PRA Health Sciences sélectionnée par la Maryland State Medical Society pour fournir des services de télésanté et de surveillance à distance des patients

Les médecins du Maryland peuvent rapidement déployer des options de soins à distance pour les patients équipés de la technologie de santé numérique de PRA

RALEIGH, Caroline du Nord et BALTIMORE, 22 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — PRA Health Sciences (NASDAQ : PRAH) et la Maryland State Medical Society (MedChi) ont annoncé aujourd’hui que Care Innovations, une société PRA Health Sciences, a été sélectionnée par MedChi comme fournisseur de choix pour la surveillance à distance des patients, la télésanté et des services de santé numériques pour son réseau de plus de 22 000 médecins autorisés qui exercent dans plus de 50 spécialités médicales. Les médecins du Maryland disposent désormais d’un fournisseur de confiance pour déployer rapidement un système sécurisé respectant la confidentialité pour le maintien des soins des patients à distance, y compris les visites ordinaires et la gestion des maladies chroniques.

« C’est le moment d’adopter la surveillance à distance des patients pour gérer les soins qui leur sont apportés », a déclaré Gene Ransom, président-directeur général de MedChi. « La pandémie a démontré les avantages cliniques et économiques de la surveillance à distance des patients, et les médecins sont à la recherche du bon fournisseur pour prendre en charge ce modèle virtuel à long terme. MedChi est ravie d’aider les médecins à choisir rapidement un fournisseur très complet et à élargir l’accès des patients à ces services vitaux. »

La surveillance à distance des patients (ou RPM) est un élément important des soins de santé, elle contribue à améliorer les résultats des patients et à accroître leur satisfaction. En saisissant les informations médicales automatiquement et à distance, la surveillance à distance des patients propose des soins complets axés sur le patient, en particulier pour les patients âgés et à haut risque. Dans le contexte de la pandémie actuelle, la surveillance à distance des patients peut les aider à éviter de s’exposer à la COVID-19 et à réduire les consultations aux urgences et les hospitalisations en évaluant les informations de santé des patients confortablement installés chez eux.

En choisissant Care Innovations, les médecins bénéficieront d’une technologie orientée vers les médecins et les patients, dont la plateforme de surveillance à distance des patients, l’application mobile Health Harmony, le centre de coordination dirigé par le personnel infirmier et les appareils connectés à Internet, tels que les manchons de pression artérielle, les oxymètres de pouls et les glucomètres. Les patients peuvent utiliser ces dispositifs médicaux et l’application mobile pour gérer leurs soins à la maison, tandis que leurs médecins surveillent les données à distance. En outre, les médecins peuvent choisir la gestion mensuelle des soins, ce qui permet la facturation des services relatifs aux codes Medicare CPT RPM pour les patients qui répondent aux exigences.

« La surveillance à distance des patients et la télésanté offrent aux médecins une façon innovante de surveiller la santé de leurs patients en temps quasi réel, sans contraintes de déplacement ni de temps », a déclaré Randy Swanson, vice-président principal de PRA Health Sciences et président de Care Innovations. « Les solutions de santé numériques de PRA fournissent l’infrastructure, la technologie et les plans de remboursement des payeurs afin de répondre aux exigences d’exercice des médecins et aux besoins des patients en matière de soins de santé. »

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire à ces services aujourd’hui, les médecins du Maryland peuvent consulter la page CareInnovations.com ou MedChi.

À propos de PRA Health Sciences

PRA Health Sciences est l’une des principales organisations mondiales de sous-traitance de la recherche en termes de chiffre d’affaires, fournissant des services externalisés de développement clinique et de solutions de données aux industries biotechnologiques et pharmaceutiques. La plateforme mondiale de développement clinique de PRA comprend plus de 75 bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Afrique, en Australie et au Moyen-Orient et plus de 19 000 employés dans le monde entier. Depuis 2000, PRA a participé à environ 4 000 essais cliniques dans le monde. En outre, PRA a participé à des études clés ou de soutien qui ont abouti à l’approbation réglementaire de plus de 95 produits à l’international ou de la part de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. Pour en savoir plus sur PRA, veuillez consulter le site www.prahs.com.

À propos de la Maryland State Medical Society

MedChi, la Maryland State Medical Society, est une association à but non lucratif de médecins du Maryland. Il s’agit de la plus grande organisation de médecins du Maryland. La mission de MedChi est de servir en tant que principal défenseur et ressource du Maryland pour les médecins, leurs patients et la santé publique du Maryland. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.medchi.org.