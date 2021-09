QUEBEC CITY, Sept. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech ®, líder global em tecnologia de detecção ADAS e AD de Nível 1-5, tem o prazer de anunciar sua participação em vários eventos digitais e presenciais em maio como expositora, apresentadora e patrocinadora. Esses eventos globais irão as plataformas de tecnologia abrangentes da LeddarTech que viabilizam que os clientes possam resolver desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor do mercado automotivo e de mobilidade. Essas soluções em destaque incluem a plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision ™ e a plataforma de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil com base na tecnologia LeddarEngine ™ patenteada.

“A aceleração da condução autônoma depende muito das soluções ADAS que estão sendo desenvolvidas hoje em dia”, disse Daniel Aitken, Vice-Presidente de Marketing Global, Comunicações e Gestão de Produtos da LeddarTech. “Esses próximos eventos destacam a abordagem reimaginada escalonável e flexível da LeddarTech com soluções LiDAR e de fusão e percepção de sensores que atendem às necessidades individuais dos clientes”, continuou ele. “Estamos particularmente satisfeitos com o fato de Mike Thoeny, Presidente do Grupo de Empresas Automotivas da Flex, ser o coanfitrião de uma de nossas sessões. Contamos com a participação de vocês em um ou todos esses eventos”, disse o Sr. Aitken.

Industry Tech Days – 13-17 de setembro (Digital)

Industry Tech Days irá oferecer insights essenciais em eletrônica, desde o design de inteligência de ponta até os sensores automotivos de última geração, apresentados AO VIVO por experts da indústria no seu desktop ou dispositivo móvel.

Participe com a LeddarTech de duas apresentações:

“Sensor-Fusion and Perception Solutions for Key ADAS and AD Applications” (Caso de Uso), com Youval Nehmadi, Diretor de Engenharia, LeddarTech Sensor Fusion and Perception Platform Research & Development Center, Israel.

“Por que as plataformas flexíveis são necessárias para futuras implantações de ADAS/AD”, por Frantz Saintellemy, Presidente e COO da LeddarTech e Mike Thoeny, Presidente do Grupo de Empresas Automotivas da Flex.

China International Optoelectronic Conference (CIOE) / MEMS Seminar – 16-18 de setembro (ao vivo em Shenzhen, China)

O CIOE é o maior evento da indústria optoeletrônica da China, realizado no Centro Mundial de Convenções e Exposições de Shenzhen. O Sr. Horry Cheng representará a LeddarTech no comitê “LiDAR and 3D Camera Sensing Technology & Applications”, e a LeddarTech também fará uma exibição neste prestigiado evento.

Automotive LiDAR Conference 2021 – 21- 23 de setembro (Evento Digital)

Esta conferência é um dos únicos eventos exclusivamente focados em tecnologias e aplicações LiDAR automotivas. As sessões da conferência apresentarão as várias abordagens no desenvolvimento de um sistema LiDAR e explicarão os motivos para a escolha de uma abordagem em vez da outra.

Participe com o CTO da LeddarTech, Pierre Olivier, em 21 de setembro às 14h EST, da sua apresentação em destaque “Combining LiDAR, Radar and Camera: Sensor Fusion Challenges and Solutions.”

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em plataformas de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade. Com sua plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e sua solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil para LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, a LeddarTech permite que integradores de sistemas automotivos de Nível 1- 2 possam desenvolver soluções de detecção de pilha completa para nível de autonomia 1 a 5. Essas soluções são implantadas ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes, e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 100 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com e Li nkedIn , Twitter , Facebook , e YouTube.

Contato:

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Gestão Global de Marketing, Comunicações e Produtos, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ramal 232

daniel.aitken@leddartech.com

