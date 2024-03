Stevie® Awards Anuncia Finalistas do 18th Annual Stevie® Awards de Vendas e Atendimento ao Cliente

FAIRFAX, Va., March 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Nomes dos finalistas do 18th annual Stevie® Awards de Vendas e Atendimento ao Cliente , uma competição internacional que homenageia a excelência em serviço ao cliente, contact centers, desenvolvimento de negócios, e vendas, foram anunciados hoje.

Um grupo diversificado de organizações e indivíduos de todo o mundo foi homenageado nos prêmios de categorias de executivos de vendas, provedores de soluções, contact centers, novos produtos e serviços, e muito mais.

As organizações Finalistas com cinco ou mais nomeações são: Allianz Services Pvt Ltd (Trivandrum, Kerala, Índia), Avetta (Lehi, UT EUA), Blackhawk Network (Pleasanton, CA, EUA), Capital Rx (Nova York, NY, EUA), CivicPlus (Manhattan, KS, EUA), Datasite (Minneapolis, MN, EUA), DHL Express Vietnam (Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã), DHL Express (mundial), Element Electronics (Winnsboro, SC, EUA), IBM (Armonk, NY, EUA), Inspiro (Cidade de Makati, Filipinas), Intuit (Toronto, ON, Canadá), Loveholidays (Londres, Reino Unido), OpenGov (São Francisco, CA, EUA), Purpol Marketing Limited (Chippenham, Reino Unido), QNB Finansbank (Istambul, Turquia), Qualitest Group (Bridgewater, NJ, EUA), Sales Partnerships, Inc. (Broomfield, CO, EUA), SAP ( (mundial), Support Services Group, Inc. (Waco, TX, EUA), Toco Warranty (Los Angeles, CA, EUA), TransPerfect Translations (Nova York, NY, EUA), UPMC Health Plan (Pittsburgh, PA, EUA), ValueSelling Associates Inc. (Carlsbad, CA, EUA), VIZIO Inc. (Irvine, CA, EUA), VMware (Broadcom) (Palo Alto, CA, EUA), e Voya Financial (Nova York, NY, EUA).

Para uma lista completa dos Finalistas por categoria, visite www.StevieAwards.com/Sales .

Os Finalistas serão escolhidos os vencedores dos Stevie Awards Ouro, Prata e Bronze. Os rankings serão revelados durante um banquete de gala na sexta-feira, 12 de abril, no The Bellagio, em Las Vegas, Nevada. Os ingressos já estão à venda .

Os prêmios são apresentados pelo Stevie Awards, que organiza muitas das principais premiações de negócios do mundo, incluindo os prestigiados International Business Awards ® e The American Business Awards®.

Mais de 2.300 indicações de organizações de cada indústria foram avaliadas na competição deste ano. Os finalistas foram escolhidos pelas pontuações médias por mais de 200 profissionais em todo o mundo em sete comissões julgadoras especializadas . As inscrições foram consideradas em mais de 60 categorias de conquistas em atendimento ao cliente e contact center, incluindo Contact Center do Ano, Prêmio de Inovação de Atendimento ao Cliente e Departamento de Atendimento ao Cliente do Ano; 60 categorias de conquistas em vendas e desenvolvimento de negócios, variando de Diretor de Vendas do Ano a Treinamento de Vendas do Ano, e Conquistas em Automação de Vendas; e categorias de reconhecimento de novos produtos e serviços, e provedores de soluções, dentre outros.

Todos os departamentos de atendimento ao cliente finalistas nomeados serão incluídos na votação do People’s Choice Stevie® Awards de Favorito em Atendimento ao Cliente. A partir de hoje até 29 de março, o público pode votar nos seus provedores favoritos de atendimento ao cliente no People’s Choice Stevie Awards de Favorito em Atendimento ao Cliente. A votação está aberta em http://peopleschoice. stevieawards.com . O indicado com mais votos em cada categoria receberá um prêmio de cristal especial People’s Choice Stevie Award. Os nomes dos vencedores do People’s Choice Stevie Awards de vários setores serão homenageados na cerimônia de premiação de gala em Las Vegas no dia 12 de abril.

As nomeações para o prêmio especial, o Prêmio Ética em Vendas das Parcerias de Vendas, também continuam em aberto até o dia 15 de março. Não há taxa de inscrição para envio de nomeações para este prêmio, que irá homenagear exemplos excepcionais de práticas éticas de vendas a partir do início de julho de 2022. Os vencedores serão anunciados e homenageado na cerimônia de 12 de abril.

Sobre os Stevie Awards

Stevie Awards são concedidos em nove programas: Stevie Awards Ásia-Pacífico, Stevie Awards Alemão, Stevie Awards Oriente Médio e África do Norte, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards para Grandes Empregadoras, Stevie Awards para Mulheres Empresariais e Stevie Awards para Vendas e Atendimento ao Cliente, e os novos Stevie Awards de Excelência em Tecnologia. Os concursos Stevie Awards recebem mais de 12.000 nomeações todos os anos de empresas de mais de 70 países. Honrando empresas de todos os tipos e tamanhos, e as pessoas por trás delas, os Stevies reconhecem excelente desempenho no local de trabalho em todo o mundo. Saiba mais sobre os Stevie Awards em http://www.StevieAwards.com .

Patrocinadores do 18º Stevie Awards de Vendas e Atendimento ao Cliente incluem Sales Partnerships, Inc. Support Services Group, Inc., e ValueSelling Associates, Inc.

