SNEC 2021 : Huawei Digital Power s’efforce d’atteindre la neutralité carbone grâce à la convergence de l’énergie et des flux d’informations

L’une des parties les plus attrayantes de cette exposition est la solution FusionSolar All-scenario PV & Storage de Huawei, qui a été dévoilée le 3 juin. Il couvre les scénarios « 4+1 » : Smart PV Generator FusionSolar 8.0, Green Residential Power 2.0, Green C&I Power 1.0, et Off-grid (retrait du combustible) Power Supply Solutions + Energy Cloud, visant à accélérer le passage à une production sans carbone et à combler la fracture énergétique. Vous trouverez plus de détails sur notre site web.

En plus de l’exposition, Huawei organise également un sommet virtuel mondial Huawei SNEC 2021 de deux jours, à partir du 3 juin, pour les clients et partenaires qui ne peuvent pas assister à l’exposition en personne. Le sommet en ligne donne au public une chance précieuse d’assister au lancement de nouveaux produits, à des interviews d’experts et à des moments forts du stand.

1. FusionSolar 8.0 : Créer un générateur photovoltaïque intelligent à l’épreuve du temps

En bouleversant la structure traditionnelle, Huawei a lancé un générateur photovoltaïque intelligent à l’épreuve du temps, appelé FusionSolar 8.0. Il offre aux clients deux avantages : premièrement, le générateur photovoltaïque intelligent promet une meilleure stabilité du réseau ; deuxièmement, la première conception « Gemini » ±1500 V au monde peut aider à supporter des sous-réseaux plus grands, des tensions plus élevées, ce qui pourrait réduire le LCOE de 7 %.

2. Énergie résidentielle verte 2.0 : une nouvelle vie dans une maison à zéro émission de carbone

La solution Green Residential Power 2.0 améliorée met en évidence la structure innovante « 1+3+X ». Avec le contrôleur d’énergie intelligent au cœur, il est équipé de trois composants clés – l’optimiseur, le système d’alimentation électrique intelligent et le cloud d’énergie verte Green Power Cloud – pour créer un écosystème d’énergie intelligent. La solution Green Residential Power 2.0, axée sur la production et le stockage intelligents d’électricité et sur la consommation intelligente d’électricité avec de multiples fonctions de sécurité active, peut réduire votre facture énergétique et vous permettre de commencer une nouvelle vie sans carbone.

3. Green C&I Power 1.0 : l’énergie verte au service de tous les secteurs

Huawei a lancé cette année sa nouvelle solution C&I, qui s’adapte à différents scénarios d’application : solaire uniquement, stockage uniquement, solaire + stockage + charge, et hors réseau. Avec l’application d’optimiseurs et le système de stockage d’énergie à chaîne intelligente, la solution peut améliorer le rendement énergétique de 30 % et la puissance de stockage d’énergie jusqu’à 15 %. Les onduleurs Huawei prennent en charge la protection intelligente contre les arcs électriques AFCI et s’arrêtent automatiquement en 0,5 s, garantissant ainsi la sécurité active des systèmes.

4. La solution Digital Power Zero-carbon All-scenario de Huawei : mener la numérisation de l’énergie pour une société intelligente et sans carbone

Outre la production d’électricité sans carbone, Huawei présente également pour la première fois au SNEC la solution numérique de production d’électricité sans carbone, tous scénarios confondus. À l’ère de la neutralité carbone, l’unité commerciale Huawei Digital Power donne toute la mesure de ses atouts en matière de technologie numérique et d’électronique de puissance et intègre la technologie du watt, thermique, du stockage de l’énergie, du cloud et de l’IA, afin d’accélérer la numérisation de l’industrie énergétique et de contribuer à une société intelligente à zéro carbone.

Au cours de la transition énergétique en cours, les énergies renouvelables, représentées par le photovoltaïque solaire, deviendront inévitablement la principale source d’énergie. La mise en place d’un nouveau système électrique utilisant les énergies renouvelables comme source principale est la clé pour atteindre la neutralité carbone. Grâce à sa profonde expertise dans l’intégration de la technologie numérique et de l’électronique de puissance, Huawei travaille avec ses clients et ses partenaires pour promouvoir la transition énergétique et construire une société intelligente et sans carbone.

À propos de Huawei

Fondé en 1987, Huawei est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures de technologies de l’information et des communications (TIC) et d’appareils intelligents. Nous comptons plus de 197 000 employés, et nous opérons dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.

Notre vision et notre mission sont d’apporter le numérique à chaque personne, foyer et entreprise pour un monde intelligent et totalement connecté. À cette fin, nous favoriserons une connectivité omniprésente et l’égalité d’accès aux réseaux ; nous apporterons l’intelligence artificielle et en cloud aux quatre coins du monde pour fournir une puissance de calcul supérieure là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin ; nous créerons des plateformes numériques pour aider tous les secteurs et toutes les entreprises à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques ; nous redéfinirons l’expérience utilisateur avec l’IA, en la rendant plus personnalisée pour les individus dans tous les aspects de leur vie, qu’ils soient à la maison, au bureau ou en déplacement. Pour plus d’informations, visitez le site Web www.huawei.com ou suivez Huawei sur les réseaux sociaux :

http://www.linkedin.com/ company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Photo : https://mma.prnewswire.com/ media/1525189/image_5003324_ 36153377.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/ media/1525191/image_5003324_ 36153486.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/ media/1525188/image_5003324_ 36153565.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/ media/1525187/image_5003324_ 36153801.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/ media/1525186/image_5003324_ 36153924.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/ media/1525190/image_5003324_ 36154049.jpg