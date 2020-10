Swiss Re Corporate Solutions collabore avec un assureur allemand en lui donnant accès à sa plateforme d’administration des programmes internationaux (IPA) et à ses services de réseau

– Cette nouvelle collaboration soutient le souhait de Württembergische Versicherung de développer son portefeuille d’entreprises et de renforcer sa capacité à servir ses clients à l’étranger

– Avec l’IPA, Swiss Re Corporate Solutions vise à rendre plus efficace l’exécution des programmes internationaux. La plateforme IPA permet aux assureurs et aux courtiers de gérer des programmes internationaux structurés et conformes

– Les assureurs ont accès au réseau de Swiss Re Corporate Solutions, qui compte plus de 150 bureaux locaux et partenaires de réseau, et bénéficient du ONE Form, une politique immobilière standardisée au niveau mondial, intégrée à la plateforme IPA

– Swiss Re Corporate Solutions vise à faire progresser l’assurance des entreprises en développant des solutions sectorielles

ZURICH, 27 octobre 2020 /PRNewswire/ — Swiss Re Corporate Solutions a annoncé aujourd’hui qu’elle avait signé un protocole d’accord avec Württembergische Versicherung pour configurer sa plateforme IPA pour son premier assureur en Allemagne. Après avoir fourni des solutions au réseau de courtiers Brokerslink et aux assureursLocalTapiola au début de l’année, Swiss Re Corporate Solutions met désormais ses solutions de programmes internationaux à la disposition des courtiers, des partenaires du réseau et d’autres assureurs. La plateforme IPA permet aux utilisateurs de gérer et de fournir des programmes multinationaux structurés et conformes à partir d’une plateforme en ligne unique, et donne aux assureurs l’accès à son réseau international de plus de 150 bureaux et partenaires.

La plateforme IPA, qui a été lancée en 2019, exploite les nouvelles technologies pour rendre l’exécution des programmes plus efficace et améliorer l’expérience des clients. La plateforme IPA automatise également l’émission de polices locales pour la politique immobilière standardisée de Swiss Re Corporate Solutions ONE Form. En conséquence, les clients bénéficieront d’une plus grande sécurité contractuelle et de processus plus rapides. Avec l’accès au réseau de Swiss Re Corporate Solutions, qui compte plus de 150 bureaux locaux et partenaires de réseau, les solutions offrent aux assureurs une expérience complète de Programme international en tant que service.

Cette collaboration avec Swiss Re Corporate Solutions permet à Württembergische Versicherung de poursuivre son ambition d’accroître son portefeuille d’activités, de prendre des positions de leader dans le domaine des programmes internationaux, et de soutenir ses clients actuels dans le monde entier. L’assureur allemand aura accès à la plateforme IPA à partir du 1er janvier 2021.

Cette collaboration s’appuie sur les relations de longue date de Swiss Re avec Württembergische Versicherung.

« Notre collaboration avec Württembergische Versicherung est une nouvelle étape dans notre quête d’une norme de marché ouverte qui élimine les inefficacités et les frictions administratives, et offre une meilleure expérience au client », a déclaré Andreas Berger, PDG de Swiss Re Corporate Solutions. « Nous sommes honorés de soutenir Württembergische Versicherung dans la simplification des programmes internationaux pour ses clients et de faire progresser ensemble l’assurance des entreprises. »

Jens Lison, membre du conseil d’administration de Württembergische Versicherung, a déclaré : « Nous sommes heureux que, grâce à notre coopération avec Swiss Re Corporate Solutions, nous puissions, à partir de 2021, offrir à nos clients des solutions d’assurance internationales pour leurs activités commerciales à l’étranger de manière encore plus indépendante qu’auparavant. Cette offre améliorée sera rendue possible grâce au réseau et à la plateforme de programmes fournis par Swiss Re Corporate Solutions, que nous commencerons bientôt à utiliser. Cette nouvelle coopération nous permettra de consolider et d’étendre nos relations avec nos clients actuels et de continuer à développer de nouvelles opportunités commerciales dans le secteur des moyennes et grandes entreprises. »

À propos de Swiss Re Corporate Solutions

Swiss Re Corporate Solutions propose des solutions de transfert de risques aux grandes et moyennes entreprises du monde entier. Ses produits innovants, hautement personnalisés et ses couvertures d’assurance standard contribuent à rendre les entreprises plus résilientes, tandis que son service de règlement des sinistres, à la pointe du secteur, apporte une tranquillité d’esprit supplémentaire. Swiss Re Corporate Solutions sert ses clients à partir de ses bureaux dans le monde entier et est soutenue par la puissance financière du groupe Swiss Re. Rendez-vous sur corporatesolutions. swissre.com ou suivez-nous sur linkedin.com/company/swiss- re-corporate-solutions etTwitt er @SwissRe_CS.

À propos de Württembergische Versicherung

Württembergische Versicherung fait partie du groupe W&W, qui est né en 1999 de la fusion des deux entreprises traditionnelles Wüstenrot et Württembergische. En tant que partenaire des petites et moyennes entreprises, Württembergische Versicherung propose des produits d’assurance sur mesure, ainsi que des conseils et un soutien complets. Fondée en 1828 sous le nom de « Württembergische Privat-Feuer-Versicherungs- Gesellschaft » (la compagnie d’assurance incendie privée du Wurtemberg), elle est l’un des plus anciens assureurs d’Allemagne et sa large gamme de produits et de services en a fait l’un des plus grands assureurs de biens et d’accidents du pays.