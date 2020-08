Pour Guardant Health Asia, Middle East and Africa (AMEA), cette approbation de la FDA représente un tournant majeur pour le test Guardant360. À l’heure actuelle, la biopsie liquide est commercialisée dans 41 pays de la région AMEA. Pour les patients atteints d’un cancer avancé, cette approbation de la FDA donne encore plus de crédibilité au test et à sa capacité à fournir des informations complètes de profilage génomique qui sont essentielles au traitement de leur cancer.

« Cette approbation de la FDA est une étape importante pour nous et elle va certainement renforcer nos efforts en vue de proposer Guardant360 comme meilleure option de biopsie liquide dans la région AMEA. Nous sommes toujours déterminés à mettre le test Guardant360 à la disposition du plus grand nombre possible de patients atteints d’un cancer avancé, afin qu’ils puissent bénéficier d’un génotypage complet et avoir toutes les chances de recevoir le bon traitement pour leur cancer », a déclaré M. Simranjit Singh, directeur général de Guardant Health AMEA.

« L’approbation de la FDA américaine valide la technologie du test Guardant360 que nous proposons aux patients atteints d’un cancer à un stade avancé dans la région AMEA. Les recommandations de traitement préconisent de tester plus de 20 biomarqueurs génomiques différents. L’évaluation individuelle de chaque mutation fait perdre du temps et retarde le traitement. Avec Guardant360, les médecins et les patients peuvent être assurés que les gènes pertinents sont évalués au moyen d’un seul test sanguin. Les résultats sont disponibles sous 7 jours à compter de leur réception par le laboratoire. Cela permettra à davantage de patients de commencer plus tôt un traitement avec des médicaments anticancéreux de précision appropriés », a déclaré le Dr Steve Olsen, médecin en chef de Guardant Health AMEA.

Guardant Health AMEA espère accélérer l’adoption plus large du profilage génomique recommandé par les directives dans la pratique clinique parmi les oncologues médicaux afin que les patients atteints de cancer avancé dans la région AMEA puissent bénéficier de biopsies liquides fiables et complètes telles que Guardant360 et être traités rapidement et avec précision.

À propos de Guardant Health AMEA

Guardant Health AMEA est une coentreprise établie par SoftBank et Guardant Health, une société de pointe en oncologie de précision qui se consacre à la lutte contre le cancer dans le monde entier grâce à ses tests sanguins exclusifs, ses vastes ensembles de données et ses analyses avancées. La plateforme d’oncologie de Guardant Health est conçue pour tirer parti de ses capacités en matière de technologie, de développement clinique, de réglementation et de remboursement afin de favoriser l’adoption commerciale, d’améliorer les résultats cliniques des patients et de réduire le coût des soins de santé. Poursuivant son objectif visant à gérer le cancer à tous les stades de la maladie, Guardant Health a lancé plusieurs tests de biopsie liquide, Guardant360 et GuardantOMNI, pour les patients atteints d’un cancer à un stade avancé, qui alimentent ses programmes de développement LUNAR en matière de récurrence et lade détection précoce. Depuis son lancement en 2014, Guardant360 a été commandé et utilisé par plus de 7 000 oncologues et plus de 60 sociétés biopharmaceutiques. Rendez-nous visite sur le site www.guardanthealthamea.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1174811/Guardant_Health_ Logo.jpg