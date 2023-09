Son Altesse Royale le prince héritier d’Arabie saoudite lève le voile sur le plan directeur du projet « Soudah Peaks »

A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on the image or link below:

RIYAD, Arabie saoudite, 28 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Son Altesse Royale le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, Premier ministre et Président de la Soudah Development Company a dévoilé son programme cadre visant à développer la région montagneuse d’Al Soudah et certaines zones de la vallée de Rijal Almaa pour en faire « Soudah Peaks », une destination de tourisme de montagne de luxe située à 3 015 mètres d’altitude sur le plus haut sommet d’Arabie saoudite. Ce projet qui prend forme dans la province d’Asir, au sud-ouest de l’Arabie saoudite, se situe au cœur d’un environnement naturel et culturel insolite, et constitue un enjeu clé pour le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (ou PIF) dont les initiatives visent à diversifier l’économie du Royaume en boostant des secteurs d’activité majeurs comme le tourisme, l’hôtellerie ou les loisirs, tout en soutenant la stratégie de développement régionale.

S.A.R. le prince héritier Mohammed ben Salmane, Président du Conseil d’administration de Soudah Development, a déclaré que le programme « Soudah Peaks » inaugure l’entrée du tourisme de montagne de luxe dans une nouvelle ère, dès lors que ce projet procure aux visiteurs une expérience sans précédent tout en préservant l’environnement naturel et la richesse culturelle et patrimoniale de la région. Du point de vue stratégique, le projet s’aligne sur les objectifs du plan de développement Saudi Vision 2030. Celui-ci vise notamment à faire fructifier le tourisme et les loisirs, soutenir la croissance économique, solliciter les investissements, contribuer à hauteur de plus de 29 milliards de riyals saoudiens au PIB cumulé du Royaume, et créer des milliers d’emplois directs et indirects.

« Le plan directeur du projet Soudah Peaks confirme notre engagement mondial en faveur de la protection de notre environnement et de nos ressources naturelles pour le bien des générations futures. Il nous permet d’assurer la transition du Royaume vers un nouveau modèle de développement et de construire une économie plus forte, qui attirera les investisseurs à l’échelle régionale mais aussi ceux du monde entier », a expliqué S.A.R. le prince héritier, avant d’ajouter :

« Soudah Peaks est un jalon de taille dans le développement du tourisme saoudien. Ce projet qui place le Royaume au cœur des destinations mondiales met en lumière et à l’honneur la richesse culturelle et patrimoniale de notre pays. Les visiteurs pourront s’émerveiller de la beauté de Soudah Peaks, explorer la richesse de sa culture et la signature unique de son patrimoine, et se réjouir du caractère authentique de l’hospitalité locale. Le cadre verdoyant situé au-dessus des nuages fera de Soudah Peaks une destination de voyage inoubliable ».

Soudah Peaks vise à proposer à ses visiteurs des complexes hôteliers haut de gamme et luxueux, pouvant accueillir plus de deux millions de personnes tout au long de l’année d’ici 2033. Le plan directeur est conçu de manière à s’inspirer du style traditionnel de l’architecture locale, ce qui contribuera à promouvoir le patrimoine culturel et paysager de la région. La destination s’étendra à six zones de développement uniques, à savoir : Tahlal, Sahab, Sabrah, Jareen, Rijal et Red Rock. Chacune d’entre elles accueillera toute une gamme d’installations de haut calibre, et notamment des hôtels, des stations de ski de luxe, des chalets résidentiels, des villas, des manoirs haut de gamme, des attractions commerciales et des aires de divertissement, ainsi que des zones de plein air dédiées au sport, à l’aventure, au bien-être et à la culture.

D’ici 2033, Soudah Development fera bâtir 2 700 chambres d’hôtel et 1 336 unités résidentielles à Soudah Peaks, qui comptera également pas moins de 80 000 mètres carrés de zone commerciale. Le plan directeur prévoit de se déployer en trois phases. L’objectif de la première phase vise l’aboutissement de 940 hôtels, 391 complexes à usage résidentiel, et 32 000 mètres carrés de centre commercial d’ici 2027.

Soudah Peaks s’étend sur plus de 627 kilomètres carrés de fascinante nature, où les terres réservées à la construction ne représentent que 1 % de la surface. Cette condition reflète le double engagement pris par Soudah Development en faveur de la protection et de la préservation de l’environnement par la mise en place des meilleures pratiques en matière de développement durable, en contribuant ainsi aux initiatives vertes du Royaume rassemblées sous le projet Saudi Green Initiative.

Soudah Development est une société par actions de type fermé détenue par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite. Sa mission consiste à piloter le développement d’une destination touristique de montagne de luxe en Arabie Saoudite tout en préservant le paysage naturel et le folklore de la région d’Al Soudah et de certaines parties de Rijal Almaa.

