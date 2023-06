Sevenstep lance un service d’évaluation de l’acquisition de talents : Talent Unbounded®

BOSTON, 14 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Sevenstep , un leader mondial des solutions de gestion des talents, a annoncé aujourd’hui le lancement de Talent Unbounded ®, son service d’évaluation et de conseil en matière d’acquisition de talents. Basé sur plus de quinze ans d’expérience dans la satisfaction des besoins en talents difficiles à satisfaire et de grande valeur pour les grandes entreprises mondiales et les organisations du marché intermédiaire, Talent Unbounded propose une stratégie et une expertise permettant aux entreprises de réussir dans un environnement professionnel en perpétuelle évolution.

Talent Unbounded applique des méthodologies d’évaluation éprouvées pour identifier les lacunes et fournir une feuille de route pratique en vue d’une amélioration à travers les domaines critiques de l’acquisition de talents. Cela comprend les données et la technologie, le contrôle des coûts, le branding de l’employeur, ainsi que la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI). Sevenstep personnalise ses stratégies en se concentrant sur l’amélioration de sa force dans la course aux travailleurs en nombre insuffisant, de son intelligence pour prendre les meilleures décisions et de son agilité pour s’adapter rapidement à l’évolution de la demande.

Talent Unbounded s’appuie sur un processus d’évaluation basé sur les meilleures pratiques, aligné sur des services et des capacités spécialement adaptés aux besoins d’une organisation, que celle-ci souhaite à obtenir un aperçu d’un problème particulier ou une évaluation complète et l’ensemble des ressources pour mener une stratégie holistique en matière de talents. L’évaluation met en évidence les lacunes et les possibilités d’amélioration, et est complétée par un plan d’action, une mise en œuvre, un soutien et un partenariat facultatif pour répondre aux nouveaux besoins en matière de talents.

« Les entreprises ne peuvent pas se permettre de mettre en suspens leurs plans en matière de talents », a déclaré Amy Bush, présidente de Sevenstep. « Elles doivent répondre aux besoins immédiats de recrutement tout en transformant les processus d’acquisition des talents, afin d’obtenir des résultats face à l’évolution de la demande et à la forte concurrence pour une offre de main-d’œuvre limitée. S’inspirant de la vision claire que nos clients attendent désormais de Sevenstep, Talent Unbounded est particulièrement bien placé pour aider les entreprises à développer l’intelligence en matière d’effectif, la force de recrutement et la flexibilité des processus nécessaires à leur réussite ».

Leader en matière de solutions dans tous les aspects de l’acquisition de talents, y compris les embauches permanentes, la main-d’œuvre occasionnelle, les meilleures pratiques de recrutement, ainsi que la technologie et l’analyse, Sevenstep propose des stratégies efficaces grâce à son approche pratique des services d’évaluation. Pour en savoir plus, consultez la page www.sevensteptalent.com/ talent-unbounded .

À propos de Sevenstep

Sevenstep est un fournisseur mondial de solutions stratégiques en matière de main-d’œuvre, qui permet aux chefs d’entreprise d’atteindre des objectifs ambitieux et de relever des défis complexes. Les solutions d’externalisation du processus de recrutement (RPO), de fournisseur de services gérés (MSP) et Total Talent sont reconnues pour leur capacité à stimuler l’innovation et à avoir un impact pour les grandes entreprises du monde entier. Sevenstep est reconnu comme l’un des meilleurs fournisseurs pérennes de RPO dans l’enquête annuelle sur la valeur client de HRO Today Baker’s Dozen, ainsi que comme un concurrent majeur pour la RPO et un fournisseur MSP de premier plan par Everest Group.

