Sophi.io da The Globe and Mail Conquista o Digiday Media Award

A Digiday premia a Melhor Plataforma de Editoras, Sophi.io, uma suíte de ferramentas de automação, otimização e previsão alimentadas por inteligência artificial desenvolvida pela The Globe and Mail

TORONTO, June 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Sophi.io, o mecanismo de previsão e automação com base em inteligência artificial da The Globe and Mail, conquistou o prêmio de Melhor Plataforma de Editoras de 2021 da Digiday Media Award que homenageia a tecnologia de maior sucesso que ajuda as editoras a alcançarem seus objetivos.

“A IA é uma tecnologia essencial para ajudar os editores a agregar valor autêntico às histórias — estendendo sua medida de sucesso além das visualizações de página e da viralidade. Por exemplo, a Sophi fornece dados de quanto cada artigo da The Globe and Mail contribui para a retenção de assinantes, aquisição, potencial de registro e dólares de publicidade. Além disso, para implementar efetivamente o aprendizado de máquina, cerca de 10% da força de trabalho da The Globe and Mail agora são cientistas e engenheiros de dados, contratados para desenvolver e expandir ainda mais a estratégia a Sophi”, disse Digiday.

Os prêmios homenageiam empresas, tecnologias e campanhas que se destacaram em toda a mídia no ano passado. “Este ano, a competição foi acirrada e os programas robustos. A inovação e as grandes ideias expandiram o campo de jogo para muitos dos vencedores, mesmo em um ano em que as quarentenas limitavam o local e como as pessoas podiam trabalhar — e jogar”, disse Digiday.

Phillip Crawley, Editor e CEO da The Globe and Mail, comentou: “É uma honra termos sido escolhidos como o vencedor do Digiday Media Award de Melhor Plataforma de Editoras. Nem sempre enfrentamos empresas nos setores de mídia e marketing, mas nossos investimentos na Sophi foram impulsionados pelo entendimento de que nossa tecnologia pode incentivar diretamente o desempenho e o crescimento econômico de empresas em uma grande variedade de setores.”

Os outros finalistas na categoria Melhor Plataforma de Editoras foram: Piano, Connatix, Insticator, Duration Media e Adapex LLC.

A Sophi é um sistema de inteligência artificial que ajuda os editores a identificar e aproveitar seu conteúdo mais valioso. Com recursos preditivos potentes que usam o processamento de linguagem natural, o Sophi Dynamic Paywall, é um mecanismo de paywall totalmente dinâmico, em tempo real e personalizado que analisa o conteúdo e o comportamento do usuário para determinar quando solicitar dinheiro ou um endereço de e-mail de um leitor e quando deixá-lo em paz.

Sophi Site Automation organiza autonomamente conteúdo digital para encontrar e promover os artigos mais valiosos. Ele coloca 99% do conteúdo em todas as páginas digitais da The Globe and Mail, incluindo sua página inicial e páginas de seções. A Sophi está tendo tanto sucesso que agora está sendo usada para o laydown de impressão também. A Sophi está disponível para editores em todo o mundo para permitir que seus produtores de conteúdo se concentrem na criação do melhor conteúdo possível.

No início deste mês, Sophi recebeu o Global Media Awards de 2021 da International News Media Association (Inma) de Melhor do Show na América do Norte e Melhor Uso de Dados para Automatização ou Personalização. A Sophi também foi vencedora do Online Journalism Award (OJA) por Inovação Técnica no Serviço de Jornalismo Digital, concedido pela Online News Association (ONA), e do World Digital Media Award e do North American Digital Media Award concedido pela The World Association of News Publishers (WAN-IFRA) na categoria de Melhor Start-up de Notícias Digitais.

Sobre a Sophi.io

A Sophi.io (https://www.sophi.io) é uma suíte de ferramentas de otimização e previsão com base em IA que ajuda os editores de conteúdo a tomar decisões estratégicas e táticas importantes. As soluções Sophi variam desde a Sophi Site Automation até Sophi for Paywalls e Sophi Analytics, um sistema de suporte à decisão para editores de conteúdo. A Sophi foi projetada para aprimorar as métricas que mais importam para qualquer empresa, como retenção e aquisição de assinantes, engajamento, recentidade, frequência e volume.