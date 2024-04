One Za’abeel lance The Offices, un espace de bureaux à double licence hébergé au cœur du gratte-ciel One Za’abeel Tower

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 30 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — One Za’abeel, le complexe à usage mixte emblématique développé par ICD (Investment Corporation of Dubai), a le plaisir d’annoncer le lancement de The Offices, des espaces de bureaux d’entreprise ultra-luxueux à double licence situés dans le gratte-ciel One Za’abeel Tower. Ces bureaux de première catégorie sont en passe de devenir l’adresse commerciale par excellence de Dubaï, attirant des organisations internationales et locales grâce à leur double licence unique pour les sociétés enregistrées dans la zone franche du Dubai World Trade Centre (DWTC FZ) et pour celles enregistrées sur le continent.

One Za’abeel se compose de deux gratte-ciel, à savoir One Za’abeel Tower et One Za’abeel The Residences, séparés par The Link, un bâtiment en porte-à-faux de 230 mètres suspendu à 100 mètres au-dessus du sol. La forme unique de ce complexe à usage mixte, associée à son emplacement stratégique, lui a valu le surnom de « porte d’entrée du quartier central des affaires de Dubaï »

Les bureaux occupent 17 niveaux dans le gratte-ciel One Za’abeel Tower et représentent une surface totale de 26 000 mètres carrés.

Construit dans un esprit de durabilité, le projet fait preuve d’une efficacité environnementale et de normes de durabilité exemplaires, et a obtenu la certification LEED Gold en décembre 2023.

Caractérisés comme des espaces intelligents, The Offices a su incorporer des technologies intelligentes pour garantir l’automatisation et l’optimisation énergétique de tous les systèmes électriques, d’éclairage, de climatisation et de ventilation. Cette stratégie permet de réguler la consommation d’énergie, tout en maintenant des températures intérieures agréables et en proposant des caractéristiques telles que des fenêtres allant du sol au plafond permettant de bénéficier d’une importante luminosité naturelle et d’apprécier une vue dégagée sur la ville. One Za’abeel est actuellement en cours d’obtention des certifications WiredScore et SmartScore.

L’emplacement privilégié des bureaux au sein du complexe à usage mixte permet d’accéder facilement à tout ce que One Za’abeel a à offrir. Les occupants peuvent inviter leurs clients à prendre un bon repas dans l’un des nombreux restaurants inscrits au guide Michelin de The Link, peuvent organiser des réunions ou des événements dans les salles de conférence du resort One&Only One Za’abeel, peuvent inviter leurs clients à séjourner dans le resort ou dans le premier hôtel de remise en forme et de récupération SIRO, ou peuvent simplement profiter des boutiques et des restaurants du centre commercial.

Au-delà de l’ensemble des offres proposées par le complexe, les services de qualité et les installations ultramodernes de The Offices comprennent des services de conciergerie et de sécurité dédiés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 7 niveaux de sous-sol et de parking intelligent, des services de voiturier, et sont proches des transports publics.

Pour Issam Galadari, directeur de One Za’abeel Holdings : « Nous sommes convaincus que le succès d’une entreprise est appuyé par un emplacement adéquat, et c’est pourquoi nous sommes heureux d’annoncer le lancement de The Offices dans le gratte-ciel One Za’abeel Tower. Située au cœur de Dubaï, cette tour deviendra sans aucun doute l’adresse commerciale par excellence pour les entreprises et les investisseurs. Elle propose des bureaux luxueux, spacieux et connectés, un accès à des boutiques, hôtels de renommée mondiale et restaurants gastronomiques en à peine quelques minutes d’ascenseur. Nous sommes impatients d’accueillir des entreprises au service de l’innovation à The Offices et de les voir prospérer en utilisant tout ce que One Za’abeel a à offrir. »

Pour de plus amples informations sur The Offices de One Za’abeel, veuillez consulter le site onezaabeel.com

Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien

GlobeNewswire Distribution ID 1000947979