Principal Operadora da Ásia-Pacífico Utiliza o Synchronoss Email Suite para Apoiar o Crescimento Significativo de Mais de 50 Milhões de Usuários

Empresa Expande Implantação On-Premise Existente da Plataforma de Mensagens Mx9, Oferecendo uma Matriz de Novos Recursos para Garantir a Segurança, Privacidade de Dados e uma Melhor Experiência do Usuário

BRIDGEWATER, N.J., Jan. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” ou a “Empresa”) (Nasdaq: SNCR), líder global e inovadora em nuvem, mensagens e produtos e plataformas digitais, anunciou hoje a assinatura de um contrato de US $ 3,6 milhões para apoiar o crescimento significativo da base de assinantes de mensagens com uma das maiores operadoras de telefonia móvel e de telecomunicações da região da Ásia-Pacífico. Com base em um longo relacionamento de mais de 20 anos, a Synchronoss Email Suite agora passa a oferecer suporte a mais de 50 milhões de usuários.

A Synchronoss Email Suite inclui a plataforma de mensagens de núcleo Mx9 altamente escalável com uma arquitetura sem estado, projetada para ser tolerante a falhas. Ela integra a criptografia para garantir o máximo em segurança e privacidade de dados.

O Mx9 oferece uma interface intuitiva de usuário (UI) na web para e-mail, contatos e calendário. Através do recurso Huge Mail, o Mx9 dá suporte a grandes trocas de arquivos e integra o Razorgate, um recurso incomparável de filtragem de mensagens projetado para remover spam e mitigar a ameaça de phishing e vírus.

“Com suporte a implantações on-premise e na nuvem, a nossa Synchronoss Email Suite oferece a capacidade de fornecer um potente e fácil de usar pacote de comunicações escalável com capacidade de suporte de milhões de usuários”, disse Jeff Miller, Presidente e CEO da Synchronoss. “O crescimento e a expansão da nossa parceria com esta operadora líder da Ásia-Pacífico ressaltam o compromisso da nossa equipe de inovar continuamente e fornecer soluções altamente escaláveis que atendam às necessidades dos principais provedores de serviços de comunicação atuais de todo o mundo.”

Atualmente, a Synchronoss Email Suite dá suporte a 20 grandes implantações de e-mail por meio de provedores de serviços na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, e hospeda mais de 180 milhões de caixas de correio. Para mais informação sobre a plataforma e outras soluções de mensagens, visite https://synchronoss.com/ products/engagex/email-suite.

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) cria software que capacita empresas ao redor do mundo a se conectarem com seus assinantes de forma confiável e significativa. O conjunto de produtos da empresa ajuda a agilizar as redes, simplificar a integração e envolver os assinantes, permitindo novos fluxos de receita, redução dos custos e aumento da velocidade no mercado. Centenas de milhões de assinantes confiam nos produtos da Synchronoss que se mantêm em sincronia com as pessoas, serviços e conteúdo que elas gostam. Saiba mais em www.synchronoss.com

