SABC ET HISENSE S’ASSOCIENT POUR LANCER LE NOUVEAU SERVICE DE STREAMING SABC+ AU PUBLIC

L’application de streaming SABC+ offrira le meilleur de la SABC, notamment 19 stations de radio et 3 chaînes de télévision gratuites – SABC 1, SABC 2 et SABC 3 – ainsi que la chaîne sportive SABC Sports Channel et la chaîne d’information en continu de la SABC.

Pour célébrer cet événement, SABC et Hisense, sponsor officiel de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022 , lanceront également un concours exceptionnel qui permettra à deux heureux vainqueurs et à la personne de leur choix de profiter d’un séjour exclusif de 3 jours à la Coupe du monde de la FIFA, avec des billets pour le match final.

Le directeur général du groupe SABC, M. Madoda Mxakwe a déclaré : « Alors que nous faisons progresser nos stratégies numériques et de streaming, il est essentiel pour la société de radiodiffusion publique de s’associer à une entreprise comme Hisense qui l’aide à remplir sa mission de service public, en utilisant des moyens innovants pour offrir un contenu de haute qualité au public. L’application SABC + constitue également un moyen d’accroître notre chiffre d’affaires et de construire une base solide pour assurer la viabilité financière future de la SABC », a conclu M. Mxakwe.

« Nous sommes ravis de faire équipe avec la SABC ; il s’agit d’un effort commun pour proposer une meilleure qualité de vie aux fans locaux, a déclaré Vivi Liu, PDG de Hisense Afrique du Sud. Hisense est en quête d’innovation scientifique et technologique et rend des millions de familles heureuses. Nous sommes convaincus que ce partenariat nous permettra d’offrir la meilleure expérience de visionnage à domicile possible pour les fans de football, afin qu’ils puissent profiter de chaque instant des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Alimenté par VIDAA, le système d’exploitation pour téléviseur intelligent, Hisense s’attache à fournir le meilleur du contenu vidéo en streaming sur ses grands écrans. »

