Solution “Smart Customs” de Huawei : Pour un commerce transfrontalier plus simple et sécurisé

SHENZHEN, Chine, 26 mars 2021 /PR Newswire/ — Huawei a lancé la solution Smart Customs dans le monde entier lors de la Industrial Digital Transformation Conference qu’elle organise en 2021. Il se focalise sur des scénarios propres aux douanes, en mettant l’accent sur les marchandises, les véhicules, les entreprises et les lieux afin d’atteindre une capacité de surveillance numérique complète, pour un commerce transfrontalier plus simple et sécurisé.

Sûr et pratique : Nouvelles orientations concernant la transformation numérique des douanes dans un monde mondialisé

M. York Yuekun, Président de la Global Government Business Unit de Huawei, a déclaré : « Desservant 170 pays à travers le monde, Huawei comprend les défis et les besoins des douanes. Pour garantir une gestion efficace et une déclaration pratique, Il est nécessaire qu’une mise à niveau numérique complète des services douaniers soit faite. En tant que leader mondial dans le domaine des infrastructures TIC et d’équipements intelligents, Huawei a travaillé avec des partenaires mondiaux de l’écosystème pour tirer parti de ses avantages en matière de cloud computing, de big data et d’IA afin de mettre en place une solution douanière intelligente sécurisée, convenable et efficace. »

Dans un monde de plus en plus mondialisé, la douane devrait assumer des responsabilités nouvelles et de plus en plus importantes pour soutenir l’économie nationale et le développement du commerce. Bien que le contrôle de la sécurité commerciale soit renforcé, il faut également fournir des services d’assistance pratique afin d’améliorer l’expérience de service universel. C’est la force motrice de la transformation numérique des douanes.

La solution “Smart Customs” de Huawei simplifie la transformation numérique du secteur douanier

Avec le développement constant du commerce électronique transfrontalier, les autorités douanières sont de plus en plus sous pression concernant le contrôle des colis transfrontaliers et la logistique. En raison de la pandémie, l’inspection et la quarantaine sont désormais des priorités majeures. Il s’agit donc d’un défi universel pour les douanes que d’améliorer l’efficacité du dédouanement tout en garantissant la sécurité du commerce.

Huawei a, de ce fait, collaboré avec les partenaires mondiaux de l’écosystème pour développer ensemble la solution “Smart Customs”. Ces partenaires sont, entre autres, CUPIA, Maxvision Technology et Powerbridge. Ils ont été invités à participer à la réunion des douanes pour lancer conjointement la solution avec Huawei. En utilisant les technologies TIC de pointe comme la communication convergente l’IA, le Big Data et leCloud Computing, Huawei a créé une base numérique pour l’intégration du Cloud-Network-Edge-device. Les partenaires de l’écosystème pourront donc utiliser leurs services et applications par défaut, comme le dédouanement intelligent, les points de contrôle intelligents et la gestion intelligente des ports.

Augustine Chiew, Directeur des Industries de Douane et de Fiscalité Mondiales de Huawei, qui a présenté la solution, a déclaré : « La solution “Smart Customs” va soutenir et simplifier la mise en œuvre du dédouanement en libre-service dans la logistique transfrontalière, tout en garantissant que l’ensemble du processus reste sous le contrôle de la sécurité. Les services à guichet unique tels que la déclaration, le paiement et le transfert de marchandises sont désormais à la disposition des entreprises. La solution parvient aussi à une gestion complète des marchandises, véhicules, entreprises et lieux. »

Huawei a également développé la solution “Intelligent Cube” pour le dédouanement dans les ports. Il intègre préalablement les fonctions d’informatique, de stockage, de réseau et de sécurité et soutient les points de contrôle intelligents et les systèmes de dédouanement de manière uniforme, de sorte que les autorités douanières puissent construire des fonctions de dédouanement intelligent à guichet unique. Le temps moyen de déploiement est réduit de 60% environ, avec une réduction du temps de parcours des véhicules à peu de secondes, ce qui améliore considérablement l’intelligence et l’efficacité de désengorgement des ports.

Afin de répondre aux besoins en réseau de différents scénarios, services et données dans le secteur douanier, Huawei s’appuie sur des années d’expérience en matière de connectivité réseau pour développer une solution ciblée pour les réseaux douaniers basée sur des scénarios. Cette solution utilise des technologies telles que le Wi-Fi 6, le FlexE basé sur le découpage en réseau, l’algorithme iLossless et les graphiques de connaissance de l’IA pour obtenir une large couverture et une connexion complète dans tous les scénarios douaniers en garantissant une faible latence et aucune perte pour les services de base. Il a aussi réduit le temps moyen de réparation (MTTR) de 4 heures à 10 minutes, améliorant ainsi considérablement l’expérience d’utilisation. Il comprend les capacités intelligentes à haut débit, la connectivité intelligente et les fonctions opérationnelles et de maintenance intelligentes qui répondent aux exigences de la transformation numérique des douanes.

Nous sommes convaincus que les technologies numériques continueront de favoriser la transformation de différentes industries. Par conséquent, Huawei continuera à développer de manière itérative des solutions intelligentes pour remodeler l’avenir des douanes intelligentes, simplifier leur transformation numérique pour le commerce transfrontalier plus simple et sécurisé.

Du 24 au 26 mars, Huawei va accueillir en ligne l’Industrial Digital Transformation Conference 2021, qui va explorer la puissance d’un monde numérique résilient et innovant sous trois angles : les entreprises, les technologies et les écosystèmes. Huawei va partager ses connaissances sur la transformation numérique et va présenter les stratégies commerciales, les programmes de talents et les écosystèmes qui la soutiennent. Nous détaillerons les pratiques de l’entreprise au cours des dernières années dans les domaines du gouvernement, de l’éducation, du transport, de la finance, de l’énergie, etc. Nous exposerons aussi les derniers développements dans les domaines notamment la connectivité, le cloud et l’IA. Pour en savoir plus, consultez notre site Web à l’adresse https://e.huawei.com/en/ events/industry-digital- transformation/2021 .