Sabin recebe US $ 21,8 milhões adicionais da BARDA para o desenvolvimento da Vacina Marburg

WASHINGTON, Sept. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — O Sabin Vaccine Institute anunciou hoje o recebimento de US $ 21,8 milhões adicionais sob um contrato existente com a Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), parte da Administração de Preparação e Resposta Estratégica do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA. Esses fundos visam promover o desenvolvimento de uma vacina contra a doença do vírus de Marburg, um vírus relacionado com a Ebola Zaire que matou 2200 pessoas durante o último grande surto que terminou em 2020.

A vacina Sabin Marburg é a única candidata atualmente prevista para entrar em um ensaio clínico de Fase 2. O Marburg é um dos vírus mais letais do mundo, causando a morte de aproximadamente metade das pessoas infectadas pelo vírus. No momento não existe nenhuma vacina nem tratamento aprovados para a doença. Ainda em Julho deste ano, duas pessoas em Gana morreram depois de terem sido infectadas com o vírus de Marburg , e isso demonstra claramente a necessidade urgente de terapias médicas.

A última parcela dos recursos permite que a Sabin realize um ensaio clínico randomizado, cego e controlado por placebo entre adultos nos EUA para a avaliação ainda maior da segurança e a eficácia do candidato à vacina de Marburg e a continuidade com os estudos de dosagem de vacina não clínica. O ensaio clínico de Fase 2 nos EUA irá começar após a Sabin dar início a um ensaio de mesmo estágio na África, atualmente agendado para 2023. A Sabin também realizará um estudo não clínico do candidato à vacina durante esta fase.

“O início dos ensaios clínicos de Fase 2 para a vacina de Marburg é um marco crucial para nós e agradecemos a confiança da BARDA no nosso trabalho e apoio a esta próxima etapa decisiva”, disse a Diretora Executiva da Sabin, Amy Finan. “As vacinas continuam sendo a nossa melhor opção para combater a deficiência e morte causadas pelos vírus mortais. Tenho a esperança de que dentro de alguns anos possamos oferecer esta vacina para salvar vidas de todas as pessoas que precisem dela.”

Em 2019, BARDA fechou com a Sabin um contrato de vários anos valor de US $ 128 milhões para promover o desenvolvimento de vacinas contra dois vírus letais: Marburg e Ebola Sudão. Com estes fundos mais recente do contrato com a BARDA, o programa de Pesquisa e Desenvolvimento de Ebola e Marburg da Sabin, até o momento, recebeu US $ 98,6 milhões.

A BARDA faz parte da Administração de Preparação e Resposta Estratégica do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA. Este projeto foi financiado, no todo ou em parte, com fundos federais do Departamento de Saúde e Serviços Humanos; Administração para Preparação e Resposta Estratégica; Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento Avançado Biomédico, sob o contrato número 75A50119C000555.

Saiba mais sobre o Programa Marburg and Ebola Sudão da Sabin.

Sobre a Ebola Sudão e Marburg

Ebola Sudão e Marburg são membros da família dos filovírus. Ambos podem causar febre hemorrágica grave em seres humanos e primatas não humanos. Não existe nenhum tratamento terapêutico das febres hemorrágicas causadas por filovírus licenciado até o momento. Os vírus Marburg e Ebola são transmitidos aos seres humanos por animais infectados, particularmente pelos morcegos-fruta. Uma vez infectada, uma pessoa pode transmitir o vírus para outras pessoas através do contato pessoal próximo ou com fluidos corporais. O isolamento das pessoas infectadas atualmente é a parte central do controle do filovírus.

O Marburg foi o primeiro filovírus a ser identificado em 1967, quando surtos de febre hemorrágica foram relatados em alguns laboratórios da Europa, incluindo na cidade de Marburg, Alemanha. A ebola foi identificada em 1976, quando dois surtos simultâneos ocorreram no norte do Zaire (agora RDC) em uma aldeia perto do rio Ebola e sul do Sudão. Os surtos envolveram o que eventualmente provou ser duas espécies diferentes do vírus Ebola; ambos receberam o nome nações em que foram descobertos.

