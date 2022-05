Synchronoss passará a fornecer Automação e Gerenciamento de Processos por Atacado para a Brightspeed

Relacionamento irá apoiar as implantações planejadas de fibra da Brightspeed em 20 estados onde está presente

Recursos do Acordo Plurianual InterconectNOW e Análise Financeira irão ajudar a planejar solicitações de serviço e gerenciar as despesas do parceiro de negociação

BRIDGEWATER, N.J., May 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Synchronoss Technologies Inc. (“Synchronoss” ou a “Empresa”) (Nasdaq: SNCR), líder global e inovadora de nuvem, mensagens e produtos e plataformas digitais, anunciou hoje que assinou um acordo de vários anos com a Brightspeed, fornecedora de serviços de banda larga e telecomunicações com previsão de operação em 20 estados. A Brightspeed será inicialmente composta pelos ativos da operadora de câmbio local (ILEC) e operações associadas da Lumen Technologies (NYSE: LUMN), que são objeto de uma aquisição pendente por fundos gerenciados pela Apollo (NYSE: APO).

A Brightspeed utilizará dois módulos principais da Plataforma Synchronoss networkX – InterconnectNOW (iNOW) e Financial Analytics (FA) – nas suas implantações de fibra planejadas em todo o seu território multiestadual em regiões rurais e suburbanas dos Estados Unidos.

A Brightspeed anunciou anteriormente planos de investir mais de US $ 2 bilhões na construção de uma rede que irá fornecer Internet e Wi-Fi mais rápidos e confiáveis para as comunidades em todo o Centro-Oeste, Sudeste e certas partes da Pensilvânia e Nova Jersey. A transformação planejada de fibra óptica da empresa deve alcançar até três milhões de residências e empresas nos próximos cinco anos, inclusive em muitos lugares onde a fibra e a tecnologia avançada não foram implantadas.

“Com a ampliação da rede de fibra óptica da Brightspeed, o iNOW e o Financial Analytics passarão a fazer parte integrante da gestão das operações da operadora de atacado da empresa”, disse Chris Hill, Diretor Comercial da Synchronoss. “A automatização e o planejamento de pedidos ao longo do ciclo de vida viabilizarão que a Brightspeed possa atender os pedidos dos clientes e a aumentar sua receita mais rapidamente.”

“Com a nossa parceria com a Synchronoss poderemos ter acesso às plataformas de última geração para alcançar eficiências excepcionais na gestão dos pedidos das nossas operadoras atacadistas e transações de parceiros comerciais”, disse Chris Creager, Diretor Administrativo da Brightspeed. “O iNOW nos permitirá acompanhar completamente os pedidos e nos ajudará a fornecer produtos e serviços de conectividade de classe mundial para as comunidades que estamos prontos para atender.”

A plataforma iNOW elimina o manuseio manual dos pedidos de serviço e administra todo o ciclo de vida entre cliente e fornecedor por meio de automação e validação com base em regras. Ela fornece uma única interface e banco de dados para todos os pedidos de compradores e fornecedores, facilitando o rastreamento dos pedidos desde o recebimento até o atendimento, concilia o faturamento e fornece relatórios em tempo real – reduzindo o tempo para alcance da receita.

A plataforma Financial Analytics simplifica o gerenciamento de faturamento complexo da operadora por meio de um fluxo de trabalho automatizado e mecanismos de regras intuitivas para auditoria, contabilidade, validação e pagamento de faturas. A FA capacita os prestadores de serviços, como a Brightspeed, com as ferramentas e processos necessários para garantir que as despesas entre transportadoras sejam completamente analisadas e confirmadas antes do pagamento.

Os principais provedores de serviços de todo o mundo utilizam a Synchronoss e a plataforma iNOW para gerenciar 39 milhões de pedidos e transações anualmente de 5.000 operadores integrados.

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss Technologies(Nasdaq: SNCR) cria software que capacita empresas ao redor do mundo a se conectarem com seus assinantes de forma confiável e significativa. O conjunto de produtos da empresa ajuda a agilizar as redes, simplificar a integração e envolver os assinantes, permitindo novos fluxos de receita, redução dos custos e aumento da velocidade no mercado. Centenas de milhões de assinantes confiam nos produtos da Synchronoss que se mantêm em sincronia com as pessoas, serviços e conteúdo que elas gostam. É por isso que mais de 1.500 funcionários talentosos da Synchronoss em todo o mundo se esforçam todos os dias para reimaginar um mundo em sincronia. Saiba mais em www.synchronoss.com

Sobre a Brightspeed

Com sede em Charlotte, N.C. e previsão de ter ativos e operações associadas em 20 estados, a Brightspeed fornecerá serviços de banda larga e telecomunicações por meio de uma plataforma de rede capaz de atender a mais de seis milhões de residências e empresas. A empresa visa superar a divisão digital implantando uma rede de fibra de última geração e uma experiência do cliente que torne a conexão simples e perfeita. Saiba mais em www.brightspeed.com .

