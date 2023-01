Rosario Ochoa est nommée directrice générale de Nikkiso ACD pour Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

TEMECULA, Californie, 25 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (le « Groupe »), qui fait partie du groupe d’entreprises Nikkiso Co., Ltd (Japon), a le plaisir d’annoncer que Rosario Ochoa a rejoint le Groupe au poste de directrice générale de Nikkiso ACD, en date effective du 16 janvier 2023.

Rosie apporte avec elle plus de 15 années d’expérience dans la production, le lean manufacturing, l’ingénierie de soutien, le développement de nouveaux produits, la santé et la sécurité environnementales ainsi que la conformité aux normes de qualité comme ISO 9001, AS9100, ISO/TS1949. Elle est titulaire d’une licence scientifique en ingénierie électronique du Mexicali Institute of Technology, au Mexique, et d’une certification Lead Auditor ISO 9001:2008 d’AQS Management Systems, Inc. Elle présente de solides antécédents dans les opérations de fabrication, la qualité et le Six Sigma, l’ingénierie, l’excellence organisationnelle et la transformation culturelle.

Nikkiso ACD, Santa Ana, Californie, avec Nikkiso Cryo (Las Vegas), fait partie de l’unité Pompes cryogéniques du Groupe. En tant que directrice générale, Rosie favorisera l’excellence opérationnelle dans l’ensemble de l’unité Pompes cryogéniques et de la société en menant les équipes pluridisciplinaires pour améliorer la vitesse et l’efficacité dans toute l’entreprise. Elle rendra compte à Jim Estes, directeur exécutif de Nikkiso ACD.

« Rosie apporte une vaste palette de compétences et d’expériences à ce poste. Sous sa direction, je suis persuadé qu’ACD continuera de se développer et de répondre à la demande de notre clientèle en pompes cryogéniques offrant une qualité et une fiabilité optimales », a commenté Jim Estes, directeur exécutif de Nikkiso ACD. « Le rôle de Rosie soutient davantage notre mission qui consiste à fournir des équipements, des technologies et des services innovants par l’intermédiaire de notre groupe mondial d’entreprises pour aider nos clients à faire la différence. »

Rosie est aussi membre de Vistage, la plus grande organisation de conseils de pairs et de coaching de PDG au monde pour les chefs d’entreprise.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd’hui membre de Nikkiso Co., Ltd.) et ses entreprises membres fabriquent et entretiennent des équipements de traitement du gaz cryogénique (pompes, turbodétendeurs, échangeurs thermiques, etc.), et des usines de traitement pour les gaz industriels, la liquéfaction du gaz naturel (GNL), la liquéfaction de l’hydrogène (LH2) et le cycle organique de Rankine pour la récupération de la chaleur perdue. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d’ACD, de Nikkiso Cryo, de Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, de Cosmodyne et de Cryoquip, et d’un groupe administré en commun comptant une vingtaine d’entités opérationnelles.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et www.nikkiso.com.

Contact auprès des médias :

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com





