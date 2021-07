Sophi.io, de The Globe and Mail, remporte un North American Digital Media Award de la WAN-IFRA

TORONTO, 07 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Sophi.io , le moteur d’automatisation, d’optimisation et de prévision basé sur l’intelligence artificielle de The Globe and Mail, a remporté le North American Digital Media Award 2021 de la WAN-IFRA dans la catégorie « Meilleure stratégie de contenu payant ». Il s’agit du quatrième prix attribué à Sophi au cours du mois dernier.

Les North American Digital Media Awards récompensent les éditeurs de médias d’information qui ont fourni des projets de médias numériques de pointe, uniques et originaux au cours de l’année écoulée.

« Grâce à l’utilisation de cette technologie [dynamic paywall, « péage de lecture numérique dynamique »], The Globe and Mail comprend vraiment les habitudes de ses lecteurs, ce qui le mène aux meilleures pratiques en matière de publicité et de contenu payant et lui permet d’ajuster judicieusement sa stratégie commerciale », a déclaré la WAN-IFRA (Association mondiale des journaux et des éditeurs de médias d’information) lors de l’annonce de la décision.

Phillip Crawley, PDG et éditeur de The Globe and Mail, a ainsi commenté l’annonce : « Remporter un North American Digital Media Award de la WAN-IFRA pour la deuxième année consécutive souligne la capacité de Sophi à montrer à l’industrie de l’édition à quoi ressemble l’avenir. Nous sommes fiers de pouvoir apporter ces outils basés sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine aux organisations du monde entier. »

Sophi a été développée par The Globe and Mail pour aider les rédactions à prendre des décisions stratégiques et tactiques importantes. Il s’agit d’une suite d’outils qui comprend Sophi Automation et Sophi for Paywalls ainsi que Sophi Analytics, un système d’aide à la décision pour les équipes de rédaction.

Sophi est un système d’intelligence artificielle qui aide les éditeurs à identifier leur contenu le plus précieux et à en tirer parti. Il possède de puissantes capacités prévisionnelles : en s’appuyant sur le traitement automatique du langage naturel, Sophi Dynamic Paywall , un moteur de péage de lecture numérique entièrement dynamique, personnalisé et en temps réel, analyse le contenu et le comportement de l’utilisateur afin de déterminer quand demander de l’argent ou une adresse e-mail à un lecteur, et quand le laisser tranquille.

En tant que lauréate du prix Digital Media pour l’Amérique du Nord, Sophi est désormais candidate aux World Digital Media Awards de la WAN-IFRA , pour lesquels les lauréats de l’Amérique du Nord, de l’Amérique latine, de l’Asie, de l’Europe, de l’Afrique, de l’Inde et du Moyen-Orient sont en compétition.

À propos de Sophi.io

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) est une suite d’outils d’optimisation et de prévision basés sur l’IA qui a été développée par The Globe and Mail, la principale société de médias d’information du Canada, pour aider les éditeurs de contenu à prendre des décisions stratégiques et tactiques importantes. Les solutions de Sophi vont de Sophi Site Automation et Sophi for Paywalls à Sophi Analytics, un système d’aide à la décision pour les éditeurs de contenu. Sophi vise à améliorer les mesures qui comptent le plus pour n’importe quelle entreprise, telles que la rétention et l’acquisition d’abonnés, l’engagement, la récence, la fréquence et le volume.