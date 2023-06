O projeto filantrópico da Deriv: Promover a mudança social através do patrocínio do Troféu 4L

O rally de 6.000 km ao longo de 10 dias ocorreu em fevereiro deste ano, começando na França e terminando em Marrocos, com o objetivo de ajudar crianças carenciadas na África.

PARIS, June 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Deriv , uma das principais corretoras online, tem participado ativamente de esforços humanitários que estão alinhados com os seus principais valores, que se referem a ser confiável, justa, transparente e responsável. No início deste ano, a Deriv patrocinou uma equipe de dois jovens profissionais que completaram com sucesso a corrida do Troféu 4L, um rally humanitário anual de carros que arrecada fundos com o intuito de ajudar crianças carenciadas na África.

O rally do Troféu 4L começou na França e terminou em Marrocos, percorrendo um trajeto de 6.000 km em 10 dias. Os participantes tiveram de pilotar em terrenos desafiantes, passando por vários pontos de controlo. Uma longa viagem por uma causa nobre: entregar artigos de papelaria e livros escolares a crianças carenciadas ao longo do percurso.

“Os desafios de atravessar terrenos desconhecidos, acampar no meio do nada e cruzar a linha de chegada foram emocionantes e gratificantes”, afirmou Clement David, um dos pilotos patrocinados pela Deriv. “Mas o que tornou a experiência verdadeiramente especial foi a oportunidade de fazer a diferença na vida das crianças ao entregar o material escolar tão necessário.”

Jean-Yves Sireau, fundador e CEO da Deriv, declarou: “A participação da Deriv no rally do Troféu 4L é uma prova do nosso compromisso de gerar um impacto positivo nas comunidades que atuamos. Acreditamos no apoio a causas que capacitam indivíduos e comunidades a prosperar, e a educação é um elemento fundamental neste processo.”

“Acreditamos que as empresas têm a responsabilidade de retribuir à sociedade”, acrescentou Sireau. “Através das nossas ações filantrópicas, esperamos inspirar outras organizações a fazerem a sua parte para tornar o mundo um lugar melhor.”

O rally do Troféu 4L é apenas um exemplo do envolvimento da Deriv em iniciativas humanitárias. No início deste ano, a empresa também doou 11 caixas de roupas para a “Fundación Unidos por Cristo” (em Assunção, no Paraguai), uma residência que oferece atendimento integral para crianças e adolescentes em situação de risco.

Para saber mais sobre a Deriv e suas iniciativas humanitárias, siga a Derivlife e o perfil oficial da empresa no Instagram .

Sobre a Deriv

A Deriv iniciou a sua trajetória em 1999. Desde então, a sua missão tem sido tornar a negociação online acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar. A oferta de produtos da Deriv inclui plataformas de negociação intuitivas, mais de 200 ativos negociáveis (em mercados como forex, ações e criptomoedas), tipos de negociação exclusivos e muito mais. A Deriv abraça o seu compromisso com a comunidade, impulsionando as suas iniciativas humanitárias a novos patamares através da sua rede de 20 escritórios em 16 países.

