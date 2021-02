Sophi.io Nomeada Parceira de Tecnologia de Destaque da WordPress VIP

TORONTO, Feb. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — WordPress VIP , principal provedor de WordPress empresarial, adicionou Sophi.io , um sistema de inteligência artificial da The Globe and Mail, ao seu prestigiado programa de Parceria Tecnológica. Sophi entra para um pequeno grupo de empresas de tecnologia empresarial que atendem clientes VIP e é o primeiro parceiro a fornecer curadoria de conteúdo automatizada alimentada por IA, além de suas soluções de análise preditiva e paywall.

“Estamos muito contentes em dar as boas-vindas a Sophi ao crescente ecossistema de integrações empresariais disponíveis para os clientes VIP da WordPress” disse Nick Gernert, CEO da WordPress VIP. “O conteúdo é o centro do crescimento da empresa, e nossos parceiros são essenciais para que os editores e profissionais de marketing criem experiências significativas para o cliente com potentes ferramentas de narrativa.”

A WordPress VIP fornece uma plataforma de nuvem WordPress totalmente gerenciada para escala, segurança, desempenho e flexibilidade, bem como para total orientação e suporte prático. Alguns dos seus clientes empresariais são Capgemini, Facebook, Microsoft e News Corp, dentre outros.

Greg Doufas, CTO da Globe and Mail, disse: “Estamos empolgados em levar Sophi a todos os usuários da WordPress VIP. Sophi foi desenvolvido tendo os editores de conteúdo em mente. Com esta parceria, a Sophi irá transformar a forma como os editores de conteúdo fazem negócios e como seus leitores recebem seu conteúdo mais valioso – onde e como eles são mais receptivos. Estamos prontos para um forte relacionamento com a WordPress VIP.”

A premiada suíte de soluções Sophi foi desenvolvida pela The Globe and Mail para ajudar os editores de conteúdo a tomar decisões estratégicas e táticas importantes que transformam seus negócios. É um conjunto de ferramentas com base em ML e NLP, incluindo Sophi Automation para curadoria de conteúdo, Sophi for Paywalls e Sophi Analytics – um sistema de suporte de decisão para editores.

Os principais critérios para os parceiros tecnológicos incluem conhecimentos claros sobre os produtos e estratégias inovadoras de colocação no mercado. VIP examina todos os parceiros para identificar empresas com um histórico comprovado de implementações bem-sucedidas e inovadoras de integração de WordPress em escala.

Para mais informação sobre a parceria da Sophi com a WordPress VIP, visite https://wpvip.com/ partner/sophi .

Sobre a Sophi.io

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) foi desenvolvida pela The Globe and Mail para ajudar os editores de conteúdo a tomar decisões estratégicas e táticas importantes. É um conjunto de ferramentas alimentadas por IA que inclui Sophi Automation e Sophi for Paywalls, bem como Sophi Analytics, um sistema de suporte à decisão para editores de conteúdo. Sophi foi projetada para aprimorar as métricas que mais importam para sua empresa, como retenção e aquisição de assinantes, engajamento, recentidade, frequência e volume. Sophi também alimenta o laydown automatizado de jornais impressos e ePapers.

Sobre a WordPress VIP

WordPress VIP é o principal provedor de WordPress empresarial. A plataforma VIP oferece plataformas de marketing digital e publicação de nível empresarial com WordPress no seu núcleo. VIP dá suporte a plataformas de marketing digital emblemáticas de algumas das marcas mais conhecidas, incluindo Capgemini, Hachette Book Group e Facebook. Nossos clientes de publicação digital abrangem o cenário da mídia, desde os veículos focados como Quartz, TechCrunch e FiveThirtyEight, até algumas das maiores editoras e sites do mundo, como News Corp, Rolling Stone e Abril.

Com sua incomparável potência, flexibilidade e interoperabilidade, WordPress é a melhor solução de experiência digital em escala. Juntamente com o suporte especializado da VIP, a melhor infraestrutura da categoria e a excepcional rede de parceiros, é uma combinação imbatível.