OKEx anuncia o lançamento mainnet do OKExChain – e como ganhar seu token OKT nativo

VICTORIA, Seychelles, Jan. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A OKEx (www.okex.com), uma bolsa spot e derivativos de criptomoedas líder mundial, tem o prazer de anunciar o lançamento da mainnet OKExChain. Ao contrário de outras cadeias da bolsa de criptomoedas, a OKEx queria incorporar as principais qualidades de abertura e descentralização da blockchain na OKExChain. Depois de mais de 10 iterações na testnet e desenvolvimento contínuo exaustivo, essa visão se concretizou.

A OKExChain será implementada em quatro etapas , a partir da etapa Gênesis de 31 de dezembro de 2020 a 14 de janeiro de 2021, seguida pela segunda etapa, que se concentrará nos testes de estabilidade da mainnet. Na terceira etapa, a função de transação será ativada, e os usuários poderão transferir seu OKT da OKEx para o OKExChain. Durante a quarta e última fase, a máquina virtual de contrato inteligente será ativada e a OKExChain passará a ser compatível com todos os projetos na Ethereum com a rede principal oficialmente completamente lançada.

Desde o lançamento inicial da sua testnet , a OKExChain passou por aprimoramentos significantes , incluindo o comprometimento com o desenvolvimento de contratos inteligentes de código aberto, EVM, iterações para reduzir as taxas de negociação e parcerias com projetos como Waves, Achain e DoraHacks. A OKExChain também expandiu seu ecossistema de aplicativos descentralizados através do desenvolvimento contínuo e de um hackathon altamente bem-sucedido .

“2020 foi um ano de incrível transformação e, embora tenhamos testemunhado muito sofrimento causado pela pandemia, também vimos um enorme crescimento no espaço das criptomoedas. Para a OKEx o ano foi de reflexão e aprendizado, e estamos muito satisfeitos em lançar a OKExChain na mainnet, promovendo o sistema financeiro do futuro”, disse Jay Hao, CEO da OKEx.

Cunhagem de OKT através da OKEx Jumpstart

A cunhagem de tokens do token nativo da OKExChain , OKT , terá início às 16h UTC de 31 de dezembro de 2020 e será encerrada às 16h UTC de 14 de janeiro de 2021, com uma emissão inicial de 10 milhões. A OKT será emitida proporcionalmente aos titulares de OKB via OKEx Jumpstart . Os titulares de OKBs podem stake a OKB para reclamar a OKT em troca, podendo fazer o stake e retirar a qualquer momento.

Sobre a OKEx

