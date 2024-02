Sidi Bouzid-Elections: Preliminary results of second round

The preliminary counting of ballots for the second round of local elections in Sidi Bouzid resulted in the following results:

– Delegation of Souk Jedid

//Zefzef constituency//

. Samia Souissi (1008 votes)

. Manser Karmi (749 votes)

//Ermilia constituency//

. Abdelwaheb Dahri (621 votes)

Mahmoud Sakhri (389 votes)

//Bir Bader constituency//

. Hamdi Saidi (477 votes)

. Adnen Souissi (340 votes)

//Segdel constituency//

. Adel Ameri (296 votes)

. Bilel Khadraoui (279 votes)

– Mezzouna delegation

//Mezzouna constituency//

. Aymen Tahri (742 votes)

. Noureddine Ennouri (735 votes)

//Bouhedma constituency//

. Taoufik Sbika (554 votes)

. Sayed Kalfallah (524 votes)

//Essod constituency//

. Mohamed Mssaoura (561 votes)

. Abdessalem Dahbi (495 votes)

– Meknessi delegation

//Meknessi-north constituency//

. Fares Alibi (359 votes)

. Abdelkarim Alibi (213 votes)

//Meknessi-west constituency//

. Abdelmonem Ghabri (325 votes)

. Maher Badraoui (313 votes)

– Delegation of Sabelt Ouled Asker

/

/El Amra constituency//

. Jaafer Amri (383 votes)

. Ali Amri (224 votes)

//Mghila constituency//

. Khalil Rachdi (458 votes)

. Nébil Mansouri (197 votes)

– Delegation of Menzel Bouzaiène

//El Amria constituency//

. Radhi Amri (376 votes)

. Zouheir Hidouri (284 votes)

//Khorchef constituency//

. Zouiher Rabaoui (483 votes)

. Abdellah Mahfoudi (397 votes)

//El Omrane constituency//

. Chaouki Hidouri (552 votes)

. Mohamed Hédi Sammeri (433 votes)

//Kallel constituency//

. Zouheir Ben Ali (853 votes)

. Mondher Zouidi (781 votes)

//Kharouba constituency//

. Najeh Hamdi (259 votes)

. El Ayech Ammemi (207 votes)

– Saidia delegation

//Saidia-east constituency//

. Issam Khlifi (557 votes)

. Fethi Khlifi (348 votes)

//Khechem-west constituency//

. Adel Mabrouki (468 votes)

. Chaouki Guesmi (424 votes)

//Saidia-north constituency//

. Taoufik Dhiabi (478 votes)

. Abbes Othmani (712 votes)

– Ouled Hafouz delegation

//Kassouda constituency//

. Fethi Harrabi (197 votes)

. Ridha Harrabi (19

6 votes)

//El Henia constituency//

. Hassan Ben Hénia (309 votes)

. Hassan Khlifi (253 votes)

//Dhouibet-sud constituency//

. Mohamed Saleh Harrabi (247 votes)

. Mohamed Harrabi (85 votes)

– Delegation of Sidi Ali Ben Aoun

//Ouled Brahim constituency//

. Mohamed Brahmi (250 votes)

. Hazem Brahmi (212 votes)

//Sidi Ali Ben Aoun constituency//

. Abdelhak Besdouri (1145 votes)

. Bennour Besdouri (807 votes)-

//Erdaa constituency//

. Ammar Taouem Felhi (388 votes)

. Sofiene Ghanmi (330 votes)

//Farch Ghrib constituency//

. Jomaa Jellali (765 votes)

. Habib Jellali (790 votes)

Sidi delegation of Bouzid-est

//El Mkerem constituency//

. Mansri Badri (346 votes)

. Badereddine Badri (252 votes)

//Ain Rabaou constituency//

. Adel Yousfi (236 votes)

. Alaeddine Hamdi (233 votes)

//Bennour constituency//

. Abdelaziz Zaidi (593 votes)

. Ahmed Bouazizi (306 votes)

//Gara Haddid constituency//

. Kheireddine Abassi (371 votes)

. Mohsen Toumi (332 votes)

//Faedh constituency//

. Nour El Houda

Kaddechi (231 votes)

. Wahiba Issaoui (208 votes)

//Lahouez constituency//

. Mohamed Hédi Kadri (223 votes)

. Abdeljabbar Aafi (132 votes)

//El Amemra constituency//

. Radhouen Younsi (296 votes)

. Tarek Hajlaoui (204 votes°

– Delegation of El Hichria

//El Hichria constituency//

. Hosni Bouazizi (524 votes)

. Faouzi Bargougi (328 votes)

//Ezzitouna 2 constituency//

. Ahmed Aafi (354 votes)

. Ahmed Housseini (329 votes)

//El Friou 2 constituency//

. Hafedh Brahmi (401 votes)

. Refka Brahmi (263 votes)

– Delegation of Sidi Bouzid-west

//Sidi Bouzid-west constituency//

. Walid Héni (501 votes)

. Haithem Horchani (121 votes)

//Sidi Salem constituency//

. Nafaa Alyet (296 votes)

. Zied Aloui (243 votes)

//Ennour constituency//

. Samir Bargougi (469 votes)

. Gaith Aafi (366 votes)

//Sadkia constituency//

. Mohamed Saghrouni (391 votes)

. Mohamed Ali Hamdouni (222 votes)

– Jelma delegation

// Labyedh constituency//

. Atef Aguili (489 votes)

. Mohamed Fatehlaoui (428 votes)

//Azireg

constituency//

. Khaled Smaali (521 votes)

. Hssine Smaali (309 votes)

//El Hamima constituency//

. Belgacem Mansouri (604 votes)

. Abdelmoula Boubaker (541 votes)

//Ghadir Ezzitouna constituency//

. Noureddine Saidi (632 votes)

. Ridha Abdelaoui (630 votes)

– Bir Lahfey delegation

//Errahal constituency//

. Walid Jebli (1336 votes)

. Nizar Jebli (1109 votes)

Source: Agence Tunis Afrique Presse