O Stevie® Awards anuncia seus vencedores no 18° Annual International Business Awards® em todo o mundo

Empresas homenageadas por realizações em meio à COVID-19

Vencedores do Stevie Awards

FAIRFAX, Va., Aug. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Organizações e executivos de alto desempenho em todo o mundo foram reconhecidos como vencedores dos prêmios Gold, Silver e Bronze do Stevie® Award no 18º Annual International Business Awards®, o único programa internacional de prêmios de negócios abrangente do mundo.

Os vencedores foram selecionados entre mais de 3.700 nomeações enviadas por organizações de 65 países.

Uma lista completa de todos os vencedores dos prêmios Gold, Silver e Bronze do Stevie Award 2021 por categoria está disponível em www.StevieAwards.com/IBA.

Mais de 260 executivos em todo o mundo participaram de 11 júris para apontar os vencedores do Stevie Awards.

A maior vencedora dos prêmios Steve Gold, Silver e Bronze é a Ayala Land, de Makati (Filipinas), com 34. Outros vencedores do Stewie Awards foram: LLYC (33), IBM (23), Viettel Group (22), HALKBANK (20), DHL Express Worldwide (16), Masks4Missions (16), Telkom Indonesia (15), Yapi Kredi (13), Wolters Kluwer (13), Jeunesse Global (11), Tata Consultancy Services (11), Dubai Municipality (10), Zer Central Services and Trade (10), Zimat Consultores (10), AXA Sigorta (9), Google (8), Ooredoo Group (8), Sberbank of Russia (8), Isbank (7), MTR Corporation Limited (7), Thai Life Insurance (7), pH7 Communications (7), Sleepem Global, Inc. (7), Ulled Asociadios C.R.P. S.A. (7), Uniomedia Communications (7) e VNPT VinaPhone Corporation (7).

A LLYC, uma empresa global de consultoria em comunicações e assuntos públicos sediada em Madri, Espanha, recebeu 14 Gold Stevie Awards, mais do que qualquer outra organização presente na competição.

Todas as organizações do mundo são elegíveis para competir nos IBAs e podem apresentar candidaturas em diversas categorias, como realizações em matéria de gestão, marketing, relações públicas, serviço de apoio ao cliente, recursos humanos, novos produtos e serviços, tecnologia, sites, aplicativos, eventos e muito mais.

Os prêmios serão entregues em uma cerimônia virtual de premiação em 8 de dezembro de 2021.

Sobre o Stevie® Awards

Os Stevie Awards são conferidos em oito programas: Asia-Pacific Stevie Awards (Ásia-Pacífico), German Stevie Awards (Alemanha), Middle East & North Africa Stevie Awards (Oriente Médio e Norte da África), The American Business Awards® (Américas), The International Business Awards® (Internacional), Stevie Awards for Great Employers (grandes empregadores), Stevie Awards for Women in Business (mulheres no mercado) e o Stevie Awards for Sales & Customer Service (vendas e atendimento ao cliente). As competições do Stevie Awards recebem mais de 12 mil inscrições todos os ano de organizações em mais de 70 países. Honrando organizações de todos os tipos e tamanhos e as pessoas por trás delas, os Stevies reconhecem desempenhos excepcionais nos locais de trabalho em todo o mundo. Saiba mais sobre os Stevie Awards em http://www.StevieAwards.com .

Contato de marketing

Nina Moore

[email protected]

+1 (703) 547-8389

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ 481046f1-ae07-4101-90b5- 5dc3f84b9676/pt