RevBits gagne la première place parmi les 100 meilleures jeunes pousses de la cybersécurité pour 2020

Lors de l’évènement Black Hat USA 2020, RevBits Cybersecurity Solutions fut classée première parmi les 100 meilleures entreprises dans cette catégorie du prestigieux prix qui est exclusivement réservé aux jeunes pousses de la cybersécurité

MINEOLA, New York, 31 août 2020 /PRNewswire/ — Le fournisseur d’une suite complète de solutions de sécurité, REVBITS CYBERSECURITY SOLUTIONS, a annoncé aujourd’hui sa nomination parmi les 100 meilleures jeunes pousses de la cybersécurité pour 2020.

Pour remporter ce prix prestigieux, RevBits s’est mesuré à plusieurs des jeunes pousses les plus prometteuses du domaine de la cybersécurité. Cyber Defense Magazine a parcouru le monde entier pour identifier plus de 3200 entreprises de cybersécurité. En effet, 30 % des sociétés de la catégorie des jeunes pousses ont soit été créées au cours des 36 derniers mois, soit lancé leur première gamme de produits et services de cybersécurité innovants.

« Nous sommes heureux d’attribuer la première place à RevBits parmi les 100 meilleures jeunes pousses de la cybersécurité pour 2020 à l’occasion de notre deuxième édition des prix annuels Black Unicorn. Ces prix mettent en lumière les entreprises comme RevBits ayant un potentiel particulièrement incroyable sur le marché de la cybersécurité », ont déclaré les membres du jury Robert R. Ackerman Jr. de www.allegiscyber.com, David DeWalt de www.nightdragon.com et Gary Miliefsky de www.cyberdefensemediagroup.com .

« Nous sommes honorés d’être reconnus par Cyber Defense Magazine comme l’une des 100 meilleures jeunes pousses de la cybersécurité. Alors que le niveau de menace dans le cyberespace continue d’augmenter de façon alarmante en ce qui concerne le nombre d’entreprises compromises et piratées, il est devenu clair que les solutions traditionnelles ne parviennent pas à fournir une protection adéquate », a déclaré le PDG de RevBits, David Schiffer. « C’est pourquoi nous sommes convaincus que notre gamme complète de solutions réduira considérablement l’exposition et les pertes des clients dans le monde entier, tout en fournissant plus de protection ainsi que des informations exploitables concernant leurs réseaux », ajoute-t-il.

À propos de RevBits

Créée en 2018, RevBits est une entreprise de cybersécurité innovante dont la mission consiste à offrir à ses clients un degré de protection supérieur basé sur les connaissances d’experts.

L’architecture de sa plateforme est fondée sur l’anticipation des menaces croissantes et du manque d’innovation dans les solutions de détection et de prévention des produits de cybersécurité actuels.

Ses modules de pointe incluent le suivant :

Protection des courriels : détecte les courriers d’hameçonnage (en anglais, phishing emails) les plus sophistiqués en les analysant au point de terminaison, et ce avec plus de cinquante algorithmes et deux brevets.

Protection au point de terminaison : une analyse ultraperformante de nouveaux fichiers exécutables en trois phases, une détection avancée des attaques et la solution EDR la plus complète du marché.

Technologie de détection : virtualisation à double couche offrant une protection complète et une faible consommation de ressources qui déploie des pots de miel basés sur des serveurs réels et attire les attaquants avec des informations d’identification implantées manuellement et automatisées.

Privileged Access Management : solution quatre-en-un comprenant la gestion des accès privilégiés, la gestion des mots de passe, la gestion des clés et la gestion des certificats.

Lancement prévu en automne 2020 ; plateforme RevBits Cyber Intelligence Platform (RevBits CIP) avec quatre modules fonctionnant dans un seul tableau de bord, une authentification unique, des notifications intégrées et une communication entre les modules.

RevBits a son siège social à Mineola, dans l’État de New York, et des bureaux à Princeton, dans l’État du New Jersey, à Boston, dans l’État du Massachusetts, et à Anvers, en Belgique. Pour plus d’informations sur RevBits, rendez-vous sur www.revbits.com/aboutrevbits

À propos des Cyber Defense Awards

Cyber Defense Magazine récompense les innovateurs de la cybersécurité depuis plus de 8 ans. Les prix Black Unicorn Awards 2020 sur notre plateforme Cyber Defense Awards en sont un bon exemple. Le jury de ce prestigieux concours est composé de vétérans de l’industrie de la cybersécurité, de pionniers et de teneurs de marchés comme Gary Miliefsky de CDMG, Robert R. Ackerman Jr. d’Allegis Cyber et David DeWalt de NightDragon, sans oublier la gratitude du membre de jury émérite, Robert Herjavec, de Herjavec Group. Pour consulter la liste complète des 100 meilleures jeunes pousses de la cybersécurité pour 2020, rendez-vous sur https://cyberdefenseawards. com/top-100-cybersecurity- startups-for-2020/

À propos de Cyber Defense Magazine

Cyber Defense Magazine a été fondé en 2012 par Gary S. Miliefsky, un leader d’opinion, inventeur et entrepreneur reconnu mondialement dans le domaine de la cybersécurité. Ce magazine continue d’être la principale source d’informations sur la sécurité informatique. Il est géré et édité par et pour des professionnels de la sécurité de l’information faisant toujours preuve d’éthique, d’intégrité et de passion. La mission des éditeurs est de partager des connaissances de pointe et des histoires du monde réel, mais aussi de récompenser les meilleures idées, produits et services du secteur des technologies de l’information. Nous publions chaque mois et gratuitement des magazines électroniques en ligne, mais aussi des éditions imprimées en quantité limitée, et ce exclusivement pour les conférences RSA, BlackHat et IPEXPO ainsi que nos abonnés à la reproduction payante d’éditions limitées. Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www. cyberdefensemagazine.com. Cyber Defense Magazine est fier d’être membre du Cyber Defense Media Group.

