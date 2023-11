O Estudo de Caso Visual da MDC Revela que até 2027 Haverá 100 milhões de Jogadores de VR e AR

Mais da Metade da População de Jogos é Atraída pelos Jogos de Tiro em Primeira Pessoa como o Principal Gênero de Jogos em 2023

LONDRES, Nov. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Um estudo de caso visual marcante divulgado pela MDC (Casinos de Depósito Mínimo) revelou que a indústria global de jogos está crescendo, com milhões de pessoas em todo o mundo mergulhando no mundo virtual para desfrutar seus jogos favoritos de todos os tempos. Em 2023, havia 98 milhões de pessoas usando realidade virtual (VR) e 23 milhões usando realidade aumentada (AR). Até 2027, espera-se que tanto AR quanto VR ultrapassem 100 milhões de usuários em todo o mundo.

O portal de recursos iGaming MDC, em colaboração com a NowSourcing, uma renomada agência de design, fez a pesquisa e criou um estudo de caso visual envolvente, mapeando os videogames mais populares nos Estados Unidos e em todo o mundo em 2023.

Principais conclusões:

Os gêneros de videogame mais populares são jogos de tiro em primeira pessoa, aventuras de ação, simulações, arenas de batalha multijogador online (MOBAs) e jogos esportivos.

As preferências de videogame variam de acordo com o país, por exemplo, a França adora Pokémon Legends: Arceus, a China prefere Honor of Kings.

As tendências emergentes na indústria de jogos incluem jogos AR e VR, jogos de fitness e jogos de cassino.

A indústria de jogos atingiu uma era de ouro – onde a tecnologia futurística de ponta emula um universo diferente de qualquer outro. São jogos realistas, pioneiros e super envolventes, diferentes de tudo o que já foi visto. Mas que tipos de jogos estão em alta e quais são os mais populares entre os jogadores?

O infográfico do estudo de caso do MDC descobriu que os jogos de tiro em primeira pessoa (FPS) são o gênero de videogame mais popular, seguidos por aventuras de ação, simulações, MOBAs e jogos esportivos. Pelo menos 66%, com idades entre 16 e 24 anos, participam de jogos FPS.

Os videogames mais populares em 2023 também variam de país para país.

A França gosta de Pokémon Legends: Arceus, a China prefere Honor of Kings e outros países têm seus favoritos, como Mario Kart 8 Deluxe (Alemanha), Call of Duty: Modern Warfare II (Reino Unido), Madden NFL (Estados Unidos), Pikmin 4 (Japão), God of War Ragnarök (Rússia), Remnant II (Canadá) e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Austrália).

A indústria de jogos também está em constante evolução, com novas tendências surgindo o tempo todo. Algumas das tendências mais importantes incluem AR e VR, fitness e jogos de cassino.

Jogos AR e VR

Os jogos de realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR) conquistaram o mundo. Os jogos AR sobrepõem informações digitais ao mundo real, enquanto os jogos VR transportam os jogadores para mundos virtuais completamente imersivos.

Em 2023, havia 98 milhões de pessoas usando VR e 23 milhões usando AR. Até 2027, espera-se que tanto AR quanto VR ultrapassem 100 milhões de usuários em todo o mundo.

Alguns dos jogos AR e VR mais jogados na Steam incluem War Thunder, Phasmophobia e VR Chat.

O mercado de fitness VR também deverá crescer 40% entre 2023 e 2029.

Jogos de Cassino

O entretenimento de cassino online é igualmente procurado em todo o mundo. Em 2023, havia 4.792 empresas de jogos online localizadas em vários pontos do globo – uma taxa de crescimento de 29,25% desde 2018. Alguns dos principais jogos de cassino incluem Coin Master, Bingo Blitz e Jackpot Party Casino Slots.

Com tantos tipos diferentes de jogos e plataformas para escolher, a indústria global de jogos nunca pareceu tão brilhante.

Saiba mais sobre os jogos mais modernos do mundo na MDC: https://www. minimumdepositcasinos.org/ 2023/10/19/the-worlds-most- popular-video-games/

