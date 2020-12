Phoenix Software International® étend l’accord de licence du code source propre au sous-système z/OS JES3 d’IBM

De nouveaux travaux dérivés s’apprêtent à apporter une fonctionnalité supplémentaire à JES3plus®, JES3 et JES2

EL SEGUNDO, Californie, 11 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Phoenix Software International, Inc. a annoncé aujourd’hui avoir étendu son accord de licence de code source avec IBM pour inclure z/OS® JES3. Dans le cadre de cet accord, Phoenix Software International prévoit d’étendre sa licence initiale du code source de JES3 pour ajouter des composantes supplémentaires dans l’espace de transfert de données en vrac (Bulk Data Transfer, BDT). Cela permet à Phoenix Software International de prévoir le lancement sur le marché d’un nouvel ensemble d’offres de produits en 2021, comprenant des composantes dérivées de BDT, le File-to-File (fichier à fichier) pour les environnements JES2, JES3 et JES3plus® et l’interface Network Job Entry (NJE) de la System Network Architecture (SNA) pour les environnements JES3 et JES3plus.

L’élément File-to-File de BDT permet aux utilisateurs d’un système z/OS de copier ou de déplacer des ensembles de données séquentielles et partitionnées MVS vers ou depuis un autre système z/OS via un réseau SNA traditionnel ou un réseau employant une infrastructure IP à l’aide de la technologie Enterprise Extender (EE). Le File-to-File soutient un calendrier structuré pour les opérations de copie/déplacement et fonctionne avec n’importe quel système z/OS, quel que soit le JES utilisé. L’élément SNA/NJE de BDT permet aux systèmes z/OS utilisant JES3 ou JES3plus de transférer des tâches et des rendus de tâches via ces mêmes réseaux basés sur SNA.

JES3plus® V1R0, la première version du produit dérivé JES3 de Phoenix Software, est devenue disponible plus tôt cette année, offrant une solution pour les utilisateurs de z/OS souhaitant conserver la fonctionnalité basée sur JES3. Les améliorations fonctionnelles sont actuellement testées sur le terrain et devraient être mises à la disposition des consommateurs au cours du premier trimestre 2021.

Pour lire l’intégralité de l’histoire, consultez la publication sur le blog de Phoenix Software International : https://phoenixsoftware.com/ article.php?20201210

Pour tout complément d’information sur JES3plus, veuillez consulter la page https://phoenixsoftware.com/ jes3plus.htm.

À propos de Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc. (www.phoenixsoftware.com) est une société de développement de logiciels de systèmes fournissant des applications logicielles avancées aux entreprises du monde entier. La société propose une large gamme de solutions aux défis professionnels modernes.

Contact auprès de la presse :

(310) 338-0400

news@phoenixsoftware.com