SAP Fioneer lance une offre bancaire sur mesure pour les PME

WALLDORF, Allemagne, 27 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — SAP Fioneer, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de plateformes logicielles pour les services financiers, a annoncé le lancement de Fioneer SME Banking Edition, sa solution bancaire pour les PME. La solution permettra aux banques et néobanques d’offrir des capacités bancaires dans le cadre d’une approche privilégiant le numérique, axée sur les données et adaptée aux besoins financiers des petites et moyennes entreprises (PME), un segment du marché historiquement négligé.

Or, le secteur des PME est une composante essentielle de l’économie mondiale, représentant 99 % des entreprises du Royaume-Uni et de l’UE et employant environ 16,4 millions et 84 millions de personnes respectivement.* Bien qu’elles représentent une part importante du PIB et de la main-d’œuvre, les PME ont traditionnellement eu du mal à accéder à des services financiers répondant à leurs besoins uniques, les risques perçus et les coûts associés étant jugés trop élevés.

La solution Fioneer SME Banking Edition relève ces défis en connectant les banques à des sources de données externes telles que l’Open Banking, le registre du commerce et des sociétés, et aux données de commerce électronique et de planification des ressources de l’entreprise (ERP), afin d’obtenir des informations exploitables qui aident réellement les PME à tirer leur épingle du jeu. Les PME bénéficieront ainsi d’une transparence claire sur leurs flux de trésorerie, ce qui permettra aux banques par exemple de disposer d’options de financement intelligentes, d’offrir une plus grande variété et d’augmenter le nombre d’entreprises que les banques peuvent servir.

En tant que solution unique de bout en bout, Fioneer SME Banking Edition couvre les capacités front-to-back et s’intègre de manière transparente avec tout système bancaire de base. Elle permet aux banques d’offrir des services qui vont au-delà des produits bancaires traditionnels tels que les prêts et les dépôts. Les banques pourront élargir leur offre en proposant des services intégrés et des conseils financiers plus solides directement aux PME. La solution peut également être facilement intégrée et connectée aux écosystèmes grâce à des API préconfigurées.

Charlie Platt, Directeur général des services bancaires chez SAP Fioneer, commente le lancement : « Les PME sont le moteur de l’économie et il est essentiel qu’elles puissent accéder aux services financiers qu’elles méritent. Grâce à la solution bancaire Fioneer pour les PME, les banques seront en mesure de créer pour les PME des expériences bancaires uniques, commercialement viables et de meilleure qualité, qui les aideront à conserver une longueur d’avance dans un environnement économique difficile ».

« L’introduction de notre solution Fioneer SME Banking Edition renforce considérablement la façon dont les banques collaborent avec les PME. Grâce à notre technologie éprouvée, nous aidons les banques à mieux servir les PME dans un environnement économique dynamique. En nous inspirant du marché B2C, nous permettons aux banques d’améliorer leur offre de services aux PME », ajoute Dirk Kruse, PDG de SAP Fioneer.

À propos de SAP Fioneer

Lancée en 2021, SAP Fioneer est une coentreprise entre le leader mondial de la technologie SAP et l’investisseur et entrepreneur Dediq, qui vise à devenir le premier fournisseur mondial de solutions et de plateformes logicielles pour les services financiers. Grâce à un vaste réseau de partenaires, plus de 800 clients dans le secteur des services financiers et plus de 1 000 collaborateurs, SAP Fioneer est une entreprise mondiale présente dans 17 pays en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.

En conjuguant la vitesse et l’agilité d’une start-up avec les capacités éprouvées d’un éditeur de logiciels de premier plan, SAP Fioneer permet aux banques, aux compagnies d’assurance et aux challengers de fonctionner, de se transformer et de se développer tout en répondant à leurs besoins de rapidité, d’évolutivité et de rentabilité grâce à l’innovation commerciale numérique, à la technologie cloud et à des solutions qui couvrent les processus bancaires et d’assurance de bout en bout.

Pour plus d’informations, consultez www.sapfioneer.com . Suivez SAP Fioneer sur Twitter et sur LinkedIn.

