OKEx accélère l’adoption des NFT avec DeFi Hub, une place de marché pour les NFT

VICTORIA, Seychelles, 03 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — OKEx (www.okex.com), une plateforme d’échange de produits dérivés et de cryptomonnaies au comptant de premier plan à l’échelle mondiale, a annoncé aujourd’hui le lancement d’un écosystème d’actifs numériques décentralisés, DeFi Hub. La plateforme comprend actuellement deux produits principaux : NFT Marketplace (place de marché pour les NFT) et DeFi Dashboard (tableau de bord DeFi).

NFT Marketplace est une plateforme de NFT (jetons non fongibles) de bout en bout conçue pour habiliter les créateurs et inspirer les collectionneurs. Depuis la plateforme, tout le monde peut acheter, vendre et négocier des NFT directement, sans payer de commission à OKEx. Ce qui rend NFT Marketplace encore plus unique, c’est que chacun peut utiliser la plateforme pour miner ses propres NFT de n’importe quel type, en utilisant les blockchains OEC ou Ethereum.

Les NFT nouvellement émis seront disponibles à la vente sur NFT Marketplace et les créateurs auront la possibilité de fixer leurs propres redevances. Illustrant l’engagement d’OKEx à protéger les intérêts des créateurs, des redevances leur sont ensuite versées à chaque transaction ultérieure sur le marché secondaire de NFT Marketplace. NFT Marketplace permet également aux utilisateurs d’importer des NFT qui ont été générés sur d’autres plateformes prises en charge.

DeFi Hub offre par ailleurs un moyen de visualiser et de gérer les actifs décentralisés sur les principaux réseaux blockchain et protocoles DeFi. DeFi Dashboard affiche à la fois une vue complète du portefeuille et une vue distincte pour les objets de collection numériques.

« Le marché des NFT connaît une popularité croissante, ce qui crée le besoin d’un système complet de gestion des NFT », a déclaré Lennix Lai, directeur d’OKEx. Il a ajouté :

« Avec DeFi Hub, nous avons créé une NFT Marketplace qui accélérera l’adoption des NFT en facilitant plus que jamais la création, l’échange et la vente de NFT. Nous sommes également ravis de lancer DeFi Dashboard pour apporter les améliorations indispensables aux visualisations par les utilisateurs de leurs portefeuilles de cryptomonnaies. »

