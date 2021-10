Selon App Annie, SHAREit fait partie des 10 applications à la croissance la plus rapide au monde

SINGAPOUR, 28 octobre 2021 /PRNewswire/ — SHAREit Group, une société technologique mondiale, a annoncé aujourd’hui que son application de partage de fichiers, de streaming de contenu et de jeux SHAREit, a été reconnue parmi les 10 applications à la croissance la plus rapide au niveau international en raison d’un volume élevé de téléchargements au cours du troisième trimestre 2021. Le classement des Meilleures applications au T3 est fourni par App Annie , qui est la plateforme d’analyse et de données mobiles la plus fiable du secteur.

Dans la récente édition du rapport Performance Index d’AppsFlyer, SHAREit a été très bien classé dans de nombreuses catégories et régions, se plaçant au quatrième rang mondial après Google, Facebook et TikTok dans le classement des volumes hors jeux pour l’indice IAP dans toutes les catégories. SHAREit est également apparu comme le premier éditeur à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord et le deuxième en Amérique latine, après TikTok.

« La pandémie a poussé les consommateurs du monde entier à passer plus de temps sur leur téléphone portable, sur lequel ils étaient à la recherche de moyens de divertissement et de jeux. Cela a stimulé l’utilisation de SHAREit sur de nouveaux marchés et accéléré son adoption sur les marchés existants. Plus précisément, sur les marchés émergents tels que l’Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l’Afrique, où les consommateurs ne disposent pas d’une connexion Internet régulière, SHAREit, grâce à sa capacité hors ligne, a rendu le contenu numérique plus accessible en leur permettant de partager des applications, de la musique, des vidéos et des jeux avec leurs pairs », a déclaré Karam Malhotra, partenaire et vice-président mondial du groupe SHAREit. « Nous sommes ravis de faire partie du top 10 des applications à la croissance la plus rapide au monde et nos deux récentes réalisations majeures ont bien mis en évidence le taux de croissance et la valeur de nos produits et des services de la plateforme marketing au niveau mondial, qui ont été largement reconnus par nos utilisateurs et nos partenaires. Je suis impatient de poursuivre sur cette lancée tout en favorisant l’inclusion numérique à l’avenir. »

La principale caractéristique de SHAREit est le transfert de fichiers « peer to peer » à courte distance, permettant aux utilisateurs de partager des photos, de la musique, et plus encore, avec d’autres appareils sans utiliser un internet actif. SHAREit s’est également imposé comme une plateforme de contenu numérique à guichet unique, offrant aux utilisateurs des services de jeu, de découverte et de consommation de contenu. SHAREit dispose d’un centre de jeu dédié sur l’application, qui offre des jeux HTML5, des vidéos de jeu et une option pour télécharger les nouveautés.

À l’avenir, SHAREit s’efforcera de mieux servir ses utilisateurs et partenaires mondiaux en améliorant constamment ses produits et en proposant des solutions marketing plus diversifiées et personnalisées.

À propos de SHAREit Group

Le SHAREit Group est une entreprise technologique mondiale qui a construit une suite diversifiée d’applications installées par près de 2,4 milliards d’utilisateurs dans le monde, dont l’application principale SHAREit. Ces applications vont des outils populaires dans le domaine des services publics aux applications de contenu de divertissement numérique. Le réseau commercial du groupe SHAREit touche plus de 150 pays dans 45 langues différentes. SHAREit a pour objectif d’aider les marques à atteindre leurs objectifs commerciaux et les utilisateurs à accéder à un contenu numérique transparent et de la meilleure qualité possible.