podem afetar os resultados da Synchronoss. Nenhuma declaração de previsão pode ser garantida e os resultados reais podem ser substancialmente diferentes de tais declarações. As informações contidas nesta versão são fornecidas apenas a partir da data desta versão, e a Synchronoss não se compromete a atualizar nenhuma declaração de previsão contida nesta versão por conta de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

