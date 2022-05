Rapprocher la technologie et l’éducation : L’UNESCO et Huawei mettent en place des Campus UNESCO pour les jeunes dans 20 pays

SHENZHEN, Chine, 12 mai 2022 /PRNewswire/ — À ce jour, l’UNESCO et Huawei ont organisé dix sessions Campus UNESCO axées sur la technologie et l’éducation, qui ont bénéficié aux élèves de 39 écoles dans 21 pays.

Campus UNESCO est un programme continu qui donne aux jeunes de 14 à 18 ans l’occasion de partager leurs points de vue avec des experts de l’UNESCO et de la société civile. Les sujets abordés dans chaque session de 90 minutes, en anglais ou en français, sont liés aux grands thèmes de l’UNESCO tels que l’éducation, l’intelligence artificielle, le développement durable, l’égalité des sexes et la citoyenneté.

Huawei est partenaire de l’UNESCO sur ce programme depuis juin 2021. Les sessions ont abordé une grande variété de sujets, notamment la relation entre la technologie et l’éducation, les nouvelles technologies d’aujourd’hui et de demain, et la façon dont la technologie peut être utilisée pour améliorer les choses. Les élèves ont particulièrement apprécié les sujets liés aux questions d’actualité qui ont été mises à l’ordre du jour international lorsque la pandémie a entraîné la fermeture des écoles en 2020, notamment les changements apportés aux écoles qui bénéficient ou non de la technologie, et la nécessité des écoles en présentiel alors que l’on peut tout trouver sur Internet.

« Nous pensons que les défis des objectifs de développement durable et de la COVID sont des atouts considérables pour l’innovation », a déclaré Valtencir Mendes, spécialiste principal des programmes à l’UNESCO, au cours de l’une des sessions.

Les sessions Campus ont également mis l’accent sur l’importance des compétences numériques et des nouveaux comportements à adopter pour prévenir la cyberintimidation, un danger croissant pour de nombreux adolescents dans un monde de plus en plus numérique où les réseaux sociaux sont omniprésents lorsque les jeunes sortent de l’école.

Le partage de leurs expériences et de leurs points de vue avec des orateurs experts peut sensibiliser les jeunes, non seulement à l’impact des nouvelles technologies sur le monde d’aujourd’hui et de demain, mais aussi au rôle que les adolescents d’aujourd’hui peuvent jouer pour façonner l’avenir.

Aux côtés des experts de l’UNESCO figurent des personnes issues des réseaux de l’organisation, tels que des ONG, des OIG et des startups. Les intervenants assument des rôles très divers ; on retrouve notamment des scientifiques, des chercheurs et des responsables de projets de développement local.

En accord avec les objectifs de Campus UNESCO, Huawei et l’UNESCO collaborent également dans le cadre du projet « Écoles ouvertes à tous grâce à la technologie » , dont la mise en œuvre a été lancée en 2021 au Ghana, en Égypte et en Éthiopie. Ce projet sur trois ans encourage la construction de systèmes éducatifs solides, capables de résister à des perturbations mondiales telles que la pandémie de COVID-19. Outre la connexion des écoles, ce projet permettra de former les enseignants et les élèves à l’utilisation des outils numériques, d’établir des plateformes en ligne pour relier l’apprentissage à l’école et à la maison, et de développer des programmes d’études numériques accessibles à distance.

Le projet « Écoles ouvertes à tous grâce à la technologie » rejoint le domaine Tech4Education de l’initiative d’inclusion numérique TECH4ALL de Huawei, qui vise à promouvoir l’équité et la qualité de l’éducation grâce à la technologie, dans le cadre de l’objectif principal de TECH4ALL : faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte dans le monde numérique.

