WASHINGTON, Jan. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — O Sabin Vaccine Institute (Sabin) anunciou hoje que concedeu subsídios a equipes de pesquisa de quatro países para explorar os fatores sociais da desinformação sobre a COVID-19 e seu impacto na aceitação rotineira da imunização e na aceitação de uma vacina contra a COVID-19.

Os subsídios fazem parte do Programa de Pequenos Subsídios de Aceitação de Vacinação de Intervenções Sociais e Comportamentais da Sabin, que fornece financiamento a pesquisadores em países de baixa e média renda para entender melhor os impulsionadores sociais da vacinação e projetar intervenções em pequena escala para avaliar seu impacto na aceitação da vacinação.

Cinco equipes de pesquisa na Índia, Quênia, Paquistão e Uganda receberão até US $ 30.000 para realizar esta pesquisa e pilotar uma intervenção em pequena escala nas suas respectivas comunidades ao longo de um período de 10 meses.

Por meio desse apoio, a Sabin incentiva relações colaborativas e em campo de pesquisadores acadêmicos, autoridades de saúde e comunidades locais. Os beneficiários terão a oportunidade de desenvolver relacionamentos e ter conversas impactantes sobre suas pesquisas e potenciais aplicações da ciência social para imunização com a Rede de Pesquisa de Aceitação de Vacinação interdisciplinar liderada pela Sabin, um grupo internacional de cientistas sociais e especialistas em saúde pública que abordam a aceitação e a demanda de vacinas. A Sabin também apoiará cada equipe de pesquisa na compilação e divulgação de uma publicação de um periódico de acesso aberto, acessível às comunidades em que a pesquisa é conduzida. Devido à pandemia da COVID-19 todos os componentes dos projetos serão conduzidos virtualmente para garantir a segurança das equipes de pesquisa e das comunidades com as quais trabalham.

“É vital que possamos entender melhor a aceitação de vacinas em países de baixa e média renda”, disse Kaitlin Christenson, vice-presidente de Aceitação e Demanda de Vacinas da Sabin. “A introdução esperada de uma vacina contra a COVID-19 aumenta a necessidade de aprender mais sobre a aceitação e a demanda por vacinas, e de trabalhar com programas de imunização da comunidade em estratégias de intervenção, com a contínua melhora da absorção global de imunização.”

Os beneficiários da Sabin 2020 incluem:

Na Índia, Dr. Rajeev Seth, MBBS, MD, DNB, pediatra consultor sênior líder da Bal Umang Drishya Sanstha, uma organização sem fins lucrativos em Nova Deli focada na saúde e bem-estar de crianças marginalizadas, liderará uma equipe de pesquisadores para estudar as percepções do agente comunitário de saúde e desinformação sobre as vacinas. Co-investigadores da Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health, representada por Baldeep Dhaliwal, MPH, e a Dra. Anita Shet, MD, do Departamento de Saúde Internacional do Centro Internacional de Acesso a Vacinas, colaborarão com o Dr. Seth e uma equipe de pesquisadores no projeto. O estudo virtual empregará intervenções multifacetadas de agentes comunitários de saúde no distrito de Mewat, em Haryana, Índia, para abordar barreiras à aceitação da vacina.

No Quênia, Dr. Benson Wamalwa, MSc, PhD, cientista de pesquisas e professor da Universidade de Nairobi, liderará uma equipe para estudar virtualmente a desinformação sobre a COVID-19 em redes sociais confiáveis com o objetivo de entender melhor as percepções sobre a COVID-19 e a disposição da comunidade de aceitar uma vacina contra a COVID-19 em Tans Nzoia, Quênia. A equipe de pesquisa implementará e avaliará uma intervenção que visa desmascarar a desinformação da COVID-19 por meio de teleconsultas. O Enfermeiro Registrado do Quênia Chrysanthus Wamela, registrador-chefe da unidade de saúde materna neonatal e infantil da AMUA, se une à equipe como co-investigador para orientar o projeto.

No Paquistão, Abdul Momin Kazi, MPH, MBBS, professor assistente de investigação em pediatria e saúde infantil na Universidade Aga Khan em Karachi, irá liderar um projeto de investigação virtual para estudar as percepções e barreiras da vacinação infantil entre profissionais de saúde e cuidadores num local periurbano em Karachi. A equipe de pesquisa também explorará o papel das intervenções móveis baseadas em saúde e mídias sociais na melhoria da imunização infantil durante a COVID-19. A Dra. Fauzia Aman Malik, PhD, MSc, conselheira especial do reitor para iniciativas globais de pesquisa em saúde na Universidade de Yale, servirá como co-investigadora do projeto.

Também no Paquistão, Rubina Qasim, MSc, pesquisadora e palestrante líder da Dow University of Health Science em Karachi, liderará uma equipe de pesquisa que explorará a desinformação sobre a COVID-19 e a vacinação entre moradores de favelas urbanas na cidade de Landhi, Karachi. Após a pesquisa, a equipe empregará uma abordagem de co-design, trabalhando com os membros da comunidade para projetar e implementar uma intervenção apropriada abordando a desinformação sobre a COVID-19 e seu impacto na aceitação de uma vacina contra a COVID-19. O Dr. Mohammad Tahir Yousafzai, PhD, epidemiologista consultor e instrutor sénior da Universidade Aga Khan, também fará parte do projeto como co-investigador.

Em Uganda, Dr. Freddy Kitutu, PhD, professor de sistemas de saúde, farmacêutico e pesquisador e reitor da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Makerere, liderará uma equipe para estudar a prevalência e o efeito da desinformação no Distrito de Buikwe. Na sequência das pesquisas, a equipe treinará e capacitará grupos de influenciadores da comunidade para abordar desinformação sobre a COVID-19 e hesitação vacinal. O estudo virtual explorará a intervenção de mobilização social baseada no diálogo através de grupos comunitários e influenciadores. Jacquellyn Nambi Ssanya, MPH, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade Makerere, fará parte do projeto como co-investigadora.

Sobre o Sabin Vaccine Institute

O Sabin Vaccine Institute é um dos principais defensores da expansão do acesso e uso de vacinas em todo o mundo, do avanço da pesquisa e desenvolvimento de vacinas e da ampliação do conhecimento e inovação das vacinas. Revelando o potencial das vacinas através da parceria, o Sabin criou um ecossistema robusto de financiadores, inovadores, implementadores, profissionais, formuladores de políticas e partes interessadas públicas para avançar sua visão de um futuro livre de doenças evitáveis. Como uma organização sem fins lucrativos com mais de duas décadas de experiência, o Sabin está empenhado em encontrar soluções duradouras que levem todos os benefícios das vacinas a todas as pessoas, independentemente de quem sejam ou de onde vivem. No Sabin, acreditamos no poder das vacinas para mudar o mundo. Para mais informação, visite www.sabin.org e siga-nos no Twitter, @SabinVaccine.

Contato da Mídia:

Mary Beth Wooden

Sabin Vaccine Institute

+1 (202) 842-5025

[email protected]