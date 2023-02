Supercar Rental Company Classic Parade lance le premier service de paiement en cryptomonnaie au Royaume-Uni

LONDRES, 23 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — L’une des principales sociétés de location de supercars du Royaume-Uni vient de lancer un système de paiement par cryptomonnaie pour louer les supercars les plus impressionnantes au monde. Les clients peuvent désormais choisir de payer pour une sélection de plus de 100 supercars de 28 marques de luxe en cryptomonnaie Bitcoin ou Ethereum, ainsi qu’en livres sterling. L’une des voitures disponibles dans leurs showrooms à Londres, Manchester et Édimbourg est la Bugatti Chiron de 2,4 millions de livres sterling, qui coûte 200 000 livres sterling par jour à la location, soit 220,75 ETH, ou 11,696 BTC.

Andrew Brown, fondateur et propriétaire de Classic Parade, a déclaré : « Notre clientèle est internationale et veut pouvoir payer la location de nos supercars sans les tracas et le coût des taux de change et des frais de transfert. Beaucoup de nos clients possèdent des avoirs importants en cryptomonnaie. Il est donc logique de leur proposer cette option. Les transactions sont immédiates et nous pouvons aussi prendre les dépôts en crypto, ensuite, il est également facile de restituer le dépôt après expiration de la période de location ».

Les paiements en cryptomonnaie s’effectuent sur le portefeuille sécurisé de Classic Parade, et toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité des transferts financiers. Une fois les fonds transférés et les contrats de location signés, la supercar est récupérée ou livrée à l’adresse du client au Royaume-Uni.

Andrew Brown a ajouté : « Nous devons passer par les contrôles d’identité habituels nécessaires pour louer un véhicule, mais ces contrôles sont faciles à effectuer et cela devient beaucoup plus facile à chaque nouvelle transaction. Ainsi, nous pouvons également fournir des contrôles adéquats pour ‘connaître notre client’. » L’une des voitures les plus populaires de Classic Parade pour les locations d’été est la Lamborghini Huracan Spyder, qui coûte 1 100 £ par jour à la location, soit 1,21 ETH ou 0,064 BTC. Andrew Brown a déclaré : « Nous pensons pouvoir susciter un vif intérêt chez les investisseurs crypto dans les prochains mois pour la location de nos incroyables supercars. De nombreux investisseurs sont relativement jeunes et veulent montrer leur richesse, et l’intérêt pour les supercars est donc très fort sur ce marché. »

Vous pouvez consulter la gamme complète de supercars et leurs prix sur https://www.classicparade. co.uk

Coordonnées des médias :

James Goble, Classic Parade

+44 (0) 333 355 3595

rent@classicparade.co.uk

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ 49b34c75-e25e-4725-bd2c- 0b83c37cfe83

