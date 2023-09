SAR o Príncipe Herdeiro lança o plano estratégico de Soudah Peaks

A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on the image or link below:

RIADE, Arábia Saudita, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Primeiro Ministro e Presidente da Soudah Development lançou o plano estratégico para desenvolver Soudah e partes de Rijal Almaa em Soudah Peaks, um destino turístico de luxo na montanha situado a 3015 metros acima do nível do mar no pico mais alto da Arábia Saudita. Situado em um ambiente natural e cultural extraordinário na região de Aseer (sudoeste da Arábia Saudita), o projeto é uma parte essencial dos esforços do Fundo de Investimento Público (PIF) para diversificar a economia através da expansão de indústrias vitais como o turismo, a hotelaria e o entretenimento, e apoiar a estratégia de desenvolvimento de Aseer.

SAR o Príncipe Herdeiro Mohammed bin Salman, Presidente do Conselho de Administração da Soudah Development, afirmou que Soudah Peaks representa uma nova era de turismo de montanha de luxo, proporcionando uma experiência de vivência sem precedentes, preservando simultaneamente o ambiente natural e a riqueza cultural e patrimonial. Está estrategicamente alinhado com os objetivos da Visão 2030 de expandir o turismo e o entretenimento, apoiar o crescimento econômico, atrair investimentos, contribuir com mais de 29 bilhões de SAR para o PIB acumulado do Reino e criar milhares de oportunidades de emprego diretas e indiretas.

SAR disse: “O plano estratégico reafirma nosso empenho relativamente aos esforços globais de preservação do ambiente e dos recursos naturais para as gerações futuras e visa contribuir para a diversificação das fontes de rendimento nacionais e a construção de uma economia forte que atraia investimentos locais e globais.”

SAR acrescentou: “Soudah Peaks será um acréscimo significativo ao setor do turismo na Arábia Saudita e colocará o Reino no mapa do turismo mundial, destacando e celebrando simultaneamente a riqueza da cultura e do patrimônio do país. Os visitantes terão a oportunidade de descobrir a beleza de Soudah Peaks, explorar sua cultura e patrimônio ricos e experimentar a autêntica hospitalidade da comunidade local. Soudah Peaks oferecerá experiências inesquecíveis rodeadas por entre uma vegetação exuberante, acima das nuvens.”

Soudah Peaks tem como objetivo oferecer serviços de hotelaria de luxo de alta qualidade a mais de dois milhões de visitantes ao longo do ano até 2033. O plano estratégico está sendo concebido para refletir os estilos tradicionais e arquitetônicos locais e promoverá o patrimônio cultural e paisagístico da região. O destino será o lar de 6 zonas de desenvolvimento únicas: Tahlal, Sahab, Sabrah, Jareen, Rijal e Red Rock. Cada uma delas oferecerá uma gama de instalações de nível mundial, incluindo hotéis, estâncias de luxo nas montanhas, chalés residenciais, moradias, mansões de luxo, atrações comerciais e de entretenimento, bem como atrações ao ar livre dedicadas ao esporte, à aventura, ao bem-estar e à cultura.

A Soudah Development entregará 2700 chaves de hotelaria, 1336 unidades residenciais e 80.000 metros quadrados de espaço comercial em Soudah Peaks até 2033. O plano estratégico será desenvolvido em três fases, com 940 chaves de hotel, 391 unidades residenciais e 32.000 metros quadrados de espaço comercial previsto para ser concluído em 2027, na primeira fase.

Soudah Peaks está situado ao longo de mais de 627 quilômetros quadrados de natureza inspiradora, com menos de 1% do terreno adquirido para construção, refletindo o compromisso da Soudah Development em proteger e preservar o meio ambiente, seguindo os melhores padrões de sustentabilidade, e contribuindo para os esforços da Saudi Green Initiative.

Como uma sociedade anônima fechada detida pelo PIF, a Soudah Development tem como objetivo desenvolver um destino turístico de luxo único nas montanhas da Arábia Saudita, preservando simultaneamente o ambiente natural e o patrimônio cultural da área do projeto, que se estende por Soudah e partes de Rijal Almaa.

Sobre a Soudah Development

A Soudah Development é uma sociedade anônima fechada detida integralmente pelo Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita. Ela foi criada para promover o desenvolvimento de um destino turístico de luxo nas montanhas, abrangendo Soudah e partes de Rijal Almaa, na região de Aseer, no sudoeste da Arábia Saudita. Seu objetivo é preservar a paisagem natural e respeitar o rico patrimônio cultural da região, além de atrair 2 milhões de visitantes todos os anos até 2033. A Soudah Development foi anunciada por SAR o Príncipe Herdeiro Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Primeiro Ministro e Presidente do PIF, em 24 de fevereiro de 2021.

