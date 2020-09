Prix Global Goalkeepers 2020 : La fondation Gates met à l’honneur le Directeur CDC Afrique

La fondation annonce également les trois lauréats du prix Global Goals, et établit deux partenariats innovatifs pour pallier les répercussions de la COVID-19 au Kenya.

SEATTLE, 22 septembre 2020 /PRNewswire/ — La fondation Bill & Melinda Gates nomme aujourd’hui le Dr. John N. Nkengasong, Directeur Afrique des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), lauréat du prix Global Goalkeepers 2020. En tant que partie intégrale de sa campagne annuelle Goalkeepers, la fondation annonce également trois autres prix Goalkeepers ainsi que le lancement de deux partenariats innovatifs visant à pallier les effets collatéraux de la COVID-19 sur la santé publique et l’économie du Kenya.

« Le Dr. Nkengasong et son équipe au CDC Afrique méritent grandement ce prix, » a affirmé Bill Gates, co-président de la fondation Bill & Melinda Gates. « Leur dévouement pour obtenir les plus récentes innovations provenant d’ailleurs dans le monde – ainsi que celles développées par leurs propres moyens – contribuera fortement à s’assurer que le continent africain dispose des vaccins et médicaments nécessaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19. »

Cette année, en parallèle du Dr. Nkengasong, les autres prix récompensent la nigériane Hauwa Ojeifo, la népalaise Bonita Sharma, et la fondation MASH Project, basée en Inde. Tous ont été reconnus comme jouant un rôle décisif dans la lutte contre la COVID-19 au sein de leurs communautés respectives. Vous trouverez ci-dessous, de plus amples informations sur chacun des Prix et leur lauréat.

Le Prix Global Goalkeepers 2020 récompense un individu qui fait preuve d’un engagement significatif dans le domaine de la santé et du développement, plus particulièrement dans le contexte de lutte contre la pandémie. Le prix est cette année présenté au Dr. Nkengasong, une figure importante de la communauté scientifique africaine. En tant que co-président du Consortium CDC Afrique pour les Essais Clinicaux sur les Vaccins COVID-19 (CONCVACT), le Dr. Nkengasong rassemble les développeurs de vaccins, les donateurs, et les facilitateurs locaux afin de mener à bien la sécurisation des essais clinicaux sur les vaccins en phase finale. Ce travail est, et restera vital afin de s’assurer que les vaccins les plus avancées et prometteurs pour la population africaine soient identifiées et leur développement, priorisé.

Le Prix Changemaker 2020, qui récompense une personne ayant suscitée de grands changements à travers ses expériences personnelles ou ses rôles de leader, est attribué à Hauwa Ojeifo du Nigeria pour son travail en faveur de la promotion de l’égalité des genres (Objectif Mondial 5). Ojeifo est une survivante d’abus domestiques et sexuels, et la fondatrice de She Writes Woman, un mouvement mené par des femmes et qui donne une place prépondérante aux questions de santé mental au Nigeria.

Le Prix Progress 2020, qui recompose un individu ayant contribué aux progrès a travers la science, la technologie, le digital, ou des initiatives commerciales, est attribué a Bonita Sharma du Népal pour son travail en faveur de la promotion de la bonne santé et du bien-être (Objectif Mondial 3). Sharma est co-fondatrice et PDF de Social Changemakers and Innovators (SOCHAI), une organisation à but caritatif dirigée par des jeunes, et qui a pour but d’améliorer la santé nutritionnelle des femmes allaitantes et des enfants, ainsi que de favoriser, à travers des opportunités commerciales, l’émancipation des femmes économiquement défavorisées.

Le Prix Campagne 2020, qui récompense une campagne ayant sensibilisée l’opinion publique ou permis de bâtir une communauté en stimulant l’action ou le changement, est attribué à la fondation MASH Project pour son combat continu en faveur de la coopération globale et de la mise en place de partenariats (Objectif Mondial 17). La Fondation MASH Project est une entreprise sociale basée en Inde qui cherche à unir gouvernements, société civile, le secteur privé, la jeunesse, et les médias afin de développer une communauté globale de marqueurs de progrès sociétaux.

« Tant bien que la pandémie et les inégalités qui en dérivent marqueront notre époque, le monde voit émerger le meilleur de l’humanité », a déclaré Melinda Gates, co-présidente de la fondation Bill & Melinda Gates. « Nous sommes inspirés par la force et le dévouement des lauréats à vouloir créer un monde plus sûr, en meilleure santé, et plus équitable. »

La fondation annonce également deux partenariats dynamiques et intersectoriels : les Goalkeepers accélérateurs. Ces partenariats catalysent le progrès en unissant des partenaires de différents secteurs dans le but de rassembler leurs investissements collectifs, leur savoir, et leurs grandes idées, pour aborder un ou plusieurs des Objectifs de Développement Durable. Les Accelerators 2020 – sous la baguette de Sanergy et Educate ! – participent activement au ralentissement de la propagation de la COVID-19 au Kenya, tout en luttant contre les effets collatéraux de la pandémie sur l’économie du pays et une multitude de problèmes médicaux.

Safe Sanitation for a Healthy, Sustainable World : Sous le leadership de Sanergy, cet accélérateur mettra un accent sur l’accès à des services sanitaires sécurisés dans les campements informels du Kenya, et luttera contre la propagation du virus en fournissant savons, équipements de protection individuelle (EPI), et campagnes d’informations pour résidents sur le lavage des mains, dans le but d’atteindre 1,3 millions de Kenyans d’ici 2025. Les partenaires impliqués dans cet accélérateur, qui contribue au progrès vers l’Objectif Mondial 6, comprennent les gouvernements régionaux de Kisumu et de Nairobi, la Compagnie des Eaux et Sanitaires de Kisumu, AFD, et Who Gives a Crap.

Preparing Youth to Thrive in the Informal Economy : Sous le leadership de Educate!, cet accélérateur mettra en œuvre une série de formations intensive afin d’ouvrir la voie à un mode de vie plus sécurisé et soutenable pour que la jeunesse Kenyane puisse disposer de l’ensemble des outils nécessaires pour prospérer au sein de la grandissante économie informelle du pays. Dans le cadre de cet accélérateur, Educate! lancera NawiriPro, sa plateforme d’apprentissage en ligne, afin de former 100,000 jeunes pour devenir des motards professionnels au Kenya d’ici 2023. D’ici 2021, l’initiative lancera également une nouvelle formation pour supporter les femmes et la jeunesse rurale, et développera un marché pour permettre à la jeunesse kenyane d’accéder aux services et aux ressources commerciales. Les partenaires impliqués dans cet accélérateur, qui contribue au progrès vers l’Objectif Global 8, comprennent les ministères Kenyan de la Sante et du Commerce, Accenture Development Partners, Aspira, la fondation Atlassian, Imaginable Futures, la fondation Ray & Tye Noorda, la fondation Rippleworks, Sendy, le fond Umsizi, ainsi que la fondation Waterloo.

L’annonce des Prix Goalkeepers et des accélérateurs viennent complémenter la publication du rapport annuel Goalkeepers , publié la semaine passée par la fondation Bill & Melinda Gates. Cette année, le rapport montre comment les dommages économiques liés à la COVID-19 n’ont fait que renforcer les inégalités et ont freiné les progrès acquis quant aux Objectifs Mondiaux. Le rapport met également en évidence les innovations de divers pays afin de relever le défi et dessiner un avenir partagé pour une réponse globale partagée.

Les biographies, images, ainsi qu’un film sur les lauréats du Prix Global Goalkeeper 2020 peuvent être téléchargés ici : https://www.gatesfoundation. org/goalkeepers/about-event/ awards/ .

Plus d’informations ainsi qu’une vidéo sur les accélérateurs Goalkeepers de cette année peuvent être consultées ici : https://www.gatesfoundation. org/goalkeepers/accelerators/ .

À propos de la Fondation Bill & Melinda Gates

Guidée par la conviction que toutes les vies humaines ont une valeur égale, la Fondation Bill & Melinda Gates a pour vocation d’aider chaque être humain à mener une vie saine et productive. Dans les pays en voie de développement, la fondation se focalise sur les actions susceptibles d’améliorer la santé des populations, et de leur donner les moyens de lutter contre la faim et l’extrême pauvreté. Aux États-Unis, elle vise à garantir que tous, particulièrement les plus démunis, aient accès aux opportunités nécessaires pour réussir à l’école, comme dans la vie. Basée à Seattle, dans l’état de Washington, la Fondation est présidée par son PDG, Mark Suzman, sous l’égide de Bill et Melinda Gates et de Warren Buffet.

À propos de Goalkeepers

Goalkeepers est la campagne lancée par la fondation pour accélérer le progrès en matière de réalisation des Objectifs de Développement Durable (Objectifs Mondiaux). En partageant les récits et les données émanant des Objectifs Mondiaux au moyen d’un rapport annuel, nous espérons inspirer une nouvelle génération de dirigeants – appelés les Goalkeepers – qui vont sensibiliser le public aux progrès, demander des comptes à leur responsable et mener des initiatives pour atteindre les Objectifs Mondiaux.

À propos des Objectifs Mondiaux

Le 25 septembre 2015, au siège des Nations Unies à New York, 193 chefs d’Etats se sont engagés à accomplir les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD). Il s’agit d’une série d’objectifs ambitieux qui vise à mettre fin à la pauvreté, combattre les inégalités et l’injustice, et renverser le dérèglement climatique.

Project Everyone, les cocréateurs de Goalkeepers, est une organisation fondée par l’auteur, producteur, et activiste pour les ODD Richard Cutis, avec l’ambition d’accomplir les Objectifs Globaux en sensibilisant les populations mondiales et en responsabilisant les leaders politiques. Plus d’informations à http://www.project-everyone. org/.

