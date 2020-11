OKEx deve retomar os saques após a suspensão temporária

VALLETTA, Malta, Nov. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — A OKEx (www.okex.com), uma bolsa de spot e derivativos de criptomoedas líder mundial, tem o prazer de anunciar que os serviços de saques de todos os ativos digitais serão retomados até 27 de novembro. Como medida de segurança para proteger os fundos dos usuários, os saques da bolsa foram temporariamente suspensos em 16 de outubro, com todas as outras funções na plataforma permanecendo inalteradas. O problema que levou a OKEx a implantar a medida de segurança extraordinária foi resolvido desde então.

Apesar de garantir a segurança dos ativos do usuário durante todo o período de suspensão, e garantir a continuidade do serviço em todas as outras funções da bolsa, a OKEx está ciente de que a suspensão temporária dos saques causou inconvenientes para seus clientes. Desde o seu início, a OKEx insistiu em manter reservas de 100%, o que significa que todos os fundos dos usuários podem ser sacados sem restrições após a reabertura dos saques.

Para agradecer aos seus clientes fiéis pelo seu apoio contínuo e para se desculpar pela interrupção do serviço, a OKEx irá lançar campanhas de fidelização de usuários significativas, juntamente com a reabertura dos saques. Os detalhes serão anunciados nos próximos dias.

“Estamos extremamente contentes em anunciar o retorno de um serviço completo e gostaríamos de agradecer aos nossos usuários pelo seu suporte contínuo durante este momento difícil. Pedimos desculpas pelo inconveniente causado e, além de oferecer recompensas por fidelidade, estamos cientes de que devemos continuar trabalhando diligentemente para restaurar a sua confiança”, disse Jay Hao, CEO da OKEx.

Uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, a OKEx vem crescendo em tamanho e estatura desde o seu início e é frequentemente reconhecida como a principal bolsa de derivativos de criptomoedas do mundo por inúmeras fontes respeitáveis, incluindo CoinDesk Research e CryptoCompare. Graças ao seu constante impulso para a inovação e compromisso com seus usuários, os traders da OKEx podem executar diversas estratégias de negociação para maximizar os lucros e o risco de hedge. Os usuários também podem ter uma renda passiva apostando diferentes fichas em várias iniciativas, como OKEx Earn e OKEx Jumpstart Mining.

