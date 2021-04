Pra Health Sciences selecionada pela Maryland State Medical Society para fornecer monitoramento remoto de pacientes e serviços de telessaúde

Médicos de Maryland podem implementar rapidamente opções de cuidados remotos para pacientes com a tecnologia digital de saúde da PRA

RALEIGH, N.C. e BALTIMORE, April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A PRA Health Sciences (NASDAQ: PRAH) e a Maryland State Medical Society (MedChi) anunciaram hoje que a Care Innovations, uma empresa PRA Health Sciences, foi selecionada pela MedChi como fornecedora preferencial de monitoramento remoto de pacientes, telessaúde e serviços digitais de saúde para sua rede de mais de 22.000 médicos licenciados em mais de 50 especialidades médicas. Os médicos de Maryland agora têm um provedor confiável para implementar rapidamente um sistema seguro e compatível com a privacidade para manter os cuidados dos pacientes remotamente, incluindo visitas de rotina e controle de doenças crônicas.

“Este é o momento de abraçar a RPM para o gerenciamento do atendimento ao paciente”, disse Gene Ransom, Diretor Executivo da MedChi. “A pandemia comprovou os benefícios clínicos e econômicos do monitoramento remoto de pacientes e os médicos estão em busca do fornecedor certo para apoiar este modelo virtual de longo prazo. A MedChi tem o prazer de ajudar os médicos a selecionar rapidamente um provedor abrangente e expandir o acesso dos pacientes a esses serviços essenciais.”

O monitoramento remoto do paciente é um componente importante da assistência à saúde que contribui para o aprimoramento dos resultados e a maior satisfação do paciente. Com a captura automática e remota das informações médicas, a RPM oferece cuidados abrangentes e centrados no paciente, particularmente os pacientes idosos e de alto risco. No ambiente pandêmico de hoje, a RPM pode ajudar os pacientes a evitar a exposição à COVID-19 e reduzir as visitas às salas de emergência e hospitalizações, por meio da avaliação das informações de saúde dos pacientes no conforto da sua casa.

Ao selecionar a Care Innovations, os médicos acessam a tecnologia do médico e a voltada para o paciente, incluindo a plataforma de monitoramento remoto de pacientes, o aplicativo móvel Health Harmony, o centro de coordenação liderado por enfermeiros e dispositivos conectados à internet, como manguitos de pressão arterial, oxímetros de pulso e glicosímetros. Os pacientes podem usar esses dispositivos médicos e o aplicativo móvel para administrar o cuidado em casa, enquanto os médicos monitoram os dados remotamente. Além disso, os médicos podem optar pelo monitoramento mensal dos cuidados, o que permite o faturamento dos serviços pertencentes com códigos CPT RPM do Medicare para pacientes que atendam aos requisitos.

“O monitoramento remoto do paciente e a telessaúde oferecem uma maneira inovadora para que os médicos possam monitorar a saúde dos seus pacientes em tempo quase real, sem restrições de deslocamento ou de tempo”, disse Randy Swanson, Vice-Presidente Sênior da PRA Health Sciences e Presidente da Care Innovations. “As soluções digitais de saúde da PRA fornecem infraestrutura, tecnologia e planos de reembolso do pagador para apoiar os requisitos da prática médica e as necessidades de saúde dos pacientes.”

Para mais informação ou para se inscrever nesses serviços hoje, os médicos de Maryland podem visitar CareInnovations.com ou a página MedChi.

Sobre a pra Health Sciences

A PRA Health Sciences é uma das principais empresas do mundo de pesquisa sob contrato por receita, que fornece serviços terceirizados de desenvolvimento clínico e de soluções de dados para as indústrias farmacêuticas e de biotecnologia. As operações globais da PRA abrangem 75 locais em toda a América do Norte, Europa, Ásia, América Latina, África, Austrália e Oriente Médio, e mais de 19.000 funcionários no mundo todo. Desde 2000, a ARP já participou de aproximadamente 4.000 testes clínicos em todo o mundo. Além disso, a PRA participou de testes principais ou de apoio que levaram a US Food and Drug Administration ou órgãos regulamentadores internacionais a aprovarem mais de 95 medicamentos. Para mais informação sobre a PRA, visite www.prahs.com.

Sobre a Maryland State Medical Society

MedChi, a Maryland State Medical Society, é uma associação sem fins lucrativos de médicos de Maryland. É a maior organização médica de Maryland. A missão da MedChi é servir como principal defensora e recurso de Maryland para médicos, pacientes e saúde pública de Maryland. Para mais informações, visite www.medchi.org.